Moderátor Vratko Sirági: Život sa s rakovinou skončiť nemusí, práve naopak. Na onkologickom lôžku som dospel (Rozhovor)

Prečo svoju tanečnú minulosť vníma v Let’s Dance ako dvojsečnú zbraň a čo mu počas vysokej školy zachránilo život?

„Je veľmi alarmujúce, aké malé percento chalanov podstupuje urologickú prevenciu, ako málo sa vôbec o tejto téme v školách či v spoločnosti hovorí. Mužské zdravie akoby bolo v mnohých prípadoch tabu. Uvedomovanie si dôležitosti prevencie či venovanie pozornosti samovyšetreniu mi zachránilo život,“ prezrádza v rozhovore.

Vratko Sirági je známy predovšetkým ako moderátor počasia v Teleráne. V Markíze začínal ako redaktor rannej šou, neskôr moderoval dopravný servis. Sympatický a obľúbený moderátor aktuálne hviezdi aj v tanečnej šou Let’s Dance, kde v treťom kole nastúpil namiesto speváčky Márie Čírovej, ktorá pre zdravotné problémy zo šou odstúpila.

V rozhovore s Vratkom sa dozvieš, ako ho tanec formoval počas života, prečo s ním po 16 rokoch skončil, prečo svoju tanečnú minulosť vníma v Let’s Dance ako dvojsečnú zbraň, ako reaguje na to, že ho označujú za nového Janka Koleníka, ale aj to, prečo otvorene prehovoril o svojom niekdajšom boji s rakovinou a ako ho táto choroba zmenila.

Zdroj: Archív Vratka Sirágiho (Alex Handiaková)

V Refresheri pravidelne prinášame rozhovory s osobnosťami slovenského šoubiznisu. Viac podobných článkov nájdeš v tejto sekcii . Tvorbu kvalitných výstupov môžeš podporiť prostredníctvom klubu Refresher+ a všetky články si tak prečítaš bez obmedzení.

Do Let’s Dance si sa dostal takpovediac na poslednú chvíľu, keď si prišiel ako náhrada za Máriu Čírovú. Aké boli tvoje pocity a prvá reakcia, keď ťa producenti šou oslovili s takouto ponukou?

Bol to pre mňa obrovský šok a zároveň veľká radosť. Pár dní som si myslel, že sa mi to celé sníva. Teraz sa však veľmi teším, že na tanečnom parkete tejto noblesnej šou môžem ukazovať inú než moderátorskú polohu.



Diváci ťa poznajú hlavne ako moderátora, no málokto o tebe vie, že si sa v mladosti dlhé roky venoval práve spoločenským tancom. Ako si na toto obdobie spomínaš?

Keď som mal 7 rokov, naši sa rozhodli, že ma prihlásia na tanečnú. Bol to klasický príklad toho, keď sa ťa rodičia v detstve snažia namočiť do nejakej zmysluplnej krúžkovej činnosti. (smiech) S odstupom času som však rád, že to vtedy spravili.

Ako ťa to formovalo?

Tanec sa stal postupne mojou veľkou vášňou. Som vďačný aj za to, že vyformoval moju disciplínu, trpezlivosť a cieľavedomosť. Roky na súťažných tanečných parketoch boli síce slušná drina, no bolo to zároveň jedno z najkrajších období v mojom živote.

Vratko Sirági so svojou tanečnou partnerkou v Let’s Dance Annou Riebauerovou. Zdroj: TV Markíza



Tanec si však po 16 aktívnych rokoch zavesil na klinec. Prečo si sa tak rozhodol?

Bol som už na vysokej škole a mojej priority sa začali meniť. Tanečný klub som mal vo Veľkom Krtíši, a keďže som študoval v Trnave, dochádzať na tréningy bolo nemožné. Navyše sa moja tanečná partnerka na lyžovačke vážne zranila a nemohla už v tanci ďalej pokračovať. Bol to vtedy zhluk udalostí, ktoré ma presvedčili o tom, že je načase tanečné topánky zavesiť na klinec.



Vnímaš svoju tanečnú históriu ako výhodu oproti ostatným účastníkom, vďaka ktorej by si spoločne so svojou tanečnou partnerkou Annou Riebauerovou mohol vyhrať tento ročník Let’s Dance? Mnohí vás totiž považujú za veľkých favoritov na víťazov.

Moja tanečná minulosť mi do istej miery pomáha naučiť sa zložitejšie a na tanec náročnejšie choreografie. Ale je to dvojsečná zbraň.

Prečo?

Pretože očakávania a nároky, ktoré sú na kvalitu nášho tanca kladené, sú vyššie, keďže o mojej tanečnej minulosti vie porota aj naši choreografi. V každom prípade, tento ročník Let’s Dance je veľmi silný, každý tanečný pár podáva na parkete skvelé výkony a vnímam to celkovo ako vyrovnaný súboj. Netrúfam si pasovať nás za favoritov.

Zdroj: Archív Vratka Sirágiho

Na sociálnych sieťach ťa však mnohí označujú za nového Janka Koleníka, ktorý v šou bodoval minulý rok. Nielen vďaka tanečným zručnostiam, ale taktiež pre atraktívny vzhľad, na ktorý ženské publikum nešetrí superlatívmi. Ako sa pozeráš na takéto reakcie divákov?