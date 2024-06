Boli sme na klasickom poľskom trhovisku: v mäsiarni nám prišlo zle, od otravného predavača sme doslova utiekli (REPORTÁŽ)

Trhoviská tesne za hranicami Slovenska boli v minulosti veľkým hitom. Množstvo Slovákov ochotne cestovalo na Ukrajinu či do Poľska, kam ich lákali najmä nízke ceny. Jeden z takýchto trhov v Poľsku sme zo zvedavosti navštívili aj my.

O trhoch, kde sa na pár štvorcových metroch dá lacno nakúpiť zelenina, ovocie, mäso, oblečenie, obleky, hračky, kvety či domáce potreby, sme mnohí počúvali už od našich starých rodičov.

Množstvo ľudí z východného Slovenska našlo v minulosti v Poľsku, prípadne na Ukrajine skvelú príležitosť na objemné a lacné nakupovanie všetkého, čo si človek dokáže predstaviť. Hoci sa čoraz viac polemizovalo o kvalite produktov, klasické trhoviská si našli stálych priaznivcov, ktorí im ostali verní až dodnes.

Ľudia zo severnej časti východného Slovenska vyhľadávali a stále vyhľadávajú trhovisko v obci Leluchów. Od Bardejova je táto hraničná obec vzdialená zhruba 30 kilometrov, od Prešova 50 kilometrov a od Starej Ľubovne len 25 kilometrov.

V tomto článku si prečítaš: Ako to vyzeralo po príchode na trhovisko.

Aké boli naše prvé dojmy.

Z čoho nás doslova naplo.

Čo nám porozprávali zákazníci.

Leluchów je síce malá obec s menej ako 200 obyvateľmi, no má zopár zaujímavostí. Slúži ako hraničný priechod Čirč – Leluchów a prechádza ňou tiež železničná trať medzi Košicami a mestečkom Muszyna. V neposlednom rade sa hneď pri hranici nachádza staré známe trhovisko, ktoré nielen Slováci navštevujú už desiatky rokov.

Oplatí sa tam ísť v sobotu

Na návštevu tohto miesta si vyberáme sobotu. Nielenže ju Google označuje ako deň s najvyšším zákazníckym ruchom, no odporúčajú nám ju aj ľudia z Bardejova, ktorí tam kedysi chodili. „No na tieto trhy sa chodí v sobotu ráno, vtedy je tam síce najviac ľudí, ale aj najviac tovaru,“ dozvedáme sa od skúsenejších.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

V sobotu pred deviatou už sedíme v aute a smerujeme do Leluchówa. Po necelej pol hodine jazdy schádzame k hraničnému priechodu a začíname s hľadaním trhoviska. Trvá to len pár sekúnd, keďže trhové „minimestečko“ je priamo na hranici obce Leluchów a zároveň na hranici štátov.

Recenzie hovoria dvojakou rečou

O tomto trhovisku sme sa informovali už vopred prostredníctvom Google recenzií. „Bieda a ešte raz bieda. Samé handry a nekvalitný tovar,“ znie jeden z najnovších komentárov. Pridávajú sa však aj opačné názory. „Trhy majú byť veľká rozmanitosť tovaru a asi je tam všetko. Kto má rád atmosféru, tak si to užije,“ píše iný, tentoraz spokojný zákazník.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Našou úlohou tak bolo zistiť, ako to v skutočnosti na trhu vyzerá, aká tam panuje atmosféra a či sa to skutočne oplatí v porovnaní so supermarketmi. Na parkovisku je plno. Autá z okresov Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stará Ľubovňa, Prešov či dokonca Košice stoja na vyznačených, ale aj na nevyznačených miestach len pár metrov od jedného zo vstupov na trhovisko. V pomere s poľskými autami je to určite 90 % v prospech slovenských vozidiel.

Všade nejaký bordel

Prejdeme cez cestu a razom sme súčasťou trhov v Leluchówe aj my. Kto by čakal atmosféru ako zo Stredomoria, vône mäsa či syrov a nadšených vysmiatych predajcov, je na veľkom omyle. Na veľmi veľkom omyle. Trhové mestečko je krátko pred desiatou mierne zaplnené, inými slovami, každý stánok má v daný moment nejakého zákazníka.

Väčšina predajcov postáva pred obchodom, fajčí cigaretu, pije kávu, prípadne si niečo pokrikujú s iným predajcom/predavačkou.

Trh pôsobí špinavo a neupravene. Pod nohami máme buď mláky, blato, igelitové tašky, alebo šupky z ovocia a zo zeleniny. Stánky sú nesúrodé, každý inej farby aj veľkosti a, samozrejme, s rôznym sortimentom.