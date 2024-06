Uprising festival na Zlatých pieskoch predstavil nadupaný line up. Vystúpi tu aj autor hitu Carnival z albumu Kanyeho Westa

Festival sa bude konať 30. a 31. augusta na bratislavských Zlatých pieskoch. Vystúpi tam napríklad aj Rich The Kid.

Na bratislavské Zlaté piesky sa už čoskoro vráti Uprising festival 2024, ktorý si milovníci skvelej hudby užijú počas víkendu 30. a 31. augusta. Tento ročník sa predstavia dokonca aj tri nové mená – Tommy Cash, Azahriah či Rich The Kid.

Rodák z New Yorku Rich The Kid s haitskými koreňmi prerazil s mixtapom Been About the Benjamins a odvtedy spolupracoval s rôznymi hviezdami, ako napríklad Lil Wayne, Kendrick Lamar či Post Malone a mnohí ďalší. Jeho album The World Is Yours s hitmi ako Plug Walk a New Freezer dosiahol 2. miesto v rebríčku Billboard 200.

Šou plnú experimentálneho hiphopu, trapu a elektronickej hudby prinesie na Uprising aj

ďalšia hviezda Tommy Cash, známa aj ako Kanye East. Estónsky raper je

charakteristický provokujúcimi videoklipmi, textami a svojou zvláštnosťou spochybňuje

všetko, čo sa kedysi považovalo za normálne. Sám o sebe hovorí, že kombinuje postsovietsku estetiku a globálne trendy prostredníctvom zmesi surovej nehy a zvráteného

humoru.

Na Uprising má namierené aj najväčšia súčasná maďarská hviezda Azahriah – jediný

maďarský hudobník, ktorý dokázal vypredať Puskás Arénu s kapacitou 67 000 ľudí, a to

hneď trikrát a tri dni po sebe. Azahriah je momentálne najstreamovanejším hudobným

umelcom v Maďarsku. Svoju popularitu medzi fanúšikmi si získava najmä vďaka unikátnemu hudobnému štýlu, energickým vystúpeniam a charizme. V jeho tvorbe cítiť vplyvy trapu, hiphopu, reggae či afrobeats.

Hiphop na Uprisingu doplnia aj zásadné mená česko-slovenskej scény, ako napríklad Gleb, Moja Reč & Komplot, Čistychov, Boy Wonder, James Cole, MC Gey, Annet X, Fejbs, Fvck Kvlt, Taomi, Dušan Vlk, či Marko Damian.

Lístky na tento dvojdňový festival sa pohybujú v cene od najlacnejšieho základného vstupného za 80 €. VIP lístok ťa vyjde na 165 €, v cene je aj meet and greet s vybranými umelcami.