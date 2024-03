Streetwear je cool aj v roku 2024. Toto je 8 neopozeraných značiek, ktoré musíš vlastniť

V našom zozname nájdeš produkty s logom Corteiz, Unknown London aj Chew Forever.

Od undergroundovej rapovej scény v New Yorku v 80. a 90. rokoch cez surf-skate a grafity komunitu v Los Angeles sa streetwear nakoniec dostal do ulíc Tokia a Soulu, kde sa mu darilo a prekvital, aby ovládol trendy a všetky svetové metropoly.

Či už si dlhoročný nadšenec tejto rebelskej pouličnej estetiky, alebo sa do nej len chceš dostať, v dnešnom článku si prídeš na svoje. Vybrali sme 8 neopozeraných streetwearových značiek, ktoré musíš spoznať.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch, teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Corteiz

Značka Corteiz je na módnej mape od roku 2017 a v krátkom čase sa stala horúcou témou v preplnenom sektore so základňou verných fanúšikov. Medzi mladými zákazníkmi rezonuje najmä vďaka autentickým hodnotám a vytváraniu komunity.

Väčšina dizajnov je dielom zakladateľa značky, ktorý je známy ako Clint 149, a predstavuje vzburu proti zaužívaným konvenciám, čo je považované za hlavné posolstvo značky Corteiz.

Zdroj: Corteiz

Celý názov novej streetwearovej ikony je Corteiz RTW (Rules The World), pričom nárast popularity zaznamenala počas pandémie. Jej logo zobrazuje bývalý väzenský ostrov Alcatraz a stalo sa ľahko rozpoznateľným znakom v uliciach Londýna aj iných známych metropolách v celom svete.

Tovar s logom Corteiz sa predáva prostredníctvom heslom chráneného online obchodu alebo v kamenných obchodoch, ktoré lákajú tisíce mladých zákazníkov v Londýne, New Yorku a Paríži. Stratégia nedostatku spolu so súkromným účtom značky na Instagrame s približne 1,1 milióna sledovateľov vytvorila okolo značky atmosféru exkluzivity.

V septembri 2023 British Fashion Council nominoval spoločnosť Corteiz RTW na cenu „New Establishment Menswear“, čo značke pridalo na dôležitosti.

Zdroj: Corteiz

WHO DECIDES WAR

Americká high-end streetwearová značka so zaujímavým názvom WHO DECIDES WAR je dielom návrhára Everarda Besta, ktorý bol dobrým priateľom zosnulého Virgila Abloha. Svet módy si získal predovšetkým vďaka jedinečným úpravám tričiek, mikín či džínsov ušitých na mieru, ktoré ovládli ulice a oslovili aj viacero známych raperov vrátane Rowdyho Rebela, Jima Jonesa či speváka J Balvina.

„Sme tu, aby sme oslavovali niečo, čo je o dobre sveta. Niečo, čo predstavuje niečo vyššie,“ povedal Best pre Hypebeast po predstavení svojej debutovej kolekcie. Talentovaný návrhár tým poukázal na fakt, že ľudia v móde nepremýšľajú o posolstve, ale len oslavujú to, čo je práve v kurze a hypermoderné. Prostredníctvom svojich neprehliadnuteľných návrhov sa snaží o opak a podľa nás má pred sebou veľkú budúcnosť.

Zdroj: WHO DECIDES WAR

Semifinalista prestížnej ceny LVMH Prize 2024 pri tvorbe skúma, čo sa skrýva pod povrchom jednotlivých modelov, a to bez ohľadu na to, či ide o formálne obleky so vsadeným perím, ručne upravované rifle so zložito spracovanými výšivkami, aplikáciami a výraznou dekonštrukciou, flísové bundy s koženými panelmi alebo flanelové košele.

Všetko, čo tím okolo značky WHO DECIDES WAR robí, upozorňuje na poctivú prácu vloženú do každého kusa. Doplníš svoj šatník o niektorý z týchto produktov? Medzi fanúšikov patrí aj Pil C.

Zdroj: WHO DECIDES WAR

Unknown London

Značka Unknown London vznikla v roku 2015 a postupne sa preslávila silnou vizuálnou identitou, vášňou pre kultúru Spojeného kráľovstva, pochopením potrieb miestnej komunity a presnou víziou o budúcnosti pouličnej módy.

Za vznikom značky stojí dvojica spolužiakov z vysokej školy – Joe Granger a Callum Vineer, ktorí sa rozhodli pre revolúciu v streetweare a darí sa im lepšie, ako na začiatku predpokladali.

„Začali sme Unknown, pretože sme chceli vyrábať oblečenie, ktoré by nás reprezentovalo a ktoré by sme chceli nosiť. Potom sme začali predávať oblečenie priateľom, a keď sa o značke začalo hovoriť, predaj sa začal zvyšovať,“ povedal Vineer v rozsiahlom rozhovore pre Complex v roku 2022.

Zdroj: Unknown London

Ambície hlavných tvorcov dizajnov s podpisom Unknown London museli byť spočiatku realistické, keďže sa zameriavali na okruh svojich priateľov ako zákaznícku základňu. Keď do práce vložili vlastnú kreativitu, začala sa formovať ich pevná vízia, ktorá si získala srdcia mladých ľudí. Hlavnou myšlienkou je pokryť nedostatok dostupného a zároveň luxusného oblečenia.



Unknown London v súčasnosti formuje londýnsku pouličnú módnu kultúru správnym spôsobom a ty môžeš byť pri tom rovnako ako raper Lil Yachty, česká grime hviezda Smack One alebo redaktori Hypebeastu či Vogue. Skontroluj produkty.

