Dominique Alagia: Hejt po Love Islande bol veľký, myslela som si, že sa zrútim. Už toľko nedávam na názory iných ľudí (Rozhovor)

Jedna z popredných českých influenceriek prezradila, prečo jej láska z Love Islandu nevyšla, v čom ju reality šou zmenila aj prečo napokon nezápasila v bizarnej organizácii Clash of the Stars.

Má len 19 rokov, no je už úspešnou podnikateľkou v beauty sfére. Venuje sa tiež spevu a herectvu. Vidieť si ju mohol napríklad v dráme Cool Girl. Pozornosť kamier sa jej zapáčila, keďže sa prihlásila aj do populárnej reality šou Love Island.

Dominique Alagia sa napriek turbulentným momentom vo vile na Kanárskych ostrovoch napokon prebojovala až do finále. Aj keď nezvíťazila, ako sama vraví, peňažná výhra ju však nemrzí. Našla tam totiž partnera, Slováka Daniela Minicha. Napriek tomu, že vyzerali šťastne a spokojne, Domi len pred pár dňami prekvapivo oznámila rozchod.

Zdroj: Instagram/@domialagia

Čo sa vlastne udialo, aké bolo ich spolunažívanie mimo kamier a ako si užili prvé dni po odchode zo šou? To všetko prezradila v úprimnom rozhovore. Ďalej sme s ňou prebrali to, či sa predsa len stretla so známym futbalistom Laminom Yamalom a vyjadrila sa tiež k špekuláciám o vzťahu so spevákom Benom Cristovaom.

Zdroj: Archív TV Markíza

Na Instagrame si ohlásila rozchod s Danom. Môžeš priblížiť, čo sa stalo a ako sa momentálne cítiš?

Stala sa istá vec, po ktorej som mu prestala veriť. Dano zradil moju dôveru. Veľmi ma to mrzí. Nečakala som to, prišlo to z ničoho nič. Tieto dni sú pre mňa skutočne náročné.

Bolo to zrazu vonku mimo vily medzi vami lepšie a intenzívnejšie, alebo sa ukázali aj nejaké rozdiely v spoločnom fungovaní či v správaní?

Spoznali sme sa istým spôsobom zo všetkých uhlov a všimli sme si aj pár rozdielov. V každom prípade boli sme spolu tak intenzívne po odchode z vily asi len týždeň, pretože Dano potom odletel späť do Švajčiarska, čo všetko dosť skomplikovalo. Tá diaľka bola dosť na prd. Spočiatku som si myslela, že nám to nebude až tak vadiť, no v začiatkoch vzťahu je predsa len najkrajšie, keď môžete byť s partnerom stále spolu. Túto možnosť sme dlho nemali.

Zdroj: Archív TV Markíza

Nepremýšľala si nad tým, že by si odišla do Švajčiarska žiť s ním?