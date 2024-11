„It doesn't have to be new to be awesome.“

Linda a Timotej si v lete tohto roka v centre bratislavského Starého Mesta na Gorkého ulici otvorili vintage shop 2nd Judgement. Atraktívny interiér, unikátne kúsky z druhej ruky aj nápadité upcyklované modely ma zaujali natoľko, že som si s ambicióznym párom dohodla stretnutie, aby mi o svojom podnikaní povedali viac. Pri vchode ma víta logo s bohyňou Justice, na ktorú priamo odkazuje aj názov predajne. „Chceli sme vymyslieť niečo originálne, niečo naše, hrali sme sa so slovnými spojeniami ako ‚Second Life, Second Choice‘. Ja sa od strednej školy ako laik venujem grafickému dizajnu. Za identitou obchodu však stojíme obaja, bol to pre nás love brand od začiatku. Chodila som na právo, takže keď Timi prišiel s návrhom, že logo by mohla byť „panička“, ako ju voláme my, tak z toho vznikla bohyňa spravodlivosti Justice,“ vysvetlila neskôr spoluzakladateľka 2nd Judgement Linda. Už v úvode ma očaril veľkolepý priestor. Vysoké stropy, okná výkladov klenuté do oblúkov, výrazné doplnky a dominantné schodisko miestu dodávajú výnimočnú auru. „V priestore sme dispozične zmenili asi všetko. Zostali iba podlahy a steny. Máme to tu naozaj odmakané. Ja som sa tu zavrela na asi dva alebo tri dni, čmárala si kriedami po zemi, lepila značky po stenách a skúšala, ako to bude najlepšie vyzerať,“ vysvetľuje Linda. Zdroj: Archív 2nd Judgement Baví ťa naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať zaujímavé články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu. V tomto článku si prečítaš: Kde hľadajú tovar do nových kolekcií.

Ako vyzerá proces upcyklácie starších nosených kúskov.

Za koľko sa im podarilo kúpiť vzácne kúsky od Cartiera alebo Diora.

Aké ambície majú mladí podnikatelia do budúcnosti.

Podľa čoho kúsky do obchodu vyberajú.

S čím im pomáha krajčírka, ktorá sa kedysi učila šiť u Diora. V celom priestore sú rozmiestnené kúsky, ktoré zaujmú už na prvý pohľad. 2nd Judgement si za pár mesiacov od otvorenia vytvoril vlastný rukopis. Pre ich tvorbu sú typické upcyklované baggy jeans, komplety minisukní a skrátených sák a tiež cropnuté košele s potlačou loga či „Scraps Skirts“, sukne vytvorené zo zvyškov rôznych materiálov alebo vyšívané vintage basketbalové dresy, za ktorými sú hodiny mravenčej práce. Eticky spracované kúsky, ktorých kúpou zbytočne nezaťažíš životné prostredie, pritom kúpiš za cenu porovnateľnú s fast fashion reťazcami. Zdroj: Archív 2nd Judgement Ich výber a kreatívne prerábky staršieho oblečenia ocenili aj viaceré známe tváre, medzi ktoré patrí speváčka Laura Weng, Bandurko aj influencerky Kateřinka a Frederika. Z ulice k ním zavítal tiež Yaksha, ktorý je známy tým, že si potrpí na kvalitné kúsky, styling aj vlastný image. „Prišiel k nám, pretože ho zaujali naše kúsky vo výklade. Pochválil náš tovar, vybral si a povedal, že mnohé kúsky by vintage shopy v zahraničí predávali za násobne vyššie ceny,“ prezradil Timotej. Mám už účet, prihlásiť sa Pridaj sa do klubu REFRESHER+ Základné 5 € Účtuje sa raz za 4 týždne 1,25 € / Týždeň Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Menej reklám 150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov Ročné - 17 % 60 € 50 € Účtuje sa raz za rok 0,96 € / Týždeň Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Úplne bez reklám 2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov Zdieľanie článkov kamošom Zľavový kód Email Dokončiť a zaplatiť Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher. Pridaj sa do klubu REFRESHER+ Čo sa dozvieš po odomknutí? Kde hľadajú tovar do nových kolekcií.

Ako vyzerá proces upcyklácie starších nosených kúskov.

Za koľko sa im podarilo kúpiť vzácne kúsky od Cartiera alebo Diora.

Aké ambície majú mladí podnikatelia do budúcnosti.

Podľa čoho kúsky do obchodu vyberajú.

S čím im pomáha krajčírka, ktorá sa kedysi učila šiť u Diora. Dočítať článok Máš už predplatné? Prihlásiť sa Dočítať článok Poslať sms Pošli SMS na 8877 s textom CLANOK 170415 a dočítaj tento článok. Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje? Odomknúť cez SMS Tento článok Poslať sms Ako to funguje? Všetky články na mesiac 🤩 Len 1,50€ navyše POSLAŤ SMS Ako to funguje? Po odomknutí získaš Prístup ku prémiovým článkom Prístup k benefitom Napr.: 30 % zľava na ročné predplatné Rejoy , 20 % zľava na nákup v The Streets alebo Sleva 500 Kč při nákupu nad 1 250 Kč na lolipop.cz Zobraziť všetky (9)