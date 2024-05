Bejba z Ruže pre nevestu prezradila, či išla hľadať do šou lásku a koľko dostala za účinkovanie vo Farme (MAKE-UP & GOSSIP)

Okrem pikošiek sa dozvieš, ako si spravíš ceremoniálny glam make-up na odovzdávanie ruže.

Pokiaľ je Ruža pre nevestu tvojou guilty plesure, Beáta Rusňáková, alias Bejba nie je pre teba neznámym menom. Bývalá účastníčka prvej sezóny populárnej reality šou ti v tomto dieli Make-Up & Gossip ukáže, ako sa slávnostne namaľovať na ceremoniál odovzdávania ruže.

Pred samotným líčením Bejba prezradila, že sa nezaobíde bez dokladov, balzamu na pery, zmatňujúcich utierok, vreckoviek, kefky na mihalnice a parfému. Prvým krokom ku glam looku je poriadna hydratácia pokožky – Bejba použila toner a krém, Linda zvolila okrem krému aj podkladovú bázu Maybelline Fit Me! Luminous+Smooth.

Keďže je toto slávnostné líčenie viac výraznejšie, nanes si na pleť taký make-up a korektor, ktorý má väčšiu kryciu schopnosť. Následne použi hnedú tyčinku na vytvorenie kontúr – Bejba si s ňou opticky zúži aj nos. Na líca si daj dva „ťuky“ lícenkou Maybelline Cheek Heat, ktorá dodá tvojej tvári fresh vzhľad.

No a aký by to bol glam bez výrazných očí? Bejba preferuje paletku s hnedými až čerešňovými odtieňmi. Začni bledohnedým tieňom, ktorý si aplikuj štetcom do kútiku oka. Potom zvoľ podobný svetlo-hnedý tieň, ktorý nanes od stredu kútika oka až po obočie. Keďže je to ceremoniálny make-up, trblietavý tieň na celých očných viečkach je rozhodne must-have.

Pokiaľ nenosíš umelé mihalnice a hľadáš maskaru, ktorá dá tvojim riasam krásny objem, novinku Maybelline Lash Sensational Firework si zamiluješ.

„Čerešničkou“ celého looku je červený rúž, ktorý je podľa Bejby záchranou make-upu. Linda použila tekutý rúž Maybelline SuperStay Matte Ink, ktorý dá tvojim perám krásnu intenzívnu farbu až na 16 hodín.

Počas líčenia sa Bejba s Lindou rozprávali o tom, ktorý ženích z Ruže pre nevestu sa im viac páči. „S Radkom som mala čas stráviť na Srí Lanke a bol úplne super, pôsobil mužne a vyspelo,“ prezradila Bejba.

Okrem iného odhalila, ako fungujú podmienky šou, kedy začala jej cesta za „influencerstvom“, koľko dostala z prvú spoluprácu a čo si dala kozmeticky upraviť na sebe. Celý postup na make-up look a pikošky zo života Bejby nájdeš v najnovšej epizóde Make-Up & Gossip.