Ako obstáli v gastroteste citrónové radlery z rôznych reťazcov?

Keď sa ma minulý týždeň na rodinnej oslave opýtali, prečo nepijem alkohol a či som tehotná, opäť som sa iba nervózne zasmiala. Keď som odvetila, že zatiaľ v inom stave nie som, čelila som dlhšiemu presviedčaniu. Napokon však všetko dobre dopadlo a rodina pochopila, že jednoducho nechcem.

Pitie alkoholu je na Slovensku bežné a niektorí borci si možno myslia, že je aj zdraviu prospešné. To však nie je pravda. Dobre vychladené pivo môže v súčasných horúčavách padnúť vhod. Nestojí mi to však za to, aby som si zaťažovala pečeň, zabíjala mozgové bunky a cítila sa počas triezvenia pod psa.

Premýšľala som teda, čo by mohlo byť náhradou tohto lahodného chmeľového nápoja. Odpoveďou je radler. Ten som si napokon vypýtala aj na rodinnej oslave a chladí sa mi aj doma v chladničke. Značiek radlerov, ako aj ich príchutí je v slovenských reťazcoch mnoho.

Ja som sa preto rozhodla zúžiť okruh na tie s čisto citrónovou príchuťou a otestovať ich. Ako sa osvedčilo v Refresher teste 6 známych značiek?

Každý deň ti prinášame kvalitný content, ktorý vieme tvoriť najmä vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naša tvorba páči, podpor nás a staň sa aj ty členom klubu Refresher+ . Získaš tak prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

Ako sme robili slepý test?

V deň testovania sme sa vybrali do troch obchodných reťazcov: Billa, Kaufland a Tesco. Tam sme nakúpili svetlé radlery s príchuťou citróna či limetky.

Radlery sme uložili do chladničky, aby sme mohli mať z ich ochutnávania dokonalý zážitok. V Refresher kuchynke sa po vychladení nápojov zišlo šesť ľudí, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na ochutnávanie. Citrónové pivá sme servírovali postupne, jedno po druhom, aby neboli zbytočne vystavené teplu.

Test sme robili naslepo, čo znamená, že nikto nevedel, ktorú značku práve ochutnáva. Urobili sme to preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené a nemohli sa tak prikloniť k obľúbenej značke. Zakaždým, keď testujúci ochutnali radler, napísali do dotazníka hodnotenie, ktoré sa vzťahovalo na chuť, vôňu či aftertaste.

Okrem toho im pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10, pričom 1 bod znamenal najnižšie skóre a 10 bodov najvyššie. Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dokopy a urobili z nich priemer. Výsledkom je teda subjektívny názor šiestich ľudí.

Radlery sme v gastroteste zoradili od najhorších (rozumej tých, ktoré ochutnávači v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné, pozn. red.) po najlepšie (tie, ktoré im, naopak, v slepom teste chutili najviac). V akom poradí sa umiestnili známe značky?

Testovali sme dokopy 6 radlerov, pričom jeden z nich obsahoval malé množstvo alkoholu. Rebríček sme teda vyskladali z nealkoholických radlerov a to, ako ľuďom chutil ten s alkoholom, si prečítaš na konci článku ako bonus.

5. Steiger

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,75 € + 0,15 € záloha

Reťazec: Kaufland

Hodnotenie v slepom teste: 3/10

Posledné miesto si v našom Refersher radler teste vyslúžila známa značka pív Steiger. I keď jedna kolegyňa opísala jeho chuť ako veľmi dobrú a prirovnala ho k cukríkom Bon Pari, ostatní pri ochutnávaní veľmi nadšení neboli. Niektorí sa dokonca zaviazali, že už ho do úst nikdy nedajú.

„Veľmi zlá vôňa, cítim tam antibiotiká. Chuťovo je to čistá katastrofa, už nikdy by som si ho nekúpila a dobrovoľne nevypila. Je mi zle,“ komentuje radler Steiger kolegyňa. Súhlasia aj ostatní, podľa ktorých je ochutnávka tohto nápoja ako za trest.