Oliver si nechal liečiť akné na estetickej klinike v Kórei: „Predpísali mi lieky, po ktorých hrozí neplodnosť“

Slovák, ktorý žije niekoľko mesiacov v Južnej Kórei, sa rozhodol vyskúšať, či je ich kozmetika skutočne zázračná. Pre Refresher opísal svoju skúsenosť s liečbou akné.

Kórejská kozmetika sa stala v posledných mesiacoch absolútnym fenoménom. Kamenné i internetové obchody sú plné kvalitných ázijských produktov, ktoré si mnohí nevedia vynachváliť.

Kórejci sú všeobecne známi svojím precíznym a citlivým prístupom k starostlivosti o pokožku. Je pre nich mimoriadne dôležitá a väčšina žien či mužov ju rozhodne nepodceňuje.

Slovák Oliver, ktorý si v Južnej Kórei momentálne rozbieha modelingovú kariéru, si ich starostlivosť vyskúšal na vlastnej koži. Dlhodobo ho trápilo akné a zbohom sa mu rozhodol dať vďaka kórejskej medicíne. Na odporúčanie známeho navštívil jednu z estetických kliník, kde mu naordinovali intenzívnu liečbu.

Prečítaj si, či mu terapia pomohla a koľko za ňu zaplatil, a či si myslí, že je čaro kórejskej kozmetiky preceňované alebo skutočne plodí zázraky.

Zdroj: Henry Bae, Instagram/ @oli.vveer_

Nikto na klinike nevedel po anglicky, no vyšetrili ho aj bez objednania

Oliver pred svojím pobytom v Kórei žiadnu kozmetiku ich výroby nepoužíval a verný bol európskym značkám. Jednému známemu sa však zdôveril s pretrvávajúcimi problémami s pleťou a mal záujem vyskúšať vychýrené kórejské produkty. Ten mu poradil, aby navštívil jednu z kliník. „Výber kliniky bol viac-menej náhodný. Sú tam naozaj na každom rohu. Šiel som do tej, ktorá bola najbližšie od môjho bytu,“ opísal svoj spontánny výber pre Refresher.

Hneď po príchode ho prekvapil ochotný prístup personálu a moderné vybavenie. „Prišiel som tam pol hodinu pred koncom ordinačných hodín, ani som nevedel, či ma zoberú. Chcel som sa dohodnúť na nejakej konzultácii,“ hovorí Oliver. Pani na recepcii ho však ochotne vypočula a ihneď ho poslala do ordinácie k doktorke. „Jediným problémom bolo, že nevedeli po anglicky. Komunikovali sme cez prekladač,“ konštatuje.

Pred vstupom do ordinácie ho poslali do špeciálnej miestnosti, kde si musel dôkladne umyť a vyčistiť tvár. Po príchode do ambulancie ho prekvapil nadčasový a moderný prístroj, ktorý na Slovensku nemá obdoby. Pacient si musí pred neho sadnúť a na vlasy si dať čelenku, aby pleti nič neprekážalo. Prístroj následne celú pleť hĺbkovo analyzuje a zameriava sa aj na póry. „Pri mojom probléme ho však lekárka nevyužila. Použila len lupu. Dopredu som jej povedal, že nemám záujem o estetické procedúry, ale hľadám účinný liek na akné,“ skonštatoval.

Tabletky dostal v plastových vreckách bez príbalového letáku

Hneď po analýze pleti mu lekárka napísala niekoľko orálnych tabliet, pričom ich spôsob užívania sa líšil. Kombinovať sa mohli s bežnou skin care, no dermatologička mu zakázala konzumáciu alkoholu. „Dostal som tri druhy tabletiek, ktoré som mal brať naraz po dobu jedného týždňa. Prekvapilo ma však, že som ich nedostal v certifikovaných krabičkách,“ opisuje Oliver.

Najviac ho prekvapil spôsob, akým mu boli tabletky vystavené. „Funguje to tam tak, že na každý deň dostaneš plastové vrecko, v ktorom máš všetky lieky, ktoré vtedy musíš užiť. Štvrté predpísané liečivo som dostal v originálnom blistri. To som mal užívať separátne, každý večer,“ bližšie vysvetľuje Oliver.

Spomínaný liek, ktorý ako jediný dostal v pôvodnom balení, mal aj viaceré vedľajšie účinky, na ktoré ho lekárka vopred upozornila. Pacienta varovala pred suchou pleťou a suchými perami. „Následne sa ma opýtala, či si teraz neplánujem zakladať rodinu. Dozvedel som sa, že po tom lieku môžem byť až 6 mesiacov neplodný,“ opisuje svoju skúsenosť. Keďže si rodinu aktuálne zakladať neplánuje, rozhodol sa lieky riadne užívať.

Pleť sa počas liečby výrazne menila. Ku koncu terapie sa rapídne zhoršila

Počas prvého týždňa užívania nevidel na pleti žiadne zmeny, no po siedmich dňoch musel absolvovať kontrolu. S lekárkou sa dohodli, že na jeho problém bude dostačujúca mesačná terapia. Na druhej konzultácii mu teda napísala lieky na ďalšie tri týždne.

„Počas druhého týždňa sa pleť oveľa zlepšila. Rapídne sa však zhoršila tretí týždeň. No bolo to asi normálne. Počas štvrtého týždňa sa dalo všetko dokopy. Dnes už akné nemám. Mám len na niektorých miestach červené jazvy po veľkých vyrážkach,“ skonštatoval Oliver.

S celou terapiou má Oliver pozitívnu skúsenosť a podľa jeho slov mu v boji s akné naozaj pomohli. Mesačná liečba ho stála v prepočte približne 70 eur. Za prvú konzultáciu, na ktorej mu lekárka aj naordinovala liečbu, zaplatil 30 tisíc wonov (cca 20 eur). Na druhej platil už len 25 tisíc wonov (cca 16 eur).

Lieky ho na celý mesiac stáli 50 tisíc wonov (cca 33 eur). Keďže je v Južnej Kórei pracovne len na niekoľko mesiacov, uvažuje nad tým, že pred odchodom na Slovensko na kliniku zavíta opäť. Liečbu by si chcel dať predpísať preventívne, pre prípad, že sa mu doma pleť opäť zhorší.