Móda REFRESHER: Sleduj, čo nosia počas prvých jarných dní Slovenky a Češky. Hitom sú široké džínsy, boxy mikiny aj vzorované saká

TOP 12 outfitov v podaní žien, ktoré živí móda. Inšpiruješ sa?

Nemusíš byť módnym nadšencom, aby si postrehol, že je v našich uliciach čoraz viac dobre oblečených ľudí. Takmer všetko sú to sú ženy a práve nim budú venované aj nasledujúce riadky.

Vylož si nohy na stôl a pozri si 12 najlepších outfitov Sloveniek a Češiek za minulý mesiac, ktorým dominujú vzorované saká v predĺžených strihoch, baggy džínsy, luxusné doplnky, pohodlné tenisky aj boxy mikiny.

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Erika Palkovičová – @eripalko

Marcový zoznam otvárame sviežim mestským vzhľadom od Eriky Palkovičovej. Jedna z najvyhľadávanejších modeliek z našich končín by mohla vyučovať štýl, o čom nás presvedčila aj v uliciach Paríža, keď zladila nadrozmerné sako so štvorčekovaným vzorom od kodanskej značky Zeffon s klasickou modrou košeľou Polo Ralph Lauren, tmavomodrými džínsami v rovnom strihu a ikonickou koženou obuvou na podpätkoch Maison Margiela Tabi v kontrastnom bielom vyhotovení.

Bavia nás aj doplnky v podobe hranatých slnečných okuliarov s výrazným svetlým rámom a kabelky s monogramom módneho domu Celine.

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Pri slovenských modelkách, respektíve influencerkách chvíľu zostaneme, a to vďaka Karolíne Chomistekovej, ktorá nechýba v (takmer) žiadnom našom zozname s najlepšími outfitmi.

V marci nás Karolína oslovila v tomto pohodlnom outfite, ktorému dominuje crossbody kabelka s koženým popruhom a mäkkým telom s charakteristickým monogramom FF od Fendi. Skvelo jej sedí aj svetlá mikina v boxy strihu od značky The Attico a svetlohnedé nohavice s vysokým pásom z ateliéru MBF. Slnečné okuliare s efektom mačacích očí sú Fendi.

Petra Macková – @pepamack

Najznámejšia módna influencerka z našich končín Petra Macková si môže obliecť (takmer) čokoľvek a stále bude vyzerať perfektne.

Začiatok marca strávila rodáčka z Bratislavy v metropole módy, keď ju pozvali na viacero prehliadok počas Parížskeho týždňa módy. Miestne ulice si štíhla tmavovláska užívala napríklad aj v tomto nadčasovom vzhľade, keď mala oblečenú koženú bundu, rovné nohavice od Acne Studios, mokasíny na platforme z poslednej kolekcie módneho domu Gucci a v ruke držala kabelku s motívom Dior Oblique. Takéto siluety budú v kurze vždy, bez ohľadu na rok.

Andy Csinger – @andicsinger

Rovnaký úspech v zahraničí dosiahla aj ďalšia slovenská rodáčka Andy Csinger, ktorá svojim módnym vkusom inšpiruje viac ako 800-tisíc ľudí na Instagrame.

V priebehu marca nám poslala takýto jarný pozdrav z Puglie v outfite s roztrhanými džínsami v zvonovom strihu a skrátenou vrchnou vrstvou v motorkárskom štýle. Oceňujeme cool kombináciu so špicatou obuvou na podpätkoch aj doplnky – vlnenú šiltovku s logom Jacquemus, zlaté náušnice aj kožený opasok s charakteristickou sponou v tvare písmena „H“ od značky Hermès.

Natália Körnerová – @natykerny

Nedeľný športový look do mesta ako tokajské víno ti ukáže Natália Körnerová. Jedna z našich obľúbených tvári na Instagrame zladila tmavohnedý trenčkot s čiernou mikinou, legínami a teniskami New Balance 1906 vo farebnom vyhotovení „Angora“, ktoré má svieže ružové a modré akcenty. Chválime aj výber slnečných okuliarov, bezrámové varianty sú v kurze.

