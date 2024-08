Hudobná funkcia sa spúšťa s exkluzívnym teaserom na novú pieseň popovej hviezdy Sabriny Carpenter.

Instagram má novú funkciu, ktorá umožní používateľom pridať skladbu priamo na svoj profil. Staršia generácia túto aktualizáciu prirovnáva ku kedysi veľmi populárnej sociálnej sieti Myspace.

Novinka, ktorá uviedli 23. augusta, umožňuje používateľom pridať melódiu do svojich profilov, oznámila materská spoločnosť Meta. Hudba pridaná do profilu používateľa sa zobrazuje v popise, ukazujú nové snímky, ktoré zdieľal Instagram. Ako informuje The Verge, skladba sa bude zobrazovať priamo v bio, kým sa ju používateľ nerozhodne odstrániť alebo nahradiť.

Zdroj: Instagram

Ako si pridať hudbu do profilu?

Používatelia môžu pridať skladbu tak, že prejdú do sekcie „upraviť profil“, kde si budú môcť vyhľadať a vybrať skladbu z knižnice licencovanej hudby. Odtiaľ si môžeš vybrať 30-sekundovú časť skladby, ktorú chceš pridať. Nová funkcia ešte nemusí byť hneď dostupná pre každého, postupne sa však dostane ku všetkým používateľom.

Instagram spúšťa túto funkciu v spolupráci s popovou hviezdou Sabrinou Carpenter, ktorej hit Espresso bol toto leto neprehliadnuteľný. Od dnešného dňa bude Sabrinin oficiálny instagramový profil obsahovať „teaser“ na ešte nevydanú skladbu Taste. Instagram uvádza, že nová funkcia hudby na profile je jediný spôsob, ako si pieseň vypočuť pred vydaním.