Dano z Love Islandu sa vyjadril k rozchodu s Domi. Podľa neho majú diametrálne odlišné životy

Odlišnosť ich životov a názorov vraj nebol hlavný dôvod rozchodu.

Dominique Alagia pred niekoľkými dňami na Instagrame priznala rozchod s Danom. Dali sa dokopy v poslednej sérii šou Love Island a so svojou láskou sa prebojovali až medzi top tri páry. Krátko po skončení šou sa však ich cesty rozišli. K rozpadu vzťahu sa vyjadril na sociálnej sieti už aj Dano.

Dominique vo svojom vyjadrení skloňovala, že kameňom úrazu bolo narušenie dôvery. Ako neskôr povedala pre Refresher, problémom bola aj diaľka. Intenzívne boli spolu len týždeň a Dano neskôr odišiel do Švajčiarska.

Domi však premýšľala, že by sa odsťahovala za ním, no pracovné povinnosti jej to nedovoľovali. Myslí si však, že pre Dana by bolo výhodnejšie žiť v Prahe. Ten sa rozhodol pre život v zahraničí.

Dano sa k celej situácii vyjadril o trochu neskôr, no podľa jeho slov to neznamená, že ho rozchod nemrzí. „S Domčou máme diametrálne odlišné životy a taktiež naše pohľady na rôzne situácie sú úplne iné,“ povedal.

Priznal však, že rozdielnosť ich pováh a životov nebol hlavný dôvod rozchodu. Fanúšikov zároveň požiadal, aby ich rozhodnutie rešpektovali a ospravedlnil sa tým, ktorí ich vzťahu verili.

Domi na Love Islande tvorila pár aj s Dušanom. Ten však stroskotal počas Casa Amor. Všetko vraj majú už dnes vydiskutované.

„S Dušanom sme momentálne úplne v pohode. Som veľmi rada, že voči mne necíti žiadnu nenávisť, aj keď by to bolo úplne pochopiteľné, keďže som spravila vec, ktorá ukončila jeho pôsobenie na vile. Po odchode z vily sme si zavolali a sme v kontakte. Je to však skôr na kamarátskej báze,“ povedala pre Refresher.

Včera dokonca spoločne na TikToku zverejnili video. To vyvolalo rad špekulácií o ich možnom vzťahu.