Matej a Caroline majú upratovaciu firmu v Nemecku: Volali nás do bytu, kde dva dni hnila mŕtvola. Domáci o cenách nevyjednávajú

Matej a Caroline sú mladí ľudia, ktorí sa spoločne podieľajú na fungovaní vlastnej upratovacej firmy v Nemecku. Tá funguje približne 6 mesiacov, no už teraz majú množstvo zážitkov z rôzneho súdka.

„Raz nás zavolali upratovať do bytu, kde 48 hodín doslova hnila mŕtvola. Z iného miesta zas zamestnankyňa utekala s plačom, na stenách tam boli ho*ná,“ aj o takýchto zážitkoch sme sa dozvedeli od mladej dvojice.

Do Nemecka odchádza za prácou množstvo Slovákov. Výnimkou tohto častého pravidla nie je ani Matej, ktorý zo Slovenska odišiel krátko po strednej škole. V Bavorsku žije už vyše 10 rokov a okrem stabilnej práce v službách a gastronómii si tam našiel aj súčasnú partnerku, Nemku Caroline, ktorej ideou bolo založiť si vlastnú firmu poskytujúcu upratovacie služby.

„Jedno ráno v júni som vstal a priateľka Caroline mi niečo ukazuje. Bol to nový profil upratovacej firmy GC, ktorú sa rozhodla z ničoho nič založiť. Išli sme do toho, ako sa mne aj nám dalo. Zo začiatku chodievala upratovať sama domácnosti za 15 eur na hodinu, dnes riadi tím ľudí a stará sa o iné veci,“ začal Matej v našom rozhovore.

Pre Refresher porozprávali o začiatkoch, skúsenostiach s klientelou, najhorších zážitkoch či úspechoch, ktoré v rámci pôsobenia firmy zažili. Zaujímalo nás napríklad tiež to, ako je na tom ich konkurencia, prípadne koľko dokáže takáto firma v meste Ingolstadt mesačne zarobiť.

Trvalo to niekoľko mesiacov, kým sme našli dostatok stabilných zamestnancov, ktorí sú spoľahliví. Ak nastane nejaký nečakaný problém, ihneď sadá jeden z nás do auta a ideme to riešiť, prípadne aj upratovať.

Prečo ste sa rozhodli založiť takúto firmu?

Našli sme spoločne dieru na trhu. Caroline prišla s nápadom, ako bude možné zarobiť pomerne dobré peniaze za krátky čas bez veľkého počiatočného kapitálu. Tiež sme s tými vecami mali už nejaké skúsenosti z minulosti.

Matej, pre teba to však nie je jediná práca, však?

Nie, primárne sa venujem práci prevádzkara v indoorovom zábavnom parku tu v meste. Ale väčšinu voľného času sa snažím pomáhať firme, starám sa o niektoré potrebné veci vrátane odvozu, prívozu, pomoci s riešením úradných alebo iných záležitostí. Proste asi všetko, o čo ma Caroline požiada. Ona sa tým pádom venuje hlavne zmluvám, administratíve, zháňaniu klientov a zamestnancov.

Kedy ste vlastne založili túto firmu a čo vás k tomu viedlo?

V júni tohto roku sme začali s firmou pod názvom GC. Viedlo nás k tomu možno to, že v meste je síce viacero rôznych firiem, ktoré poskytujú rovnaké služby, no nerobia to tak kvalitne, ako by asi mali. .

Takže ste riešili v úvode aj konkurenciu?

Zisťovali sme si niečo, to určite.