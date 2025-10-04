Prelomová technológia, ktorá mení domácu epiláciu. IPL epilátor Braun Skin i-expert všetko nastaví za teba

Dáme konečne zbohom otravným chĺpkom?
Ďalší ročník obľúbeného podujatia Top Session predstavil novinky z beauty sveta. Stovky hostí si počas uplynulého víkendu mohlo pozrieť novinku značky Braun, ktorá vytvorila prvý plne prepojený systém IPL, ktorý využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie každého záblesku tvojej pokožke.
Známa nemecká značka Braun sa tento rok spojila s obľúbeným podujatím Top Session, ktoré organizuje módny magazín Top Fashion. V historických priestoroch bratislavského Pistoriho paláca sa stretli mnohé známe tváre, vrátane influencerky Janky Slačkovej, Lenky Tekeljakovej či Emy Fajnor alebo Ivanky Gáborík.
Braun ukázal svoj revolučný IPL systém Braun Skin i-expert, ktorý ponúka najrýchlejší spôsob, ako pohodlne doma odstrániť dlhotrvajúce chĺpky kdekoľvek na tele. Mobilná aplikácia ti poradí akú hlavicu zvoliť pre oblasť, ktorú sa chystáš epilovať.
Vďaka umelej inteligencii môžeš priamo v mobilnom telefóne sledovať priebeh epilácie IPL a tiež dostávať spätnú väzbu v reálnom čase, čo ti umožní mať epiláciu plne pod kontrolou a dosiahnuť tie najlepšie výsledky.
IPL epilátor odstraňuje chĺpky pomocou svetla
Technológia IPL pracuje s technológiou intenzívneho pulzného svetla, ktorá premieňa svetelnú energiu na tepelnú. Epilátor Braun Skin i-expert IPL pracuje s funkciou Skin Check, ktorá dokáže rozpoznať tón tvojej pleti a prispôsobiť mu výkon záblesku.
S epilátorom Braun Skin i-expert môžeš bezbolestne epilovať takmer všetky oblasti na tele, doslova od hornej pery až po päty, dokonca aj intímne oblasti. Mobilná aplikácia ti pomôže vybrať ideálny nástavec pre každú konkrétnu oblasť.
Inteligentný IPL epilátor sa stane tvojou osobnou kozmetičkou
IPL prístroj Braun Skin i-expert sa učí pri každom použití. Počas epilácie hlava sníma informácie z pokožky, ktoré inteligentný systém vyhodnocuje a zobrazuje v mobilnej aplikácii. Na základe priebehu navrhuje personalizovaný kalendár, pomocou ktorého sa dosiahne spoľahlivý výsledok.
Ako vysvetľuje dermatologička MUDr. Benedikta Molnárová, frekvencia ošetrení je individuálna, ale dodržiavanie intervalov je nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého odstránenia chĺpkov. „Intervaly medzi ošetreniami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie najlepších výsledkov, sú veľmi individuálne a závisia od farby a hrúbky chĺpkov a kontrastu medzi farbou chĺpkov a pokožky. Benefitom IPL epilátora Braun Skin i-expert je, že intervaly prispôsobuje doteraz dosiahnutým výsledkom.“
Vďaka cestovnému puzdru nezmeškáš žiadne ošetrenie – svoj IPL epilátor môžeš mať so sebou aj na cestách. Navyše ti ošetrenie zaberie minimum času – oveľa menej, ako keby si musela dochádzať do salónu a plánovať si termíny. Zakúpiť si ho môžeš na Nay.sk.