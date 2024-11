Skutočný príbeh lásky princeznej a vojaka: Meriam z Bahrajnu utiekla do Ameriky s falošnými dokladmi. Svadbu mali v Las Vegas

Manželstvo nakoniec stroskotalo. Prečo sa princezná rozhodla vrátiť do svojej rodnej krajiny?

Mohlo by sa zdať, že ide o zápletku ako z klasického romantického filmu. Príbeh „na prvú“ je však skutočný a princezná z Bahrajnu sa naozaj zaľúbila do amerického vojaka. Meriam Al-Khalifa, dcéra šejka Abdullah bin Ibrahim Al Khalifa, sa s námorníkom Jasonom Johnsonom stretla v Bahrajne v roku 1999 a príbeh „zakázanej lásky“ bol na svete. Jason bol ešte k tomu všetkému členom mormonskej cirkvi.

Ich vzťah čelil poriadnym výzvam. Prísnej kráľovskej rodine vadilo manželstvo s cudzincom, iné náboženstvo a rada iných obmedzení, ktoré prekážali dvojici žiť podľa seba. Nič z toho ich však neodradilo a Meriam sa do toho obula naozaj vo veľkom štýle.

Ako sa hovorí, bola to poriadna jazda, a to doslova. Americký námorník sa kvôli jej úteku neskôr musel postaviť pred vojenský súd. Prečítaj si o tom, ako bahrajnská princezná utiekla spod nadvlády kráľovskej rodiny do Ameriky, zažila svadbu v Las Vegas a prečo požiadala o azyl.

Ak ťa bavia články s podobnou tematikou, prečítaj si o bývalej čašníčke , ktorá sa vďaka manželstvu so šejom stala miliardárkou. Napísali sme aj o šejke Mahre, ktorá sa so svojim manželom rozišla cez Instagram.

Stretnutie v nákupnom centre

Príbeh sa začal v januári 1999, keď Jason Johnson pricestoval na misiu do Bahrajnu. Meriam Al-Khalifa je jednou z piatich dcér šejka Abdullaha bin Ibrahima Al-Khalifu, vzdialeného príbuzného bahrajnského kráľa, šejka Hamada bin Isa Al-Khalifu. Ten aktuálne sedí na kráľovskej stoličke. Žila v obrovskej vile, ktorá prekypovala luxusom. So svojimi sestrami a sesternicami sa často rozprávala o tom, aký osud ju v kráľovskej rodine čaká. Na to, že jej rodina vyberie manžela, nechcela ani pomyslieť.

Prísna mama jej dovolila, že s kamoškami môže chodiť po škole do obchodného centra. Práve tam mladá princezná stretla amerického vojaka.