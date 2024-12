Domi na pieseň reagovala videom na TikToku.

Ben Cristovao pred pár dňami vydal nový song s názvom omluva. Netrvalo dlho a track trenduje na Youtube, aktuálne mu patrí 13. priečka. Viacerí však špekulujú, pre koho je táto pieseň v skutočnosti napísaná.

Text songu je totiž o láske a o tom, ako sa spevák niekomu ospravedlňuje. Spomína na pekné chvíle a dodáva, že bez tej osoby nevie žiť.





„Já se ti omlouvám, že jsem tě od sebe nechal jít

Ty jsi víc, než jsem měl kdy mít

Já se ti omlouvám, že jsem tě nechal jít a nenapravil se

A když se omlouváš, tak vidím jak mizí ve dveřích část mě...

A jsem tě dýchal, pak jsem tě poslal pryč, i když vím že bez

kyslíku se nedá žít...“

Nový song si spájajú fanúšikovia práve s mladou influencerkou Dominique Alagiou, s ktorou mali kedysi k sebe veľmi blízko (oficiálne ich vzťah nebol nikdy potvrdený). Špekulácie len Domi umocnila tým, že nahrala na svojom TikToku video, kde si pesničku spievala.

@youronlygod tuhle pisnicku a celou flasku cerveneho vina poprosim (its beautiful!!) ♬ omluva - Ben Cristovao

19-ročná influencerka sa po ich „rozchode“ zúčastnila aj reality šou Love Island, kde krátko tvorila pár s Dušanom. Do finále sa však dostala spoločne s Danom, s ktorým len nedávno oznámila rozchod. Napriek tomu ju fanúšikovia stále spájajú s Benom. „Pesnička je odkaz pre teba,“ píše sa v komentároch.

Narážky si všimol aj samotný umelec a rozhodol sa reagovať. „Prosím, nespájajte to s nikým, koho poznáte, keďže je to mimo a je to škoda. Songy píšem pre všetkých, inšpirujem sa svojimi príbehmi, ale aj príbehmi svojich blízkych priateľov a chcem, nech sa v nich nájde každý,“ napísal na sociálnej sieti. O tom, pre koho je pieseň naozaj určená a či vôbec, fanúšikovia len špekulujú.