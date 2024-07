Zistili sme, že naozaj milujeme Šíravu.

Refresher Leto je späť. Opäť sme sa rozhodli precestovať celé Slovensko od východu až na západ s jedným cieľom — nájsť Slovenku alebo Slováka s najlepším letom. Odštartovali sme našu púť na východnom Slovensku, kde sme zažili mega párty a našli zaujímavé miesta, ktoré rozhodne musíš vidieť. Ako to dopadlo?

Prvý deň začal vo Vranove nad Topľou, kde sme sa boli pozrieť na nádherný Lom v Skrabskom. „Vyzerá to brutálne, úplne jak v Taliansku, uveril by som, že to je more,“ opísal lom náš moderátor Michal Totka. Potom sme pokračovali na Domašu, kde sme stretli Artura, ktorý nám prezradil, že najlepšie leto zažíva práve na tejto vodnej ploche. No a my sme si samozrejme nemohli nechať ujsť wakeboarding, ktorý sme si rozhodne užili.

Následne sme zamierili na Šíravu, kde sme si dopriali zaslúžený wellness. Okrem iného sa práve vtedy v okolí konala veľká párty v Moteli Kamenec, kde sme rozhodne nemohli chýbať. Medzi návštevníkmi sme našli aj Dávida, ktorý nám dal private tour areálu motela a umožnil nášmu Mišovi zatancovať priamo na hlavnom stejdži.

Je známe, že akcie na východe bývajú naozaj intenzívne. Preto sme si šli trošku oddýchnuť do Boršianskeho lesa s krásnou prírodou, bažinou a vínnym festivalom, kde sme zakončili tretí deň Refresher Leta na východe. No určite si pozri celú reportáž, kde sa dozvieš, čo všetko sme stihli zažiť za niekoľko dní a ešte k tomu budeš mať tipy na zaujímavé miesta.