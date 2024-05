FOTO: Toto je najmladšia matka v histórii. Porodila už vo svojich piatich rokoch

Príbeh dievčaťa, ktoré porodilo syna v piatich rokoch, sa odohral v roku 1939. Lina sa tak stala najmladšou známou matkou na svete.

Lina Medina pochádzala z odľahlej andskej dedinky v Peru. Zdalo sa, že sa jej život nijako nelíši od ostatných detí v jej veku, až do dňa, keď si jej rodičia všimli niečo neobvyklé. Line sa zvláštne zväčšovalo brucho, čo rodičov znepokojovalo. Lekári sa domnievali, že by mohla mať nádor v bruchu. Po niekoľkých vyšetreniach sa však ukázalo, že dievča je v siedmom mesiaci tehotenstva.

O niekoľko týždňov neskôr, 14. mája 1939, Lina porodila cisárskym rezom zdravého chlapčeka menom Gerado. Meno získal po lekárovi, ktorý sa o Linu staral. Dievča sa tak stalo najmladšou matkou v histórii, ktorá porodila iba v piatich rokoch, siedmich mesiacoch a 17 dňoch.

Neskôr sa zistilo, že Lina mala plne vyvinuté pohlavné orgány a prešla si predčasnou pubertou. Údajne mala menštruovať už v ôsmich mesiacoch. Predčasná puberta a vyvinuté pohlavné orgány zapríčinili to, že dievča bolo fyzicky schopné otehotnieť. Otázkou však zostávalo, kto je otcom malého chlapčeka.

Zdroj: Flickr/Alejandro/na voľné použitie

Spočiatku sa úrady domnievali, že tento tragický prípad bol následkom incestu. Polícia zo sexuálneho obťažovania najviac podozrievala otca dievčaťa – Tilburela. Ten bol zatknutý za sexuálne napadnutie, ale pre nedostatok dôkazov bol následne prepustený. Nikto sa dodnes nedozvedel, kto bol otcom Gerada. Samotná Lina na túto otázku nikdy neodpovedala.



Gerado bol najprv vychovávaný ako Linin brat. V desiatich rokoch sa však dozvedel pravdu. Lina sa po niekoľkých rokoch vydala za muža menom Raul Jurado a v roku 1972 sa jej narodil ďalší syn. Bol teda o viac ako tridsať rokov mladší ako Gerado, ktorého Lina porodila v piatich rokoch. Gerado tragicky zomrel v 40 rokoch na leukémiu.



Ešte pred dvadsiatimi rokmi mala Lina žiť v stiesnenom dome v chudobnej a nebezpečnej štvrti v Peru. Akýkoľvek kontakt s novinármi odmietala a utiahla sa do súkromia. Teraz by mala mať 90 rokov, no to, či je stále nažive, nie je známe. Napriek tomu je stále najmladšou známou matkou v histórii.