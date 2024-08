Rodinná dovolenka v Egypte sa zmenila na nočnú moru.

„Keď som kráčal nádvorím väznice, myslel som si, že tu umriem. A potom som si uvedomil, že ja tu umrieť nemôžem, pretože ja už mŕtvy dávno som,“ uviedol odsúdený Petr Kramný v dokumentárnej sérii Kauza Kramný.

Petr a Monika Kramní s dcérkou Klárou vždy pôsobili ako bežná spokojná rodina. Tak si ich pamätajú ich rodinní priatelia aj blízki z Karvinej, kde žili. Všetko sa zmenilo v júli 2013, keď sa rozhodli odcestovať na vysnívanú dovolenku do egyptského rezortu Titanic Palace.

Sen o luxusnej dovolenke pod horúcim slnkom sa však v priebehu jedinej noci zmenil na nočnú moru. 36-ročná Monika a 8-ročná Klára sa totiž z Hurghady už nikdy nevrátili.

„V noci mi zazvonil telefón, myslela som si, že sa mi to všetko len zdá. Ale na displeji svietil Petr. A s takým vystrašeným hlasom mi oznámil, že netuší, čo sa stalo, ale Monika a Klárka sú mŕtve,“ priblížila v dokumentárnej sérii udalosti z osudnej noci matka Petra Kramného, Irena Rychlá.

Petr Kramný s manželkou Monikou a dcérou Klárou. Zdroj: Voyo

„Manželka s dcérou ležali na posteli. Najprv som zistil, že je mŕtva dcéra. Keď som sa jej dotkol, bola celá ľadová. Keď som zažal svetlo, okamžite som zistil, že je celá fialová, fľakatá. Začal som ju oživovať a zároveň som reval na manželku, nech vstane, že sa niečo deje,“ uviedol pre médiá krátko po tragickej udalosti Petr Kramný.

Ten podľa svojich slov strávil noc na toalete v ukrutných bolestiach. Celá rodina totiž podľa Petra trpela zažívacími ťažkosťami, ktoré v Egypte často trápia turistov. Keď po návrate do spálne našiel svoju rodinu nehybne ležať na posteli, mal údajne okamžite zavolať pomoc.

Ihneď nato bol prevezený do nemocnice, kde mu bol vypumpovaný žalúdok, zavedené infúzie a podané lieky na upokojenie.

Až podozrivo pokojný

Práve lieky na upokojenie mali byť podľa jedného zo zamestnancov hotela dôvodom, prečo Petr Kramný v rozhovoroch s novinármi pôsobí pokojne a rozvážne. Jeho vystupovanie sa totiž takmer okamžite stalo terčom záujmu verejnosti.

Ako môže byť muž, ktorý práve prišiel o manželku a dcéru, taký pokojný? Mediálny obraz Petra Kramného začal hrať v jeho neprospech. Príliš málo sĺz a príliš mnoho slov na kameru – rodinným blízkym, ale ani širokej verejnosti sa Petrovo sebavedomé vystupovanie na televízne kamery zdalo veľmi podozrivé.

Kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu nemohol Petr Kramný opustiť Egypt a jeho jediným spojením s Českom tak aj naďalej zostávajú médiá. S tými neustále ochotne komunikuje, čo poburuje časť verejnosti.

Navyše, stále častejšie sa hovorilo o jeho zvláštnych úsmevoch, ktoré sa na jeho tvári objavujú vo chvíľach, keď na kameru hovorí o smrti svojej rodiny. „Jeho správanie sa stáva zvláštnym, čo si všíma polícia aj verejnosť. Pomerne nadšene dáva rozhovory rôznym médiám. Týmto si pomaly získava reputáciu možného vraha,“ zaznie v českom podcaste Algor Mortis.

Petr Kramný začal krátko po smrti manželky a dcéry dávať rozhovory viacerým médiám. Zdroj: Voyo

Petr Kramný musel zostať v Egypte aj počas pohrebu svojej manželky a dcéry, ktorý sledoval prostredníctvom videa. Povolenie opustiť krajinu dostal až v októbri 2013. Po príchode do Česka sa vydal na cintorín, kde ležala jeho manželka s dcérou.

Pri hrobe sa rozplakal, všetko natáčali bulvárni novinári. Tých, ako zaznelo v dokumentárnej sérii Kauza Kramný, mal na cintorín zavolať sám Petr Kramný. Za toto stretnutie si podľa ich slov vypýtal 100 tisíc českých korún. „Všetky peniaze som potom použil na ich náhrobok. Ja som si nenechal ani korunu“ uviedol Petr Kramný pre Voyo.

Z hlavného svedka sa stal hlavný podozrivý

Vyšetrovanie smrti Moniky a Kláry bolo od samotného začiatku komplikované a nejednoznačné. Krátko po tragickej smrti Moniky a Klárky sa v médiách začali šíriť prvé informácie o údajnej príčine úmrtia. Tou mala byť otrava jedlom. Neskôr sa v médiách objavila informácia, že obidve ženy mali mať žalúdok rozožratý silným jedom.

„Egypt nebol schopný priniesť zábery, pretože nevykonali klasickú pitvu. Úroveň ich pitvy bola veľmi slabá. Keby ale naozaj došlo k otrave, tie príznaky by boli úplne iné,“ vyjadrila sa v podcaste Opravdové zločiny právna zástupkyňa poškodených pozostalých Klára Long Slámová.

