Najstreamovanejšou skladbou sa stala Blinding Lights.

Len nedávno sme ťa informovali o tom, že americký hudobník dosiahol jednu miliardu vypočutí na celkovo 18 jeho skladbách, čím predbehol rapera Drakea. Netrvalo dlho a The Weeknd prekonal aj tento svoj rekord. Dnes má už takýchto songov 21.

Svetový megahit „Blinding Lights“ je stále najstreamovanejšou skladbou, ktorá má na Spotify viac ako 4,5 miliardy prehratí, informuje Complex. Najnovšie sa do skupiny miliardových piesní dostala skladba „Love Me Harder“, ktorú umelec naspieval s Arianou Grande. Medzi ďalšie úspešné skladby patrí „Starboy“, „Die For You“, „The Hills“ či „Save Your Tears“.

Talentovaný umelec v septembri oznámil svoj prichádzajúci album Hurry Up Tomorrow, ktorý bude záverečným dielom trilógie, ktorú tvoria dva albumy – After Hours, vydaný v roku 2020, a Dawn FM v roku 2022. Album má skúmať hlboké témy ako sebapoznanie a vnútorné konflikty. The Weeknd album opísal ako „kreatívny vrchol projektu“ a zverejnil aj niekoľko temných a mystických teaserov.

Medzi prvé single z albumu patrí skladba Dancing in the Flames, ktorá vyšla v septembri 2024 a zaznamenala úspech v rebríčkoch. Nedávno vydal aj skladbu São Paulo v spolupráci s brazílskou speváčkou Anittou. Album zatiaľ nemá presný dátum vydania.