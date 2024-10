Hana je zdravotná sestra v Saudskej Arábii: Mám 3-krát vyšší plat ako doma a bývanie zadarmo. Musela som však schudnúť (Rozhovor)

Nemocnice tam poskytujú ubytovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú buď priamo v nemocničnom areáli, alebo mimo neho. Sú oddelené podľa pohlavia, zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. Majú k dispozícii bazén, posilňovne, sauny či tenisové kurty.

Hanka Šlechtová pochádza z Českej republiky a už odmalička snívala o tom, že bude ako zdravotná sestra pracovať v Saudskej Arábii. V rozhovoroch však otvorene hovorí, že aj keď je jej arabská kultúra veľmi blízka, motivovalo ju hlavne finančné ohodnotenie. „Mám pocit, že moja duša patrí do Saudskej Arábie. No nebudem klamať, tie podmienky, ktoré tu ako zdravotná sestra mám, sa nedajú porovnať s Českom ani so Slovenskom,“ priznáva pre Refresher. Predtým, ako odišla do zahraničia, pracovala v pražskej nemocnici Motol.

„V Motole sa mi páčilo to, že ako zdravotná sestra som mala väčšie kompetencie, ako mám v Saudskej Arábii. Je to tu trošku prísnejšie,“ dodáva.

Pracuje v multikultúrnom tíme, je tam jediná Európanka. Kráľovská nemocnica v meste Džidda spadá priamo pod členov kráľovskej rodiny. Ide o mesto pri mori, a aj to bol dôvod, prečo si Hanka vybrala práve túto lokalitu. Jej pracoviskom je transplantačná jednotka, kde sa špecializujú na obličky a pečeň. Na začiatku svojej kariéry sa stretla s kultúrnymi odlišnosťami a niektoré boli naozaj úsmevné.

Vydala aj knihu Nejsem jenom sestra, do ktorej zhrnula celú svoju cestu. Má na diaľku adoptované dievčatko Caroline z Keni, ktorej prispieva na kvalitné vzdelanie. Aké benefity jej nemocnica poskytuje a čo ju zarazilo na poslednej návšteve Slovenska? Koľko si dokáže zarobiť, kde býva, ako arabské rodiny prežívajú smrteľné choroby rodinných príslušníkov? Ošetrovala niekedy člena kráľovskej rodiny? Aj to, prečo musela schudnúť, sa dočítaš v rozhovore.

Zdroj: archív respondentky

Hanka, podľa tvojho Instagramu viem, že si bola na neplatenom voľne doma v Česku. Aktuálne si späť v SA a v poslednom poste si písala, že si sa vrátila do bláznovstva, kvôli nedostatku personálu. Také niečo sa môže stať aj tam?

Ja si myslím, že nedostatok zdravotníckeho personálu je celosvetový problém. Ale, aj to je jeden z dôvodov, prečo by sa mali zlepšiť podmienky u nás doma. Aby sa personál nesnažil hľadať niečo lepšie v zahraničí, ale mohol zostať doma.

Benefity, ktoré máme ako zdravotné sestry tu, sa nedajú porovnať s tým, čo je v Českej alebo Slovenskej republike.



Mnoho sestričiek odchádza práve do krajín ako Nemecko, Rakúsko či Anglicko. Prečo si si vybrala práve SA?

Ja som o Saudskej Arábii začala premýšľať už v školskej lavici. Počas štúdia sme mohli jazdiť na zahraničné praxe. Odišla som do Nemecka a skúsila som aj Londýn. V Nemecku som potom dostala aj pracovnú ponuku, ale potom som sa snažila zisťovať ďalšie možnosti. Práve tá SA vychádzala najlepšie z finančnej stránky.

Máme tu teda aj iné benefity, ktoré nám zatiaľ doma nikto nedá.

Zdroj: archív respondentky

Čo sa týka bytov, oni vám nejaké priradia?

Nemocnice poskytujú ubytovacie zariadenia tzv. Compoundu, ktoré sa nachádzajú buď priamo v nemocničnom areáli, alebo mimo neho. Sú oddelené podľa pohlavia, zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. Majú k dispozícii bazén, posilňovne, sauny či tenisové kurty.

Každý zamestnanec má svoju vlastnú izbu a kúpeľňu, zatiaľ čo kuchyňa, jedáleň a ďalšie priestory sú spoločné. Ja však v tomto ubytovaní momentálne nebývam.

Kde bývaš?

Bývam mimo areálu, v byte, ktorý som si sama našla a prenajala. Vzdala som sa ubytovania, ktoré mi ponúkala nemocnica, takže mi k výplate prispievajú sumou navyše, ktorá má pokryť náklady na bývanie a dopravu do práce. Tieto príspevky pokrývajú asi 90 % mojich výdavkov.



Ako si sa k svojej pozícii dostala? Vraj to bolo celkom náročné.