Moderátor Vratko Sirági skončil v nemocnici. Priznal, že dlhodobo ignoroval zdravotné problémy

Obľúbený moderátor z Markízy má za sebou kolaps.

Moderátor Vratko Sirági skončil pred sviatkami v nemocnici. Pre televíziu Markíza sa moderátor vyjadril, čo zapríčinilo jeho náhly kolaps. Vratko Sirági bol minulý rok účastníkom tanečnej šou Let’s Dance, vďaka ktorej sa opäť intenzívne venuje tancu.

„Začalo sa to v stredu večer, keď som prišiel z tanečného tréningu. Nedostatok spánku a nadmerné množstvo silových aj tanečných tréningov sa podpísali na mojom fyzickom kolapse. Chytila ma zimnica a vysoké teploty, ktoré som niekoľko dní nevedel dostať pod kontrolu. Vďaka pohotovosti blízkych sa mi v sobotu podarilo dostať do nemocnice, kde mi naordinovali ďalšiu liečbu, vďaka ktorej sa už cítim lepšie,“ zdôveril sa pre Markízu moderátor.

Tanec je jeho vášňou, od ktorej si nevie dať stopku

„Je to pre mňa poučenie a výkričník do budúcna, vytvoriť si väčší balans a nájsť viac priestoru aj na oddych. Priznám sa, že od minuloročného Let’s Dance som dlhodobo ignoroval problémy s kolenami či zápaly v kĺboch. Všetko si ma to počkalo,“ dodal v rozhovore.

Obľúbený moderátor minulý rok súťažil v Let’s Dance s tanečnou partnerkou Annou Riebauerovou. Do súťaže sa dostal náhodou ako náhradník za Máriu Čírovú, ktorá musela pre zranenie odstúpiť. Odvtedy sa venuje tancu opäť naplno a na sociálnej sieti často zdieľa s fanúšikmi videá zo svojich náročných tréningov.