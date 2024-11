CLOSE FRIENDS s Bašou Števulovou: Najhoršie rande som mala v Portugalsku. Surfovali sme, chytil vlnu a už ho nebolo

20 % zľava na nákup v The Streets

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala naša talentovaná snowboardistka Baša Števulová.

Hneď v úvode nám Baša prezrádza, akú skúsenosť mala s Tindrom v Portugalsku. Síce opisuje smutnú príhodu s úsmevom na tvári, šťastný koniec to nemalo. Pri spoločnom surfovaní chytil vlnu a po piatich minútach ho nebolo.

Baša sa na tom ale spolu s kamarátkami smiala a dokonca tvrdí, že táto situácia nemala zlé následky. Svedčí o tom aj jej vyrovnanosť so sebou samou.

Na svojom tele má rada všetko a hovorí, že s každým nedostatkom sa dá niečo urobiť. Síce sa má rada, no prezradila aj to, že sa na základnej škole stretla so šikanou. Ako sa k tomu postavila? Jedným uchom dnu, druhým von.

Zaujímalo nás, či má nejakú superschopnosť alebo talent, o ktorom ľudia nevedia. Prezradila, že vyniká v navigácii a pri cestovaní vôbec nepotrebuje zariadenie, ktoré jej hovorí, kam ísť.

Opýtali sme sa jej aj na rodinu – konkrétnejšie, čo oceňuje na svojich rodičoch. Okrem pokojného životného štýlu je to aj fakt, že sú flegmatici a všetko je im vraj jedno. Baša hovorí, že si vždy priala byť rovnaká.

Čo jej najviac vadí na Slovákoch, aká je jej guilty pleasure a kde trávi s rodinou najviac času, sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.