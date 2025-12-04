Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 4. decembra 2025 o 11:34
Čas čítania 2:28
Sponzorovaný obsah

Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell: Pre chvíle, ktoré nechceme meniť

Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell: Pre chvíle, ktoré nechceme meniť
Zdroj: Pilsner Urquell
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Nemenná chuť Vianoc – na tomto silnom motíve stojí nová vianočná kampaň Pilsner Urquell.

Pripomína, že niektoré vianočné tradície a osobité zvyklosti nás všetkých sú pre nás dôležité práve  preto, že sa nemenia. Milujeme ich také, aké sú, a nechceme ich meniť. Rovnako ako chuť plzenského ležiaka. 

Vianoce má každý z nás trochu iné. Niekto si ich nevie predstaviť bez kapra, iný bez rezňa či zemiakového šalátu, niekto začína 24. decembra už raňajkami s rodinou, iný sa stretáva s blízkymi až pri štedrovečernej večeri. Každá rodina má svoje zvyky, vône a tradície, vďaka ktorým sú pre ňu Vianoce výnimočné. A aj keď ich prežívame každý po svojom, všetci máme jedno spoločné – za nič na svete by sme ich nemenili. Práve túto myšlienku vystihuje nová vianočná komunikácia značky Pilsner Urquell s názvom „Nemenná chuť Vianoc“. Jej hlavný spot rozpráva príbeh plzenského sládka, ktorý sa aj po rokoch strávených v pivovare ponáhľa domov, aby si spolu s manželkou otvorili fľašu Pilsner Urquell.

Pilsner Urquell
Zdroj: Pilsner Urquell

Chuť, ktorá zostáva rovnaká už viac než 180 rokov

Pilsner Urquell je dôkazom, že to najlepšie netreba meniť. Už viac ako 180 rokov sa varí v Plzni podľa pôvodnej receptúry a s rovnakou starostlivosťou, akú mu venovali prví sládkovia. V novej komunikácii sa značka Pilsner Urquell pripája k myšlienke, že niektoré momenty jednoducho nechceme meniť – najmä tie vianočné. Rovnako, ako má plzeň svoju nemennú chuť už od roku 1842, aj naše sviatočné rituály majú svoju silu práve v stálosti a opakovaní. Pilsner Urquell sa tak prirodzene stáva súčasťou týchto chvíľ – od spoločného stolovania až po stretnutia, ktoré tvoria jadro Vianoc.

Odporúčané
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest 9. novembra 2025 o 10:00

„Vianoce môžu mať tisíc podôb, no ich čaro je v tom, že ich každý prežívame po svojom. Sú to tie malé ale hlboké ľudské momenty, ktoré všetci zažívame opakovane, každý rok sa na ne tešíme a chceme si ich uchovať. Či už sú to spoločné chvíle pri pečení, alebo debata o tom, ktorú rozprávku si pustíme večer ako prvú,“ hovorí Andrea Hutko Babicová, brand manažérka Pilsner Urquell SK. 

Pilsner Urquell
Zdroj: Pilsner Urquell

Vianočné vystavenia plné sviatočnej atmosféry

Aj tento rok prichádza značka s elegantnými vianočnými baleniami a limitovanými multibaleniami navrhnutými tak, aby umocnili sviatočnú náladu. Ich dizajn odráža  identitu kampane – teplé svetlo vianočných domovov, symbolizujúce pokoj, pohodu a spoločné sviatočné chvíle. Mimoriadne obľúbené je špeciálne balenie, ktoré poteší ešte pred  samotnými Vianocami – adventný kalendár s tretinkovými plechovkami obľúbeného ležiaka. Okrem neho v obchodoch možno nájsť Pilsner Urquell v limitovanej špeciálnej litrovej fľaši s patentovým uzáverom. Pivní nadšenci si môžu dopriať aj obľúbené multibalenia s darčekom vo vnútri – teplou čiapkou či krígľom - ktoré dopĺňajú sviatočnú kolekciu.

