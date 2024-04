Dubaju vládne šejk Muhammad: jeho ženy pri ňom zažili peklo, jedna svoje dieťa celý život nevidela, dve dcéry dal uniesť

Muhammad má údajne tridsať detí.

Muhammad bin Rašíd Al Maktúm, premiér a viceprezident Spojených arabských emirátov, patrí medzi najmocnejších ľudí v krajine. Súčasný vládca Dubaja urobil z obľúbenej dovolenkovej destinácie jedno z najprosperujúcejších a najkozmopolitnejších miest na svete, práve vďaka nemu zažilo obrovský ekonomický rast a premenilo sa na globálne centrum obchodu. Okrem toho je však známy aj svojím tvrdým zaobchádzaním s bývalými manželkami a vlastnými dcérami, ktoré sa mu odvážili vzoprieť.

Rodina šejka patrí medzi najbohatšie na Blízkom východe. Podľa denníka Financial Express má majetok v hodnote 18 miliárd dolárov. Sedemdesiatštyriročný šejk je jedným z najväčších developerov sveta. Pod jeho kontrolu patria aerolinky Emirates, DP World a Jumeirah Group. Je známy svojím vizionárskym vedením, ale aj dôslednou kontrolou. Zakladá si na tom, aby úrady v Dubaji fungovali aj v nedeľu a obyvateľom krajiny dokázali pomôcť za každých okolností. Jedno ráno sa vybral na kontrolu do kancelárií, no tie boli spolovice prázdne. Na druhý deň dal vyhodiť deväť úradníkov a povedal, že je načase prenechať miesta mladším a dynamickejším pracovníkom. Od verejnosti si za to vyslúžil obrovské uznanie.

Stránky novín však zaplnil aj príbeh jeho bývalej manželky Háje. Princezná z Jordánska od šejka utiekla a na vzťah spomína s hrôzou. Od bývalého manžela vysúdila obrovský balík peňazí, historicky išlo o najvyššiu sumu, akú uznal britský súd.

Zdroj: Wikimedia Commons/World Economic Forum/volně k užití

Čomu sa šejk venoval v mladosti?

Šejk Muhammad sa narodil ako tretí zo štyroch synov šejka Rašída bin Saída Al Maktúma, vládcu Dubaja. Aj keď si dnes užíva neskutočné bohatstvo, Dubaj bol vtedy iba skromnou rybárskou dedinou.

Išlo o veľmi cieľavedomé dieťa, ktoré malo neustále chuť vzdelávať sa. Po nadobudnutí vzdelania v Dubaji sa Muhammad prihlásil na Mons Officer Cadet School v anglickom Aldershote, absolvoval tiež štúdium na anglickej jazykovej škole Bell Educational Trust vo Veľkej Británii. V čase jeho štúdia sa Dubaj premenil na moderné mesto a otec ho vymenoval za šéfa dubajských policajných síl a dubajských obranných síl, neskôr aj za prvého ministra obrany.

Muhammad bin Rašíd Al Maktúm má aj filantropické sklony a veľmi rád píše poéziu. Počas jeho vládnutia vznikli nadácie ako Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation a Dubai Cares, ktoré pomohli obrovskému množstvu obyvateľov v rámci vzdelávania, zdravotnej starostlivosti aj humanitárnej pomoci. Premiér a viceprezident miluje inovácie, založil taktiež Vesmírne stredisko Muhammada bin Rašída.

26 detí, 23 vnúčat

Okrem ekonomických prínosov pre Dubaj je Al Maktúm známy aj vďaka svojej obrovskej rodine. Nikto presne nevie, koľko má detí, no dostupné zdroje uvádzajú číslo tridsať. Bol šesťkrát ženatý, starým otcom ho nazýva 23 vnúčat.

Na sociálnych sieťach je veľmi obľúbený jeho syn Hamdán bin Muhammad bin Rašíd al-Maktúm, ktorý je korunným princom Dubaja. Na Instagrame je známy pod jednoduchou prezývkou Fazza. Sleduje ho vyše 16 miliónov ľudí, tí sa vďaka jeho aktivite dozvedajú o každodennej práci princa, no takisto o jeho spôsobe užívania si peňazí. Fazzu Arabi milujú a je na to aj veľké množstvo dôvodov. Pravidelne napríklad upozorňuje na autizmus či vyjadruje podporu arabským športovcom. Celá rodina šejka Muhammada sa vo všeobecnosti teší veľkej obľube.

Veľmi medializovaným príbehom z osobného života Muhammada je manželstvo s Libanončankou Randou bint Muhammad al-Banná. Tá po niekoľkých rokoch médiám poskytuje rozhovory, v ktorých hovorí o nepríjemných zážitkoch, ktoré pri šejkovi zažila. Na ten najhorší nikdy nezabudne. Svoju dcéru nevidela už viac ako štyridsať rokov.

Mohammed so svojimi deťmi. Zdroj: Instagram @faz3

Trest za rozvod

„Je to veľmi nebezpečný muž. Je veľmi mocný a tvrdohlavý,“ opisuje svoju bývalú lásku Randa v rozhovore. Prvá manželka dubajského vládcu sa s Muhammadom stretla na párty. V roku 1972 si užívala večer v klube v hlavnom meste Libanonu Bejrúte, kde si so šejkom padli do oka. Mala iba šestnásť rokov. Neskôr sa vzali, ona sa presťahovala do Dubaja a začala žiť život plný luxusu. Súkromné lietadlá, hotely či VIP párty v kluboch po celom svete. „Jeho rodina chcela, aby som si zmenila meno. Zdalo sa im príliš európske. Chceli, aby som sa volala Hajfa,“ spomína.

