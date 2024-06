Dominika Mirgová: „Rytmus mi hovoril: ,Ty už nespievaj, buď boxerka.‘“ Speváčka nám porozprávala o zmenách v živote

Bývalá účastníčka SuperStar Dominika Mirgová ti ukáže, ako sa líči na koncert. Popritom Linde prezradila, ako sa jej podarilo schudnúť či aká je príprava na FNC.

V najnovšej epizóde Make-up & Gossip sa v kresle po Lindinom boku ocitla Dominika Mirgová. Na úvod nám priblížila detaily z fotenia na cover svojho nového albumu. Keďže Dominika nedávno absolvovala turné, ukázala nám svoje koncertné líčenie.

Predtým než sa pustili do samostatného líčenia, Dominika sa podelila o svoje obľúbené produkty. „Bývalej SuperStar“ nesmie chýbať v kabelke niekoľko vecí, nech už je kdekoľvek – lesk na pery, korektor a čerešňová tyčinka.

Dominika začína líčenie prípravou pleti a nedá dopustiť na kvalitnú skincare. Medzi jej obľúbené produkty patrí krém so slimačím slizom. „Problémy s pleťou mám, len keď prídu ženské dni. Aj ja mám pupáky, je to normálne,“ komentuje. Kvalitné SPF-ko v jej rutine takisto nemôže chýbať.

Linda si svoju pleť pripravila pomocou podkladovej bázy NYX Professional Makeup Plump Right Back Plump Serum And Primer. Pokračovala hydratačným make-upom NYX Professional Makeup Bare With Me Blur Tint v odtieni 08 Golden Light. Docielila tak podobný efekt, ako mala speváčka.

Dominike sa veľmi páči upravené a vyčesané obočie, ako má Linda. Speváčka používa gél NYX Professional Makeup The Brow Glue. Obočie si následne dotvaruje ceruzkou.

💄 BEAUTY TIP od Lindy: Pre dokonalý efekt vyčesaného obočia si nanes produkt na chĺpky z každej strany. Gél si najprv nanes pohybom zo strany na stranu a potom obočie učeš do požadovaného tvaru.

Dievčatá vyskúšali aj novú paletku NYX Ultimate Shadow Palette v odteni Paradise Shock. „Je tu jeden tieň, ktorý chcem vyskúšať,“ komentuje Linda. Ukázala Dominike jeden beauty trik, ktorý jej zvýrazní pohľad.

Okrem tipu na líčenie, ktoré je ako stvorené na letné párty a festivaly, sa Dominika podelila aj o pikošky zo svojho súkromia.