FOTO: Takto vyzerá najmodernejšia univerzita umenia a dizajnu v strednej Európe. MOME sa nachádza neďaleko Bratislavy

Portr├ętne filmy o absolventoch Univerzity umenia a dizajnu Moholy-Nagy (MOME) ti uk├í┼żu, pre─Źo ├şs┼ą ┼ítudova┼ą dizajn.

S├ęria filmov├Żch portr├ętov Ways of Creation┬ápon├║ka poh─żad na profesijn├║ dr├íhu absolventov budape┼ítianskej Univerzity umenia a dizajnu Moholy-Nagy (MOME) a predstavuje okrem fotografky Anny Sz├ísz-B├íny├ísz aj dizajn├ęra Andr├ísa H├║nfalviho a tvorcu animovan├Żch filmov P├ętera V├ícza. Svoje ┼ít├║dium umenia a dizajnu, vysoko┼íkolsk├ę roky a potom aj svoj ┼żivot za─Źali s ve─żmi odli┼ín├Żm z├ízem├şm, amb├şciami a pl├ínmi a ich r├┤znorodos┼ą zachytili traja mlad├ş film├íri.

Ako sa m├┤┼żu spoji┼ą dva ├║plne odli┼ín├ę svety ÔÇô pokoj transylv├ínskej dediny a ruch ve─żkomesta? ─îo sp├íja proces tvrdej fyzickej pr├íce a tvorby? Ako sa m├┤┼żu dom├íce zvierat├í sta┼ą protagonistami jemn├Żch kompoz├şci├ş a ako m├┤┼że mlad├Ż umelec n├íjs┼ą in┼ípir├íciu v t├Żch najneo─Źak├ívanej┼í├şch situ├íci├ích?

P├┤vabn├Ż portr├ętny film Sp├┤soby tvorby predstavuje Annu Sz├ísz-B├íny├ísz, mlad├║ absolventku fotografie na budape┼ítianskej Univerzite umenia a dizajnu MOME, a harmonick├ę prel├şnanie a rozde─żovanie malej dediny v Sedmohradsku, odkia─ż poch├ídza, a s├║─Źasn├ęho kampusu budape┼ítianskej univerzity, kam ju zaviedol.

Zdroj: MOME

Pr├şroda, krajina a zvierat├í maj├║ pre Annu mimoriadnu silu. Pr├íve kravy na farme, kde ┼żije, s├║ jej najv├Ą─Ź┼íou in┼ípir├íciou. Jej osobn├ę fotografie pon├║kaj├║ int├şmny poh─żad do tohto skryt├ęho sveta: zachyt├ívaj├║ okamihy, okolo ktor├Żch sme iste pre┼íli, a odha─żuj├║ z├íblesky zvierat, ktor├ę vid├ş len ona.

Anna sa pripojila k Ateli├ęru mlad├Żch fotografov v roku 2021 a napriek svojmu n├şzkemu veku sa jej pr├íce ocitli u┼ż na nieko─żk├Żch v├Żstav├ích vr├ítane samostatnej v├Żstavy s n├ízvom The Future Is Not Old v gal├ęrii Fot├│n v roku 2022, N├írodn├ęho sal├│nu ─żudov├ęho umenia II a T├Ż┼żd┼ła dizajnu v Budape┼íti v roku 2023.

Zdroj: MOME

ÔÇ×Annina osobnos┼ą a v├şzia s├║ rovnako k├║zeln├ę ako krajina a rodina, v ktorej vyrastala a ktor├í je hlavn├Żm zdrojom jej tvorby. Pre m┼ła ako film├íra bolo in┼ípiruj├║ce by┼ą po jej boku a sledova┼ą ju v t├Żch int├şmnych chv├ş─żach, ke─Ć sa sp├íja s pr├şrodou a tvor├ş," povedala oce┼łovan├í dokumentaristka Veronika No├ęmi Szakonyi, ktor├í ju sprev├ídzala.

Odkaz slávneho profesora Bauhausu Lászlóa Moholyho-Nagya

Univerzita umenia a dizajnu Moholy-Nagy (MOME) je pomenovan├í po L├íszl├│ovi Moholym-Nagyovi, v├Żznamnom profesorovi Bauhausu, ktor├Ż presadzoval ├║lohu umenia a dizajnu pri utv├íran├ş spolo─Źnosti a ich prepojen├ş s technologick├Żmi inov├íciami. Je poprednou univerzitou pre umelcov, dizajn├ęrov, tvorcov a inov├ítorov v Ma─Ćarsku a vytv├íra jedine─Źn├Ż kreat├şvny ekosyst├ęm sp├íjaj├║ci akad├ęmiu, technologick├Ż park a inova─Źn├ę centrum.

