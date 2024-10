Poznáme tému Met Gala 2025. Benefičný ples budú hostiť osobnosti ako A$AP Rocky či Lewis Hamilton

Metropolitné múzeum umenia v New Yorku ohlásilo tému Met Gala, ktorá sa bude sústrediť na mužskú módu.

Met Gala je jednou z najväčších módnych udalostí roka. Ide o benefičný ples, ktorý každoročne organizuje Metropolitné múzeum umenia v New Yorku. Po tohtoročnej téme o kráse a krehkosti s názvom Garden of Time bude v máji 2025 na červenom koberci dominovať skôr štýl inšpirovaný pánskym oblečením.

The Costume Institute oznámil, že budúcoročná téma bude Superfine: Tailoring Black Style, ktorá je inšpirovaná knihou od Moniky L. Miller z roku 2009 – Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic. Módne kúsky budú oslavovať černošský dandyizmus, literárny a umelecký štýl druhej polovice 19. storočia, inšpirovaný postavou dandyho – sebastredného muža, ktorý si potrpí na rafinovanom obliekaní a sofistikovanom správaní.

Bude to prvý Met Gala, ktorý sa sústredí výhradne na černošský dizajn. Hostiteľmi sa preto stali známe osobnosti ako herec Colman Domingo, britský pretekár F1 Lewis Hamilton, raper A$AP Rocky a spevák Pharrell Williams spolu s čestným spoluhostiteľom LeBronom Jamesom.