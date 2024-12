Český architekt Michael Karnet zachoval pôvodné kamenné torzo stavby, do ktorého navrhol nový rodinný dom. Výsledok je úžasný.

Tento rok nás minimum projektov chytilo za srdce tak, ako táto rekonštrukcia starej, zabudnutej stodoly, ktorá stojí za radom mestských domov medzi vysokými stromami a starými tehlovými múrmi kúsok od námestia malého českého mesta Dobříš.

Michael Karnet z ateliéru Karnet architekti po dlhej konverzácii a dohode s majiteľmi, ktorí majú k miestu špeciálne puto, premenil zabudnutú stavbu na architektonický skvost.

Pôvodný zámer stodolu zbúrať a postaviť novú zavrhli a architekt využil kamenné torzo stavby, do ktorého navrhol nový rodinný dom. Náklady na obrovskú rekonštrukciu sa vyšplhali na viac ako 400-tisíc eur.

Architekt Michael Karnet zachoval pôvodné kamenné torzo stavby, do ktorého navrhol nový rodinný dom. Výsledok je úžasný. Zdroj: Petr Polák

Novostavba je dispozíciou podriadená pôvodnému murivu a oblúkovým otvorom, ale zároveň zostala konštrukčne úplne oddelená. Hranice medzi interiérom a exteriérom nie sú po rozsiahlych zásahoch žiadne, pričom úžitková plocha domu je viac ako 285 štvorcových metrov.

Budova, ktorej história siaha minimálne do roku 1912, si priam pýtala zachovanie. Pod ručne opracovanými trámami krovov sa skladovalo seno a pod klenutými kamennými priechodmi vozili poľnohospodári svoje vozy. Za roky svojej služby však stodola získala množstvo nánosov omietok, prístavieb a drevených prvkov. To všetko muselo ustúpiť novému využitiu.

Zdroj: Petr Polák

Stodola bola očistená na torzo z tehál a kameňa. Kamenné múry sú stabilizované betónovým prekladom a miestami aj obkladom, vďaka čomu sú zakonzervované a zabezpečené proti degradácii.

Stará strecha bola odstránená a pôvodné vetracie otvory po rokoch znovu otvorené. Vnútornú kolmú stenu s výstuhami nahradila oceľová konštrukcia, ktorá je preklenutá nad priechodom v severnej časti stodoly. Nová základová doska bola umiestnená v budove vo vzdialenosti, ktorá neohrozuje žiadne kamenné múry.

Nový rodinný dom vo vnútri je drevostavba s 333 milimetrov hrubými stenami, vďaka čomu získal architekt niekoľko centimetrov navyše pri tvorbe interiéru. Stodola rozdeľuje pozemok na dve polovice. Každá ponúka iné využitie – buď relaxačné, alebo úžitkové, z čoho architekt Michael Karnet čerpal pri dispozičnom riešení.

Zdroj: Petr Polák

Práca so svetlom sa stala veľkou témou návrhu. Aby sa do interiéru dostalo čo najviac svetla, časť strechy je zasklená a v budove sú použité veľké okná, cez ktoré sa svetlo dostáva do obytného priestoru, vedeného odsadenou kamennou stenou. Obývacia časť je prepojená s kuchyňou a jedálňou, čo umožňuje rodine udržiavať kontakt. Dizajn je moderný, plný dreva a zároveň nadčasový.

Autorom fotografií v galérii je Petr Polák, ktorý zachytil rekonštrukciu stodoly zo všetkých uhlov.