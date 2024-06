Levy dotrhali celú rodinu aj 70 hercov a štáb. Šialený film Roar natáčali so 150 netrénovanými tigrami a levmi

Ako je možné, že takýto film vôbec vznikol a že pri jeho natáčaní nikto nezomrel? Roar je jedným z najväčších prepadákov a neuveriteľný príbeh o tom, ako sa desiatky členov štábu stali hračkami pre stovku levov a tigrov.

Počas natáčania tohto filmu sa nezranilo žiadne zviera... zvieratá však zranili 70 ľudí.

Tak v roku 2015 promovalo štúdio Drafthouse Films najnebezpečnejší film v histórii, ktorý vytiahli zo šuflíka a premietali po 34 rokoch od jeho vzniku. Z natáčania totiž neustále niekto odchádzal krvavý. Dcéra režiséra dokonca skončila u plastického chirurga po tom, čo jej lev dotrhal tvár. Samotný režisér sa s levmi opakovane bil, hoci boli netrénované a bolo otázkou času, kedy niekomu odhryznú hlavu.

Film Roar v roku 1981 odmietli všetky hollywoodske štúdiá a jeho tvorcu Noela Marshalla označili za úplného šialenca. V roku 1971 totiž začal nakrúcať film s takmer 150 „veľkými mačkami“.

Inšpirovala ho k tomu návšteva Afriky, kde videl v opustenej budove žiť niekoľko levov pokope. Už vtedy investoval a produkoval hollywoodske filmy. Nebol žiadny veľký producent, ale dokázal dať dohromady film. Rozhodol sa, že ľuďom priblíži divoké zvery a ukáže im, že sa s nimi dá žiť ako s obyčajnými zvieratami. Angažoval do toho aj celú svoju rodinu.

Jeho manželka bola hviezda Hollywoodu, ktorá stvárnila hlavnú rolu v trileri Birds (Vtáky) od legendárneho Alfreda Hitchcocka. Rovnako ako ona, aj jej dcéra Melannie Griffith (Working Girl, Body Double) vyhrala Zlatý glóbus, aj keď hviezdou sa stala až niekoľko rokov po premiére Roar.

Na Roar pracoval ako hlavný kameraman Jan de Bont, ktorý neskôr natáčal Die Hard s Bruceom Willisom a režíroval Speed s Keanu Reevesom.

Tréneri levov ho pokladali za šialenca, keď ich mal v záhrade takmer 100

Nikto účinkujúce levy, tigre, leopardy, pumy a pantery netrénoval. Zajali ich v divočine alebo sa narodili nelegálnym chovateľom. Je neuveriteľné, že počas nakrúcania nikto nezomrel. Príbeh o natáčaní snímky však občas pripomína kroniku ľudí so samovražednými sklonmi.

„Toto sú divoké zvieratá. Uhryznú vás. Nebola otázka či, ale kedy,“ povedal v dokumente o natáčaní filmu Roar: The Most Dangerous Movie Ever Made jeden z tvorcov filmu.

Syn režiséra v dokumente povedal, že V 70. rokoch bolo v Spojených štátoch celkom jednoduché zaobstarať si divokú šelmu. Režisér a producent Noel si myslel, že ich dokáže skrotiť a žiť s nimi ako s bežnými členmi rodiny. Nespočetné množstvo pohryznutí a zranení ho nakoniec presvedčilo o tom, ako veľmi sa mýlil. Na jednom pľaci mal 71 levov, 26 tigrov, 10 čiernych panterov, 10 púm, dva jaguáre, štyri leopardy, dva slony a desiatky ďalších divých zvierat.

Noel chcel, aby natáčanie a film pôsobili skutočne. Šelmy tak netrénoval a počas nakrúcania viac-menej zvedavo čakal, ako zareagujú na rôzne podnety. Levy tam pritom čelili hluku, rýchlym pohybom a reakciám hercov, stresujúcim situáciám, provokáciám či kaskadérskym kúskom. V mnohých záberoch herci doslova zápasia s levmi, respektíve pred nimi utekajú a hrajú obeť, čo v zvieratách vytvára predátorský inštinkt.

„V istých momentoch doslova skúšali zvieratá a provokovali ich, aby stratili kontrolu. Občas to pripomínalo balansovanie na hrane samovraždy,“ povedal v dokumente strihač snímky.

Noel film nakoniec produkoval, režíroval a hral v ňom hlavnú rolu. Často natáčanie museli zastaviť, pretože režisér a hlavný herec v jednej osobe chodil do nemocnice ako na klavír. Presnejšie povedané, odvážali ho tam, keďže občas nebol schopný po útoku levov chodiť po vlastných.

Seba, svoju ženu a deti viackrát nechal takmer zožrať levmi, len aby film dokončil