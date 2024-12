Beyoncé predviedla veľkolepú vianočnú halftime show. Na štadión v Texase prišla na koni

Hviezdy neoddychujú ani počas vianočných sviatkov, čo potvrdilo včerajšie vystúpenie Beyoncé na štadióne v texaskom Houstone. Držiteľka viac ako 30 ocenení Grammy predviedla nezabudnuteľnú šou počas polčasovej prestávky vianočného futbalového zápasu NFL, ktorý tento rok prvýkrát vysielal Netflix.

V Spojených štátoch sú tzv. halftime počas veľkých športových zápasov tradične vyhradené pre šou a Beyoncé sa o to tentokrát postarala na zápase najprestížnejšej ligy amerického futbalu. 43-ročná ikona predviedla viac ako 12-minútovú šou, počas ktorej zazneli hity ako Jolene, Levi's Jeans, Blackbird či American Requiem.

The Texas Southern “Ocean of Soul” marching band was alongside Beyoncé while she performed tonight! pic.twitter.com/wLWRTmwfRx