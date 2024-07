Opäť sme objavili top miesta, ktoré určite musíš navštíviť.

Refresher Leto pokračuje na ďalšej zastávke. Z východu sme sa tentokrát presunuli na stredné Slovensko s tým istým cieľom – nájsť Slovenku alebo Slováka s najlepším letom. Zažili sme tu naozaj kadečo, od poriadneho adrenalínu, turistiky, splavu až po netradičné ubytovanie, ktoré nás naozaj očarilo.

Prvý deň Refresher Leta na strednom Slovensku sme sa prebudili v Kremnici. Tu (konkrétne na Skalke) nás čakala turistická atrakcia, pri ktorej mal náš moderátor Michal Totka stiahnutý žalúdok a nevedel dýchať – prejsť 78 metrový most vo výške až 45 metrov. „To bolo také krásne, také cool, ja by som išla ešte raz, môžme ísť späť,“ opísala atrakciu naša Valéria, ktorá si očividne tento most najviac užila.

Na druhý deň sme sa zahrali na rafťákov, a to v Brusne, kde sme „bojovali“ s riekou Hron a okolitými konármi. No a po úspešnom splave sme si povedali, že si zaslúžime poriadny oddych. Ten sme našli na Liptovskej Mare v ubytovaní houseboat Aquachill, kde sme si dopriali relax vo vyhriatej kadi (a okrem iného sme sa pokochali krásnym výhľadom). „Najlepšie leto mám práve preto, lebo som si našiel prácu ktorá ma baví a môžem robiť radosť druhým,“ prezradil nám majiteľ houseboatu.

No a čo sme robili ďalší deň? Zajazdili sme si na ferrate a vodných skútroch, ktoré Val vychválila do nebies: „Toto je extrém. Toto je najlepší zážitok za leto a vôbec za letá hej.“ Okrem iného sme si opäť dali prechádzku po prírode, preskúmali sme Jánošíkové diery a dali si 5-hodinovú turistiku po Súľovských skalách. To, ako prebiehalo toto naše dobrodružstvo po strednom Slovensku si pozrieš vo videu.