Prvá pitva prebehla v Egypte, telá zosnulých boli následne prevezené do Česka, kde bola vykonaná aj druhá pitva. Zatiaľ čo vyšetrovatelia v Egypte pracovali s verziou, že smrť žien zapríčinila otrava neznámou toxickou látkou, vyšetrovatelia v Česku sa začali prikláňať k záveru, že ženy zomreli na následky poranenia elektrickým prúdom.

K tomuto zisteniu dospeli na základe znaleckých posudkov ostravských lekárov a kriminalistov. Podľa ich zistení smrť nemohla nastať v dôsledku otravy, ale v dôsledku náhleho srdcového zlyhania, ktoré malo byť zapríčinené zásahom elektrického prúdu.

S touto príčinou pracovala obžaloba aj na súdnom pojednávaní v roku 2015, počas ktorého niekoľkokrát zaznelo, že pitva v Egypte nebola vykonaná správne a detailne. Českí lekári na súdnom pojednávaní trvali na tom, že negatívny nález toxikológie na vnútorných orgánoch vylučuje inú príčinu úmrtia, než elektrický prúd.

To potvrdil aj znalec z odboru elektrotechniky. Obhajoba však naďalej trvala na verzii, ktorú priniesli egyptskí vyšetrovatelia.





V dokumentárnej sérii natočenej pod značkou Prípadu rodinnej tragédie sa venuje aj päťdielna dokumentárna séria Kauza Kramný , ktorú môžeš sledovať exkluzívne na Voyo. Tá prináša detailný pohľad na celý prípad očami zúčastnených a zároveň poukazuje na to, ako tento prípad, živený bulvárnymi médiami, rozdelil spoločnosť.V dokumentárnej sérii natočenej pod značkou Voyo Originál prehovoria nielen vyšetrovatelia, právnici či novinári, ale aj blízki rodiny a samotný Petr Kramný, ktorý sedí vo väznici Mírov.

Začiatkom januára 2014 sa Petr Kramný stal hlavným podozrivým v prípade dvojnásobnej vraždy. Česká polícia ho zatkla a obvinila, následne bol vzatý do väzby. Tam zostal počas celej doby trvania súdneho procesu.

Bola za všetkým žiarlivosť?

Počas vyšetrovania vyšli najavo ďalšie detaily zo života manželov Kramných, ktoré hrali v neprospech obvineného. Vyšetrovatelia zistili, že Petr Kramný bol mimoriadne žiarlivý, s manželkou mali vo vzťahu niekoľko problémov a on Moniku dokonca podozrieval z nevery. Sudkyňa uviedla, že Monika musela manželovi na smrť dcéry odprisahať, že mu nebola neverná.

Petr Kramný doplatil aj na mnohé nejasnosti vo svojich výpovediach, množstvo dôkazov sa vyšetrovateľom podarilo získať aj vďaka odpočúvaniu podozrivého. Advokátka pozostalých vysvetlila, že vinníka je možné spoznať na základe niekoľkých jednoznačných indícií. Tie podľa Kláry Long Slámovej spĺňal aj Petr Kramný.

„Roky skúseností vás naučia spoznať, či ten človek klame. Vinníci sa vyhýbajú konkrétnemu popisu toho samotného činu. Dokážu do detailu popísať,, čo robili predtým a čo robili potom, ale samotnému okamžiku toho činu sa vyhýbajú. Keď hrajú na to, že to neurobili, tak to predsa nemôžu povedať. A človeku sa ťažko hovorí, čo nie je pravda a raz proste urobí chybu,“ uviedla v podcaste Opravdové zločiny.

Advokátka pozostalých Klára Long Slámová. Zdroj: Voyo

Súd s Petrom Kramným trval dlhé mesiace. Definitívny verdikt si vdovec vypočul až v januári 2016. Posledný deň hlavného pojednávania si prišli naživo pozrieť desiatky ľudí. Krátko po jednej sa Petr Kramný dozvedá, že ho súd uznal vinným z vraždy manželky a dcéry. Za tento čin si odsedí 28 rokov vo väzení so zvýšenou ostrahou.

Ihneď po vynesení rozsudku sa Petr Kramný odvolal, avšak neuspel. Vrchní soud v Olomouci 28-ročný trest potvrdil a obžalovaný zostal za mrežami. Neskôr sa Petr Kramný pokúsil o dovolanie, ani v tomto prípade so svojou žiadosťou neuspel. V roku 2018 požiadal o obnovu celého súdneho jednania, súd však jeho žiadosť zamietol.

„Prípad je uzatvorený, dôkazy sú podľa môjho názoru a aj názorov odborníkov, ktorí sa na prípade podieľali, úplne jasné,“ skonštatovala v podcaste Opravdové zločiny Klára Long Slámová.

Napriek jasným dôkazom a jednoznačnému rozhodnutiu súdu prípad Petra Kramného dodnes polarizuje českú spoločnosť. Zatiaľ čo jedna časť považuje Kramného za chladnokrvného vraha, druhá časť spoločnosti je presvedčená, že za mrežami sedí obeť justičného omylu.

Čo sa stalo pred 11 rokmi, ako prebiehalo celé vyšetrovanie a ako doňho vstupovali bulvárne médiá? Odpovede aj na tieto otázky hľadá 5-dielna dokumentárna séria Kauza Kramný, ktorú si už teraz môžeš pozrieť na Voyo.