Zdroj: MOME

Inova─Źn├ę centrum univerzity vykon├íva ├║dern├ę, dizajnom veden├ę, interdisciplin├írne v├Żskumn├ę a v├Żvojov├ę projekty ┼ítrukt├║rovan├ę okolo piatich hlavn├Żch v├Żskumn├Żch oblast├ş, od v├Żskumu materi├ílov, rozpr├ívania pr├şbehov o d├ítach, interakcie a imerzie, soci├ílneho dizajnu a┼ż po udr┼żate─żn├Ż priemysel. Univerzita bola zalo┼żen├í pred 143 rokmi a jej poslan├şm je rie┼íi┼ą najnaliehavej┼íie v├Żzvy 21. storo─Źia prostredn├şctvom vzdel├ívania, v├Żskumu a praktick├Żch znalost├ş zalo┼żen├Żch na dizajne.

K tomu patria aj verejnoprospe┼ín├ę pr├íce a ┼í├şrenie povedomia o dizajne, ktor├ę prispievaj├║ k rozvoju ekonomick├Żch a kult├║rnych ekosyst├ęmov v Ma─Ćarsku a vo v├Żchodnej a strednej Eur├│pe. Spolo─Źnos┼ą MOME funguje ako nad├ícia od roku 2020 a v r├ímci nej zrekon┼ítruovala svoje v├Żskumn├ę a v├Żvojov├ę ─Źinnosti, za─Źala digitaliz├íciu svojich intern├Żch procesov a pokra─Źovala v moderniz├ícii ┼íkolen├ş.

Zdroj: MOME

Okrem tradi─Źne vysokej ├║rovne umeleck├ęho a dizajn├ęrskeho vzdel├ívania univerzita zaviedla podnikate─żsk├ę vzdel├ívanie a v roku 2022 za─Źala prv├ę magistersk├ę programy v anglickom jazyku.

Magistersk├ę programy v angli─Źtine na MOME a medzin├írodn├ę ├║spechy

ÔÇ×Na┼íe vzdel├ívanie kombinuje kreativitu, v├Żskum, remeseln├║ zru─Źnos┼ą a technol├│gie a podporuje zodpovedn├ę myslenie v oblasti dizajnu. Ver├şme, ┼że spolupr├íca v r├┤znych oblastiach a vz├íjomn├í v├Żmena znalost├ş prin├í┼íaj├║ inovat├şvne rie┼íenia a pozit├şvne zmeny. N├í┼í bakal├írsky program vychov├íva v┼íestrann├Żch dizajn├ęrov, ktor├ş z├şskaj├║ nielen odborn├ę znalosti, ale aj porozumej├║ soci├ílnym, ekonomick├Żm a kult├║rnym faktorom, ktor├ę ovplyv┼łuj├║ toto odvetvie,ÔÇť hovor├ş┬áved├║ca magistersk├ęho programu m├│dny a textiln├Ż dizajn┬áIldik├│ Kele.

Zdroj: MOME

Po ┼ítyroch ├║spe┼ín├Żch za─Źatiach v├Żu─Źby v angli─Źtine roz┼í├şrila Univerzita umenia a dizajnu Moholy-Nagy svoje medzin├írodn├ę vzdel├ívacie portf├│lio. Okrem fotografie, interak─Źn├ęho dizajnu, anim├ície a dizajnu si m├┤┼żu ┼ítudenti, ktor├ş chc├║ ┼ítudova┼ą v oblasti kreat├şvnych priemyslov v angli─Źtine, zvoli┼ą aj magistersk├Ż odbor Designer-Maker a magistersk├Ż odbor Arts Management.

ÔÇ×Roz┼í├şren├şm svojich programov chce univerzita roz┼í├şri┼ą odborn├ę znalosti a pr├ícu kreat├şvnych komun├şt, ktor├ę bud├║ akt├şvne prispieva┼ą ku glob├ílnym v├Żzvam 21. storo─Źia,ÔÇť┬ádod├íva Ildik├│ Kele.

Zdroj: MOME

Nie je teda div, ┼że ┼ítudenti z r├┤znych programov vynikaj├║ svojimi pr├ícami na medzin├írodnej ├║rovni. Absolventka MOME Anim Fl├│ra Anna Buda z├şskala so svoj├şm franc├║zsko-ma─Ćarsk├Żm koproduk─Źn├Żm filmom 27 Zlat├║ palmu za najlep┼í├ş kr├ítky film na 76. ro─Źn├şku filmov├ęho festivalu v Cannes.

─Äal┼í├şm ├║spechom bol dizajn luxusn├ęho autobusu vyvinut├ęho pre spolo─Źnos┼ą Dembell Motorhomes, ktor├Ż z├şskal ocenenie Red Dot Design Award, ─Źo je obdoba Oscarov v oblasti dizajnu, v kateg├│rii produktov├Ż dizajn.

V─Ćaka tomu sa Ustory Design Studio, ktor├ę zalo┼żili absolvent a in┼ítruktor MOME Daniel Ruppert a napr├şklad nieko─żko ┼ítudentov MOME sa dostalo do u┼ż┼íieho v├Żberu na Global Design Graduate Show 2023 v spolupr├íci s Gucci.