Barbora Franeková – @barborafranekova

Riaditeľka magazínu Top Fashion Barbora Franeková je pre nás definíciou štýlovej mestskej ženy, ktorá sa nestratí ani v dave medzi influencerkami na Champs-Élysées.

Naposledy nás potešila týmto sofistikovaným outfitom v elegantnom duchu, ktorý perfektne korešpondoval s Parížom. Barbora využila svoje módne znalosti a zvolila trendy vrstvenie, keď mala na oversized kostýme so pohodlnými nohavicami oblečený dlhý kabát. Baví nás aj výber obuvi v podobe tenisiek New Balance 990 v univerzálnej sivobielej schéme, nenápadné hodinky a malá kabelka z dielní ateliéru Bottega Veneta.

Michaela Procházka – @wnb_mischa

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade tohto minimalistického looku v podaní českej influencerky Michaely Procházkovej.

Sympatická plavovláska vyskúšala kombináciu predĺženého roláku so širokými rukávmi a vrúbkovanou textúrou s úzkou čiernou sukňou a výsledný vzhľad je vskutku podarený. Čerešničkou na torte sú doplnky – kabelka cez rameno v tvare polmesiaca s charakteristickým odznakom Prada, výrazné náušnice aj slnečné okuliare.

Zuzana Nováková Stráská – @zuzanastraska

Miesto v marcovom zozname najlepších outfitov si našla aj módna editorka a influencerka Zuzana Nováková Stráská, a to vďaka tomuto škandinávskemu looku v jarných tónoch.

Zuzana je oblečená od hlavy po päty v modeloch z kolekcie jar/leto 2024 od H&M Studio, ktorá ponúka sezónne trendy vo vysokej kvalite za adekvátnu cenu. Dlhý žltý kabát s prúžkovanou podšívkou zladila so základným bielym tričkom, tmavými selvedge džínsami, okuliarmi a vzorovanou šatkou okolo krku.

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Česká kráľovná luxusu nechýba ani v našom tohtomesačnom zozname. Ivana Mentlová vyzerala ako vždy fantasticky v modeloch značiek Prada (oversized bunda), Citizens of Humanity (džínsy), The Row (obuv) a Phoebe Philo (slnečné okuliare). Známa návrhárka mala so sebou aj svoju obľúbenú kabelku Hermès v cene nového auta.

Alexandra Sedláčková – @alexsedlackova

Japonsko je cestovateľským snom mnohých ľudí a Alexandra Sedláčková si ten svoj splnila v marci. Populárna módna blogerka a influencerka poslala svojim fanúšikom viacero pozdravov, napríklad aj z prímorského mesta Kamakura vzdialeného približne hodinu od Tokia.

Alexandra mala na sebe len ľahkú oversized košeľu s jemnými prúžkami v žltých tónoch a tmavomodré džínsy v zvonovom strihu. V jednoduchosti je častokrát najväčšia krása, a to v tomto prípade platí do bodky presne.

Veronika F. Franková – @veruchick

Dokonalý jarno-letný vibe má aj outfit v podaní Veroniky, ktorá strávila s rodinou značnú časť minulého mesiaca na svojom milovanom Lanzarote. Influencerka vybehla do miestnych ulíc napríklad v týchto fresh kúskoch – háčkovaný vrchný diel v skrátenom strihu zladila so vzorovanými šortkami, populárnou kabelkou z portfólia módneho domu Balenciaga a oválnymi slnečnými okuliarmi s podpisom značky Ray-Ban.

Karolína Svatošová – @karolina_svatosova

Premiéru ako hrom v našich módnych súhrnoch má Karolína Svatošová. Atraktívna plavovláska využila jarné počasie v Prahe naplno a kávu na terasu si vychutnala len v skrátenom čiernom tope, svetlomodrých baggy džínsoch a teniskách Adidas Originals Campus 00s, ktoré sú veľkým hitom. Ak by sa ochladilo, mala po ruke hrejivú vrchnú vrstvu z umelej kožušiny, ktorá dodala celému looku nádych nultých rokov.