Outfit check z prvého radu na Pasienkoch: Luca Brassi10x so zlatými zubami či Ivana Tattoo Art v súprave Gucci za tisíce eur

Prvý domáci zápas tímu BK Inter Bratislava v play-off prilákal do zrekonštruovanej arény na Pasienkoch množstvo známych tvárí. Sleduj, ako sa obliekli.

Najťažšia časť sezóny sa začala a tím BK Inter Bratislava odohral prvý zápas v play-off na domácej palubovke proti BC Prievidza, pričom cestu na Pasienky si našli aj známe tváre. Z prvého radu sedadiel (tzv. front row) sledovali špičkový basketbal s dominantným víťazstvom žlto-čiernych pomerom 92 : 66, ktorých za úspechom nasmeroval najmä Ozren Pavlovič s 25 bodmi.

Okrem atmosféry, ktorá pripomínala zápasy v najlepších ligách vrátane NBA, predviedli aj svoj módny vkus. Pozri si plejádu cool outfitov v podaní známych ľudí, o ktoré sa postaral Matúš Zeťák.

Medzi pravidelnými hosťami na zápasoch BK Inter Bratislava málokedy chýba Mário Biháry, ktorý okrem množstva iných aktivít spojených s kultúrou a lepším životom v meste organizuje festival Hip Hop Žije. Včera prišiel oblečený v basic mikine s grafickým motívom pop-up obchodu Garage, ktorý bol istý čas v najznámejšom nákupnom stredisku. Cez plece mal hodenú väčšiu tašku a čierne rifle doplnil o cool tenisky Lanvin Curb.

Zdroj: Matúš Zeťák

Skvelý výber obuvi zvolil aj známy MMA zápasník Robert Pukač, keď siahol po teniskách s logom Asics s metalickými prvkami, ktoré sú veľmi horúcim trendom. Rodený Bratislavčan zostal verný svojej športovej estetike a zvyšok outfitu dotvoril baggy teplákmi od streetwearovej značky Awake NY, mikinou s potlačou a cyklistickými slnečnými okuliarmi.

Zdroj: Matúš Zeťák

Outfit ako vystrihnutý zo začiatku nultých rokov, keď v NBA dominovali hráči ako Kobe Bryant, Allen Iverson či Vince Carter, predviedol na Pasienkoch Luca Brassi10x. Raper, ktorý má vonku nový album Ghettoven, si obliekol športovú súpravu v svetlomodrej farbe s charakteristickým logom Jordan Brand, tenisky Air Jordan 1 a klobúk so znakom tímu Chicago Bulls. Samozrejmosťou je výrazný zlatý chain.

Zdroj: Matúš Zeťák

Vedľa Brassiho, ktorý si zápas náramne užíval, sedel člen klanu Old Town Hood menom Crosso. Zatiaľ nie až taký známy interpret prišiel vo fresh outfite s čiernym klobúkom, v oversized tričku a džínsoch. Crosso si evidentne potrpí na doplnky, keď slnečné okuliare z dielní módneho domu Balenciaga zladil s prsteňmi, náušnicami aj reťazou.

Zdroj: Matúš Zeťák

Záujem raperov o basketbal potvrdili aj Dokkeytino a Rollsout. Zohratá dvojica, ktorá 5. apríla vydala nový spoločný album Invázia, stavila na klasický raperský vzhľad a nemáme žiadne výhrady. Baví nás najmä Rollsout, ktorý ukázal tenisky s podpisom návrhára Ricka Owensa.

Zdroj: Matúš Zeťák

Ženskú módu v dnešnom súhrne zastupuje umelkyňa Ivana Beláková, známa ako Ivana Tattoo Art, s partnerkou Veronicou, ktoré v hľadisku ukázali luxus za tisíce eur. Zatiaľ čo celebritná tatérka mala zamatovú súpravu v modrých tónoch s podpisom módneho domu Gucci a zlaté doplnky, jej partnerka stavila na tracksuit od rovnakej značky a pokrývku hlavy so vzorom kamufláže a logom Chanel.

Zdroj: Matúš Zeťák

Spomedzi žien v zrekonštruovanej aréne nás zaujala aj speváčka Barbara Weiss s kamarátkou, ktoré zbytočne nevymýšľali a obliekli si klasické trendy mestské kúsky, aké možno schovávaš v šatníku aj ty. Bavia nás najmä kabelka s ikonickým logom návrhárky Vivienne Westwood, vintage kožená bunda aj tenisky.

Zdroj: Matúš Zeťák

Miesto v hľadisku sme mali aj my, z prvého radu sledoval zápas náš editor pre lifestyle sekciu Daniel Mikolášik. Košeľu s charakteristickým štvorčekovaným vzorom Burberry zladil s hnedými nohavicami Carhartt, so svetlými teniskami Nike Dunk, s vintage šiltovkou s logom Von Dutch a so slnečnými okuliarmi od značky Burberry. Ako čerešničku na torte celý outfit uzavrel detail v podobe náušnice od Vivienne Westwood. V jednoduchosti je krása, čo by mohli v niektorých prípadoch zvážiť aj áčkoví slovenskí raperi.

Zdroj: Matúš Zeťák

Veľmi pozitívny vzťah k basketbalu má aj pravdepodobne najznámejší barber v Bratislave Maroš „Benzo“ Ihnát, ktorý založil sieť MMG Barbers. Benzo prišiel na Pasienky v celočiernom outfite, ktorý tvorili rolák, nohavice a sofistikovaná vrchná vrstva. Ako doplnky zvolil okuliare a bejzbalovú šiltovku New York Yankees.

Zdroj: Matúš Zeťák

Spoločnosť MMG Barbers reprezentovla v hľadisku aj Tomáš „Shelby“ Lomáz, ktorý je dvorným barberom rapera Pil C-ho či ďalších celebrít. Shelby je známy svojou láskou k vintage štýlu a ten ukázal aj na basketbale, keď si obliekol jednoduchý rolák a svetlé nohavice s kontrastným opaskom. Vzhľad perfektne dopĺňajú jeho tetovania.