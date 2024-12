16 osobných otázok na fitnestrénera a zápasníka Michala Kováčika, známeho ako Mikefitko.

V novej časti Close friends sme privítali fitnestrénera Michala Kováčika, známeho z projektu Fight Night Challenge, najväčšej celebritnej zápasníckej organizácie na Slovensku. Spolu s ďalšími dvoma spoluzápasníkmi Lakatošom a Rigodanzom sa v tohtoročnom zápase prvýkrát postavil proti ostrieľanému Erikovi Tlkancovi.



Michal, ktorý sa v súčasnosti živí ako fitnestréner, priznal aj množstvo ponúk na spolupráce, ktoré dostáva. Kedysi sedel za počítačom a hrával hry, dnes nie je deň, kedy by si nezacvičil vo fitku. Napriek tomu, že nezmaturoval, hovorí, že sa mu darí, práce má dosť a vo voľnom čase sa venuje online biznisom. Ako vyzerá jeho súkromie, išiel by do Clashu a skúsil by bare knuckle zápas?