Odporúčané
Plzeňský Prazdroj pomáha podnikom šetriť energie i vodu Plzeňský Prazdroj pomáha podnikom šetriť energie i vodu 8. septembra 2025 o 9:27

„Pilsner Urquell už roky patrí k vianočnému stolu mnohých Slovákov. Je prirodzenou súčasťou sviatočných stretnutí – či už ide o spoločne strávené chvíle, prípitok s blízkymi alebo pokojný večer v rodinnom kruhu. Práve preto sme na toto obdobie pripravili špeciálne limitované balenia, ktoré Vianoce ešte viac spríjemnia,“ dodáva Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Vo vybraných predajniach ožívajú aj špeciálne vianočné vystavenia s pohyblivými prvkami či svetelnými efektmi. Tie pripomínajú, že sviatočný čas je o malých momentoch radosti v spoločnosti najbližších – a že aj v dnešnom uponáhľanom svete je umením práve umenie nemeniť to, čo funguje a čo prináša radosť. Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell ožije aj exteriérovej  reklame. Okrem klasických plôch môžu okoloudúci vidieť aj špeciálne vystavenie v Bratislave na zastávke Račianske mýto. V jednom z okienok sa nachádzajú fľašky piva Pilsner Urquell, ktoré spolu s padajúcimi vločkami a vizuálom okolo dopĺňajú atmosféru sviatkov.

Odporúčané
Mladí Slováci prezradili svoje najdivokejšie festivalové zážitky: Tváril som sa, že som člen kapely a dostal som sa všade (ANKETA) Mladí Slováci prezradili svoje najdivokejšie festivalové zážitky: Tváril som sa, že som člen kapely a dostal som sa všade (ANKETA) 23. júna 2025 o 18:00

Pilsner Urquell nabáda svojich spotrebiteľov vytvoriť vlastné vianočné prianie. Stačí navštíviť stránku  Nemenná chuť Vianoc a napísať svoj odkaz. V ďalšom kroku je možné prianie okamžite stiahnuť alebo  jednoducho zdieľať s rodinou, priateľmi či na sociálnych sieťach. Až do 21. decembra 2025 sa môže zároveň každý, kto vytvorí svoje prianie, zapojiť do žrebovania o jednu z 20 poukážok v hodnote 100 € do  e-shopu Pilsner Urquell. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PIVO
Odporúčame
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
pred 2 hodinami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
pred 3 dňami
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ) e
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Storky
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Lifestyle news
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí pred 31 minútami
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť pred hodinou
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria pred 2 hodinami
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia pred 3 hodinami
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
VIDEO: Anne Hathaway sa premení na Mother Mary v novej psychologickej dráme. Hudbou prispeli Charli xcx aj FKA Twigs včera o 14:38
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky včera o 13:52
Drake sa stal umelcom roka 2025 na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach? včera o 10:47
Z Floridy až na trenčianske letisko. Pohoda oprášila rapový headline a predstavila Denzela Curryho včera o 09:27
Spravodajstvo
Česko Vláda Roberta Fica Peniaze Energie
Viac
AKTUÁLNE: V Žiline zasahuje špeciálna chemická jednotka. Dvoch ľudí pre nevoľnosť hospitalizovali
pred 4 minútami
Domácnosti v roku 2026 pocítia rast cien energií. O koľko stúpnu?
pred 7 minútami
Šéf Volkswagenu prišiel s vážnym oznamom. Do roku 2030 prepustia 35 000 zamestnancov
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
pred 2 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
28. 11. 2025 13:04
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
23. 11. 2025 10:00
Viac z Hudba Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 2 dňami
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
včera o 13:52
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
pred 2 dňami
Avatar: Oheň a popol prichádza do slovenských kín. Pripomeň si, čo sa stalo v predchádzajúcich častiach (RECAP)
pred hodinou
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
pred 2 hodinami
Viac z Refresher Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 2 dňami
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
25. 11. 2025 7:00
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell: Pre chvíle, ktoré nechceme meniť
Gastro
pred 10 minútami
PR správa
Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell: Pre chvíle, ktoré nechceme meniť
pred 10 minútami
Nemenná chuť Vianoc – na tomto silnom motíve stojí nová vianočná kampaň Pilsner Urquell.
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
pred 29 minútami
FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie
V spolupráci
FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie
pred 44 minútami
Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich
refresher+
Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich
pred hodinou
Avatar: Oheň a popol prichádza do slovenských kín. Pripomeň si, čo sa stalo v predchádzajúcich častiach (RECAP)
Mediálna spolupráca
Avatar: Oheň a popol prichádza do slovenských kín. Pripomeň si, čo sa stalo v predchádzajúcich častiach (RECAP)
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
pred 2 dňami
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 4 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia