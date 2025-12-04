Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell: Pre chvíle, ktoré nechceme meniť

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Nemenná chuť Vianoc – na tomto silnom motíve stojí nová vianočná kampaň Pilsner Urquell.
Pripomína, že niektoré vianočné tradície a osobité zvyklosti nás všetkých sú pre nás dôležité práve preto, že sa nemenia. Milujeme ich také, aké sú, a nechceme ich meniť. Rovnako ako chuť plzenského ležiaka.
Vianoce má každý z nás trochu iné. Niekto si ich nevie predstaviť bez kapra, iný bez rezňa či zemiakového šalátu, niekto začína 24. decembra už raňajkami s rodinou, iný sa stretáva s blízkymi až pri štedrovečernej večeri. Každá rodina má svoje zvyky, vône a tradície, vďaka ktorým sú pre ňu Vianoce výnimočné. A aj keď ich prežívame každý po svojom, všetci máme jedno spoločné – za nič na svete by sme ich nemenili. Práve túto myšlienku vystihuje nová vianočná komunikácia značky Pilsner Urquell s názvom „Nemenná chuť Vianoc“. Jej hlavný spot rozpráva príbeh plzenského sládka, ktorý sa aj po rokoch strávených v pivovare ponáhľa domov, aby si spolu s manželkou otvorili fľašu Pilsner Urquell.
Chuť, ktorá zostáva rovnaká už viac než 180 rokov
Pilsner Urquell je dôkazom, že to najlepšie netreba meniť. Už viac ako 180 rokov sa varí v Plzni podľa pôvodnej receptúry a s rovnakou starostlivosťou, akú mu venovali prví sládkovia. V novej komunikácii sa značka Pilsner Urquell pripája k myšlienke, že niektoré momenty jednoducho nechceme meniť – najmä tie vianočné. Rovnako, ako má plzeň svoju nemennú chuť už od roku 1842, aj naše sviatočné rituály majú svoju silu práve v stálosti a opakovaní. Pilsner Urquell sa tak prirodzene stáva súčasťou týchto chvíľ – od spoločného stolovania až po stretnutia, ktoré tvoria jadro Vianoc.
„Vianoce môžu mať tisíc podôb, no ich čaro je v tom, že ich každý prežívame po svojom. Sú to tie malé ale hlboké ľudské momenty, ktoré všetci zažívame opakovane, každý rok sa na ne tešíme a chceme si ich uchovať. Či už sú to spoločné chvíle pri pečení, alebo debata o tom, ktorú rozprávku si pustíme večer ako prvú,“ hovorí Andrea Hutko Babicová, brand manažérka Pilsner Urquell SK.
Vianočné vystavenia plné sviatočnej atmosféry
Aj tento rok prichádza značka s elegantnými vianočnými baleniami a limitovanými multibaleniami navrhnutými tak, aby umocnili sviatočnú náladu. Ich dizajn odráža identitu kampane – teplé svetlo vianočných domovov, symbolizujúce pokoj, pohodu a spoločné sviatočné chvíle. Mimoriadne obľúbené je špeciálne balenie, ktoré poteší ešte pred samotnými Vianocami – adventný kalendár s tretinkovými plechovkami obľúbeného ležiaka. Okrem neho v obchodoch možno nájsť Pilsner Urquell v limitovanej špeciálnej litrovej fľaši s patentovým uzáverom. Pivní nadšenci si môžu dopriať aj obľúbené multibalenia s darčekom vo vnútri – teplou čiapkou či krígľom - ktoré dopĺňajú sviatočnú kolekciu.
„Pilsner Urquell už roky patrí k vianočnému stolu mnohých Slovákov. Je prirodzenou súčasťou sviatočných stretnutí – či už ide o spoločne strávené chvíle, prípitok s blízkymi alebo pokojný večer v rodinnom kruhu. Práve preto sme na toto obdobie pripravili špeciálne limitované balenia, ktoré Vianoce ešte viac spríjemnia,“ dodáva Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.
Vo vybraných predajniach ožívajú aj špeciálne vianočné vystavenia s pohyblivými prvkami či svetelnými efektmi. Tie pripomínajú, že sviatočný čas je o malých momentoch radosti v spoločnosti najbližších – a že aj v dnešnom uponáhľanom svete je umením práve umenie nemeniť to, čo funguje a čo prináša radosť. Nemenná chuť Vianoc s Pilsner Urquell ožije aj exteriérovej reklame. Okrem klasických plôch môžu okoloudúci vidieť aj špeciálne vystavenie v Bratislave na zastávke Račianske mýto. V jednom z okienok sa nachádzajú fľašky piva Pilsner Urquell, ktoré spolu s padajúcimi vločkami a vizuálom okolo dopĺňajú atmosféru sviatkov.
Pilsner Urquell nabáda svojich spotrebiteľov vytvoriť vlastné vianočné prianie. Stačí navštíviť stránku Nemenná chuť Vianoc a napísať svoj odkaz. V ďalšom kroku je možné prianie okamžite stiahnuť alebo jednoducho zdieľať s rodinou, priateľmi či na sociálnych sieťach. Až do 21. decembra 2025 sa môže zároveň každý, kto vytvorí svoje prianie, zapojiť do žrebovania o jednu z 20 poukážok v hodnote 100 € do e-shopu Pilsner Urquell.