„Keďže si zaneprázdnený inými spoločníčkami, žiadam o rozvod,“ napísala na svoj instagramový profil. Šejk Mana Al-Maktúm je jej bratranec.

Dubajská princezná Mahra spôsobila pred niekoľkými týždňami veľký rozruch, keď sa rozhodla verejne ukončiť svoje manželstvo. Aj keď ide o členku veľmi známej a prísnej (z pohľadu tradícií) rodiny, urobila to naozaj odvážne.

Mahra sa so svojím manželom „rozviedla“ na Instagrame, čo vyvolalo obrovskú diskusiu po celom svete. Niektorým sa jej odvaha nepozdávala, iní ju za tento krok podporujú. V kultúre Západu a Blízkeho východu jej krok mnohým ležal v žalúdku. Na Telegrame sa k prípadu vyjadril aj emirátsky politický komentátor Abdulkhaleq Abdulla. Povedal, že jej požiadavka na rozvod je „veľmi liberálna a porušuje mnohé pravidlá správania kráľovskej rodiny, nehovoriac o spoločenských normách,“ cituje Abdullu Tatler.



Mnohých však pobúril aj spôsob, akým text napísala. Podľa viacerých médií odkazovala práve na jednu z najkontroverznejších praktík moslimských krajín, ktorá sa nazýva Talaq alebo Triple Talaq. Išlo o to, že slovné spojenie „rozvádzam sa s tebou“ zopakovala 3-krát.

Šejka Mahra a šejk Mana bin Mohammed bin Rashid bin Al Maktoum sa vzali minulý rok v máji a pred troma mesiacmi princezná Mahra porodila dcéru. Na Instagrame však zmazala všetky spoločné fotografie, ktoré tam s manželom mala. Ani na jeho profile už žiadne spoločné fotky rodinky nenájdeš.

16. júla 2024 oznámila rozvod a obvinila svojho manžela z nevery. „Drahý manžel, pretože si zaneprázdnený inými spoločníčkami, týmto oznamujem náš rozvod. Rozvádzam sa s tebou, rozvádzam sa s tebou a rozvádzam sa s tebou. Opatruj sa. Tvoja bývalá manželka.“ Pred niekoľkými týždňami všetko naznačila aj tým, keď pridala fotku so svojou dcérou a napísala k nej: „Len my dve.“ Práve to bol odkaz na fotku, ktorú pridala na svoj Instagram, keď oznamovala tehotenstvo. Vtedy pri nej stál nápis: „Len my traja.“



Kto je dubajská princezná Mahra a kto je šejk Mana Al-Maktúm? Čomu sa obidvaja venujú, ako vyzerala ich honosná svadba aj to, čo v moslimských krajinách znamená triple talaq act sa dočítaš v článku.

Zdroj: Instagram/@hhshmahra

Princezná má arabsko-grécky pôvod

Princezná Mahra, celým menom Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktúm, je dcérou vládcu Dubaja, viceprezidenta a premiéra Spojených arabských emirátov, šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktúma. Narodila sa 26. februára 1994 a je jednou z jeho mnohých detí. (Údajne ich má 30). Jej matka Zoe Grigorakos má grécky pôvod a má s Mahrou veľmi dobrý vzťah. Fascinujúci príbeh o jej otcovi si prečítaš tu.

Milá šejka, všetky ženy na svete sú vďačné za vašu silu a odvahu. Za to, že ukazujete a zdôrazňujete nespravodlivosť a zneužívanie moci, ktorú muži na východe využívajú proti ženám.

Zatiaľ čo niektoré z jeho dcér žijú v úzadí, Mahra aktívne používa Instagram aj TikTok. Na jej profile ju sleduje 956-tisíc sledovateľov. Pravidelne ukazuje momenty zo svojho pracovného aj rodinného života. Donedávna jej účet zdobili zamilované fotky s manželom, šejkom Manom Al-Maktúmom, s ktorým má dcérku Mahru bint Maktúm.