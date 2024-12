McGregora po novom roku opäť čaká súd. Tentokrát ho obvinil jeho biznis partner

MMA zápasník mu sľúbil 5 % zo zisku whiskey Proper No. Twelve.

Na 36-ročného UFC šampióna sa to valí z každej strany. Len nedávno bol Conor McGregor súdom uznaný za vinného v prípade sexuálneho napadnutia. Po novom roku sa bude musieť pred súd postaviť opäť.

Ako informoval MMA Fanatik, športovec najnovšie čelí žalobe zo strany kamaráta a športového kolegu, Artema Lobova. Lobov tvrdí, že práve on prišiel s myšlienkou vytvorenia značky whiskey Proper No. Twelve, pričom zohral významnú úlohu pri jej rozbehu.

McGregor mu sľúbil 5 % zo zisku, avšak podľa slov Artema – peniaze nikdy nevidel. Preto teraz požaduje odškodné vo výške 8 miliónov dolárov (7.6 miliónov eur), ktoré mu však Ír odmieta zaplatiť. Súdny proces je naplánovaný na január 2025. Zaujímavé je, že McGregor údajne navrhol Lobovovi, aby spor vyriešili fyzickým súbojom, ale Lobov na túto výzvu nereagoval.

Conor McGregor s jeho značkou whisky Proper No. 12. Zdroj: Intagram/@proper12_irish_whiskey

Niektorí tvrdia, že Lobov sa len snaží vyťažiť z McGregorovho úspechu. Conor medzitým predal svoju značku whiskey so stopercentným podielom, pričom si ponechal úlohu jej ambasádora.

Od McGregora sa medzitým značka whiskey Proper No. Twelve dištancovala. V súvislosti so škandálom spojeným so sexuálnym nasílím s ním ukončili spoluprácu, informoval o tom portál CNN. V súvislosti s prémiovou značkou alkoholu figuroval aj na sociálnych sieťach, príspevky s ním však vymazali.