Randa sa však po dvoch rokoch rozhodla, že sa chce rozviesť. Šejk ju dal vyhostiť z krajiny a svoju dcéru viac nikdy nevidela. Do Bejrútu sa vrátila bez peňazí. „Vtedy som prišla o všetko. Stratila som rodinu, dcérku, prišla som o domov. Stratila som česť a hrdosť. Zaplatila som cenu lásky,“ opisuje svoje negatívne spomienky. Dnes má ich dcéra Manál 46 rokov. „Neviem, ako vyzerá, pretože ja som bola tá, ktorá chcela požiadať o rozvod. Toto je môj trest,“ dodáva.

Manželka Hája utiekla a vyhrala

Jednou z jeho najznámejších manželiek je princezná Hája bint Husajn, dcéra jordánskeho kráľa Husajna a nevlastná sestra jordánskeho kráľa Abdalláha II. Princezná Hája si získala medzinárodnú pozornosť vďaka svojej angažovanosti v rôznych filantropických a humanitárnych záležitostiach. Manželmi sa stali v roku 2004, v roku 2019 sa rozhodla utiecť. Pôsobila v OSN a zapájala sa do iniciatív týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a posilnenia postavenia žien. Bola jeho šiestou manželkou, no po rokoch ju začal manžel obviňovať z toho, že je mu neverná so svojím britským bodyguardom.

Hája vedela, že jeho bývalá manželka Randa svoju dcéru po vyhostení z Dubaja nikdy nevidela. Zobrala svoje dve maloleté deti Zaída a Džalilu, nastúpila do súkromného Boeingu 737 a dala sa na útek. Cieľovou destináciou bola Veľká Británia, tam sa ukrývali vo svojom súkromnom sídle. Neskôr sa obrátila na súd v Londýne, kde manžela obvinila z vážnych činov aj z únosu dvoch dcér.

Súd v roku 2020 nakoniec rozhodol, že sa šejk dopustil únosu, mučenia a zastrašovania. Muhammad súhlasil, že deti môžu zostať žiť v Británii so svojou matkou, a stratil za ne právnu zodpovednosť. Vlády Dubaja a Spojených arabských emirátov ubezpečili súd, že budú rešpektovať jeho rozsudok. Od manžela Hája vysúdila 554 miliónov libier, čo je najvyššia vysúdená suma v histórii britských súdnych sporov.

Zdroj: TASR/AP/Alastair Grant

„Zastreľte ma, neposielajte ma domov“

V spoločnosti zarezonoval aj príbeh Muhammadovej mladej dcéry princeznej Latify, ktorý na súde spomínala aj princezná Hája. Keď mala Latifa len šestnásť rokov, vo februári 2018 sa bez plánu a peňazí pokúsila ujsť z Dubaja. Venovala sa parašutizmu a pri tomto športe spoznala Tiinu Jauhiainen, spriatelili sa a spolu sa pokúsili utiecť. Latifa predtým požiadala o pomoc Hervého Jauberta. Práve on hral pri úteku kľúčovú úlohu. Bol to bývalý špión francúzsko-amerického pôvodu. Na internete si prečítala, ako sa mu pre obvinenia z korupcie podarilo utiecť z Dubaja, a kontaktovala ho.

Z Dubaja sa dve kamarátky vydali do Ománu, kde ich čakal práve Hervé Jaubert. Nalodili sa na jeho stometrovú jachtu, ktorá sa plavila cez Indický oceán. Otec ju však pomocou americkej FBI našiel, agenti ju chytili na hraniciach a priviedli domov, kde ju uväznili. Hervému Jaubertovi sa podľa denníka Daily Mail vyhrážali, že už nikdy neuvidí svoju rodinu. „Keď nás zajali, vyhrážali sa mi, že ma popravia. Bolo to hrozné,“ hovorí Hervé Jaubert pre Daily Mail.

Ako je možné, že dubajský šejk využil služby americkej FBI? Muhammad zmiznutie Latify nahlásil ako únos s tým, že urobí všetko pre to, aby stratenú dcéru našiel. Prostredníctvom satelitnej služby agenti FBI loď 4. marca 2018 vypátrali. „Zastreľte ma, neposielajte ma domov,“ kričala podľa Daily Mail princezná na lodi.

Počas toho, ako ju otec držal v zajatí, natočila video, ktoré sa ihneď stalo virálnym po celom svete. Hovorí na ňom, ako ju držia vo vile, ktorá má zamrežované okná, a spí na špinavých matracoch. Ako dnes žije princezná? Sky News píše, že žije tak, ako si priala, cestuje a má sa dobre. Svoje ľudské práva riešila s komisárkou OSN.

Muhammadov život približuje verejnosti jeho obľúbený syn Fazza prostredníctvom Instagramu. Okrem pracovných povinností sa údajne zdržiava v kruhu rodiny. Voľný čas trávi najradšej so svojimi deťmi a vnúčatami na koňoch či pri iných športových aktivitách.