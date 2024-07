Stavba nie je pripojená na inžinierske siete, disponuje len fotovoltaickým panelom na streche. Majitelia totiž nepotrebujú viac ako krytý priestor uprostred záhrady.

Kreativita nemá žiadne hranice, o čom nás tentoraz presvedčili českí architekti z ateliéru BYRÓ, ktorí navrhli unikátnu záhradnú chatu v blízkosti rieky Vltava na okraji Prahy. S rozpočtom 1 milión českých korún, čo je v prepočte približne 40-tisíc eur, si poradili na výbornú a pre majiteľov, ktorí hľadali únik z ruchu veľkomesta, vytvorili dokonalú oázu pokoja.

Autori Jan Holub a Tomáš Hanus navrhli novú stavbu s úžitkovou plochou 20 štvorcových metrov na mieste pôvodnej, rozpadajúcej sa chaty, ktorá stojí uprostred veľkej záhrady.

Klienti trávia maximum času v exteriéri, preto chceli len skromný priestor, v ktorom sa ukryjú pred dažďom či silným vetrom a umožní im príležitostné prespatie v letných mesiacoch. Doplnkovou funkciou chaty pre zimnú sezónu je priestor na uskladnenie rastlín, teda akási forma zimnej záhrady.

Zahradná chata stála majiteľov približne 40-tisíc eur. Zdroj: Alex Shoots Buildings

Architekti dlhší čas rozmýšľali nad tým, ako by mohli chatu čo najviac prepojiť so záhradou, a nakoniec prišli s myšlienkou výklopného panelu, vďaka ktorému môžu jednu stranu stavby kompletne otvoriť. Interiér tak plynulo prechádza von, respektíve záhrada preniká do vnútra objektu. V otvorenej polohe navyše polykarbonátová stena funguje ako vonkajšia strecha a rozširuje krytý priestor, kde je možný úkryt pred zlým počasím. Mechanizmus pozostáva z oceľových lán, kladkových koliesok a protizávažia, vďaka čomu je ľahko ovládateľný aj pre jednu osobu.

Záhradný domček stojí na betónových základoch pôvodnej stavby. Nachádza sa v okolí ďalších menších objektov, ktoré väčšinou slúžia ako zázemie pre jednotlivé záhrady. Okolitý charakter dvojica architektov vložila aj do novej chaty, ktorá je z tmavého opaľovaného dreva s prirodzenou štruktúrou a v stave so zavretými okenicami korešponduje so susedmi.

Objekt je navrhnutý ako drevostvba v konštrukčnom systéme two-by-four. Vnútorné steny sú omietnuté, zadná stena s integrovanou knižnicou a rebríkom, ktorý vedie na poschodie, je obložená drevom.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Konštrukcia knižnice a poschodia je z drevených dosiek tak, aby interiér vyzeral subtílne a prepúšťal denné svetlo. Vďaka oknám orientovaným na tri svetové strany a polykarbonátovému panelu sa svetelná nálada v interiéri mení v priebehu celého dňa. Výška objektu je necelých 5 metrov, pričom nie je napojený na žiadne inžinierske siete a disponuje len fotovoltickým panelom na streche, ktorý zabezpečuje základnú zásobu elektriny.

Takto vyzerá jeden z najkrajších záhradných domčekov v Českej republike pohľadom fotografky Alex Shoots Buildings. Pozri si galériu plnú najmenších detailov.