Nicki Minaj zatkli na letisku v Holandsku. Vraj u nej našli ľahké drogy

Americkú raperku Nicki Minaj zatkli na letisku v Holandsku. Hudobníčka zatknutie natočila a video zverejnila na sociálnych sieťach. Policajt jej na ňom jasne povie, že je zatknutá. Podľa BBC je raperka podozrivá z prechovávania ľahkých drog.

Nicki Minaj tvrdí, že jej pri kontrole údajne našli marihuanu. Na sociálnej sieti X sa fanúšikom sťažovala, že jej batožinu vzali bez súhlasu.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.