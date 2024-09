V piatok prišli na oslavu vína, hudby a jedla stovky štýlových Slovákov.

Okrem obľúbeného guestivalu Ženy Víno Funk, ktorý sa koná v lete v pezinských viniciach, sa každoročne ľudia zabávajú aj na neobyčajnom evente s názvom Žúr. Tento rok sa konal v piatok 13. septembra na krásnom historickom zámku Šimák v Pezinku.

Pozlátené klenby, honosné lustre a dobové parkety tak ožili v rytme hudby od Rudeboys Radio, Tera Kóra, Sirene, Dreai či Jureša Fallgrappa. Atmosféru zámku, dobrej hudby, kvalitného jedla a vína zvýraznili tiež outfity prítomných návštevníkov, ktorí posunuli úroveň podujatia ešte o úroveň vyššie.

Na zámku dominovala čierna farba, mokasíny, opätky, perly a čipkovaný vzor. Nepovinný dresscode „Dress to impress“ niektorí zvládli na výbornú a my ti prinášame pohľad na niekoľko outfitov, ktoré zarezonovali a skvelo vystihli celkový vibe.

Za málo peňazí, veľa muziky. Naša prvá respondentka mala topánky a sukňu zo sekáča, podväzky „od Vietnamca“ a kabát si požičala od babky. Aj napriek tomu, že celý look ju stál len pár eur, cítila sa „impressnuto“.

Biely outfit so zlatými doplnkami je stále dobrý nápad. Pri rozhovore nám ďalšia návštevníčka zámku prezradila, že priesvitným topom chcela navodiť „nahotu“ a že by jej skôr sedela téma Undress to impress. „Ja si myslím, že čo chvíľa budem nahá. Mne by to nevadilo. Trošku alkoholu, trošku správnych ľudí a všetko je fajn.“ To, či sa jej to v rámci večera podarilo, už nevieme.

Old money outfit v čiernych šatách, rukavičkách a s perlami skvelo doplnil aj účes ďalšej respondentky. „Keď sa povie dress to impress, nesmú chýbať perly. Always!“ Preto sa rozhodla do nich investovať. Na krku mala Vivienne Westwood perly za 550 €. Druhým najdrahším kúskom boli topánky za 200 € z butiku z Benátok.

Adidas topánky, čipkovaná sukňa zo Stradivariusu, tričko a opasok zo secondhandu a požičaná bunda. All black, casual a v jednoduchosti je krása.

Na Žúre sa objavili aj úplne netradičné kúsky. Matúš si svoj outfit na večer počas zimného septembra obzvláštnil bundou, ktorú vymenil od väzňa za tabak. Prezradil nám, že doma vlastní ešte jednu, v koženom prevedení. Matúš totižto pracuje na stráženom pracovisku, ktoré navštevujú aj ľudia vo výkone trestu.

Keď už ušetril na bunde, doprial si aspoň cool tenisky zo Street Sport Line za 200 €. Ide o model Nike Air Foamposite Pro Premium s potlačou asteroidov. Rovnako ako aj tričko pod bundou bolo od značky Nike.

Spýtali sme sa ho aj na retiazky na krku. Ich konkrétnu cenu nám však prezradiť nechcel, vraj ide o štvorciferné číslo.

Celočierny outfit respondentky na zábere nižšie krásne dopĺňal majestátny náhrdelník, ktorý dostala ako darček. Práve doplnky ako náhrdelník, náušnice a prstene sú niečo, čo pri tohtoročnej téme Žúru nemohlo chýbať.

Niekto si potrpí na farbách, iný na účese či doplnkoch. Respondentka však svoj outfit netradičným spôsobom spestrila prilepeným kondómom na mikine. „Je to detail, ktorým pútam pozornosť. Nič to nesymbolizuje.“

Posledný respondent nás zaujal najmä farebnou košeľou, ktorú si urobil sám custom. Obyčajný kúsok z Asosu tak spravil neobyčajným. Do toho Carhartt rifle za 100 €, merch ŽVF za 25 € a topánky značky Clarks za 170 €.