Zdroj: Unknown London

Chew Forever

Bez najmenších pochýb najhorúcejšia streetwearová značka v našich končinách v posledných rokoch oslovila hviezdnych zahraničných interpretov, medzi ktorými je napríklad J Balvin, 21 Savage, The Weeknd, Lucio101, a s fresh modelmi osloví aj teba.

Za vznikom Chew Forever stojí dvojica Martin Castor a Yanick Buti a.k.a. Kasper, ktorá má bohaté skúsenosti v odevnom priemysle. Podľa vlastných slov tvoria len kúsky, ktoré chcú sami nosiť, a preto v ich portfóliu nenájdeš základné tričká ani čisté mikiny.

Zdroj: Chew Forever

Vôbec prvým dropom českej streetwearovej značky boli džínsové šortky (jorts, pozn. redakcie) s tribalovým vzorom, po ktorých nasledovali tričká s dlhými rukávmi s cool grafikami, mikiny s tomahawkom, mohérové čiapky, bejzbalové šiltovky či denimová súprava. Všetky kúsky boli vypredané v priebehu niekoľkých hodín, čo je dôkazom relevantnosti Chew Forever.

Za úspechom značky Chew Forever sú okrem originálnych dizajnov, ktorými sa v poslednej kolekcii Balenciaga (možno) inšpiroval aj Demna Gvasalia, aj dobré kontakty s interpretmi česko-slovenskej rapovej scény, keď v modeloch vystupoval Nik Tendo, NobodyListen či SIMILIVINLIFE.

Zdroj: Chew Forever

KidSuper Studios

Svoje zastúpenie v zozname neopozeraných streetwearových značiek má aj rodisko rapu New York, a to vďaka značke KidSuper Studios, ktorú založil Colm Dillane v roku 2020. Produkty sa vyznačujú výrazným umeleckým vplyvom v podobe ilustrácií či grafických motívov, ktoré pokrývajú klasické kusy oblečenia nabité dávkou originality.

Ak ti je meno Colm Dillane známe, bude to preto, že z pozície externého návrhára vytvoril mužskú kolekciu jeseň/zima 2023 pre módny dom Louis Vuitton.

Zdroj: KidSuper Studios

Späť však k jeho tvorbe pod vlastnou značkou KidSuper Studios. Ateliér so sídlom v Brooklyne má za sebou 10 prehliadok na týždňoch módy v domácom New Yorku aj Paríži, pričom všetky kolekcie majú spoločného menovateľa – jedinečný dizajn s odkazmi na popkultúru, streetwear, ľudskú rozmanitosť či slobodu prejavu v high-end vyhotovení.

Je ťažké uveriť, že tento mladý návrhár sa od predaja grafických tričiek svojim priateľom dostal k vytvoreniu umeleckého kolektívu a následne značky KidSuper Studios, ktorá patrí medzi najsľubnejšie prospekty vo svete streetwearu aj high fashion.

Zdroj: KidSuper Studios

RRR123 (RIVINGTON roi Rebis)

Medzi najhorúcejšie streetwearové značky v posledných mesiacoch patrí RRR123 (RIVINGTON roi Rebis), ktorá najprv nabrala na sile v domácom prostredí Los Angeles a teraz mieri na európsky trh.

Za vznikom ateliéru v roku 2019 stojí bývalý hudobník, v súčasnosti návrhár Rivington Starchild, ktorý je pri tvorbe ovplyvnený detstvom v New Yorku aj životom v Kalifornii.

Zdroj: RRR123 (RIVINGTON roi Rebis)

Estetika RRR123 je už na prvý pohľad úplne odlišná od väčšiny mladých streetwearových značiek, ktoré vyrábajú najmä klasické strihy tričiek, mikín a teplákových súprav s grafickými motívmi, so sloganmi a podobne.

V prípade kalifornského ateliéru môžeš očakávať mierne avantgardné modely z prvotriednych materiálov, ktoré zdobia originálne potlače, štítky aj odvážne heslá. Priamoúmerné tomu sú aj ceny za jednotlivé kúsky s podpisom Rivingtona Starchilda – boxy tričká s krátkymi rukávmi kúpiš od približne 250 eur, zatiaľ čo šortky stoja viac ako 300 eur a cool mikiny sú k dispozícii od cca 500 eur.

Zdroj: RRR123 (RIVINGTON roi Rebis)

Noon Goons

Úplným protipólom značky RRR123 (RIVINGTON roi Rebis) je ďalší brand z Los Angeles, a to Noon Goons, ktorý má v obľube napríklad raper YG. Zakladateľ Kurt Narmore prostredníctvom svojich návrhov ponúka jedinečný pohľad na subkultúru južnej Kalifornie, pričom predstavuje sezónne kolekcie, ktoré sú dostupné u najlepších maloobchodníkov na svete vrátane Kith, END. alebo MR PORTER.

Zdroj: Noon Goons

Narmore využil svoje dlhoročné skúsenosti s výrobou súkromných značiek v Los Angeles a v roku 2016 začal tvoriť oblečenie pre svojich priateľov. Výsledkom je produkt Noon Goons, ktorý predstavuje jednoduché premeny v dizajne a detailoch na tradičných odevoch na každodenné nosenie, čím vznikol ľahko nositeľný streetwear, ale na vysokej úrovni.

V čele populárnej značky je aktuálne aj parížsky odborník na trendy Sam Jarou, čo cítiť zo všetkých nových kolekcií s podpisom Noon Goons na štítku.

Zdroj: Noon Goons

Hatton Labs

Streetwear a šperky patria k sebe rovnako ako rap a móda. Perfektným dôkazom je značka Hatton Labs, ktorá sídli v londýnskej štvrti Jewellery Quarter a spája dedičstvo s najmodernejšími technológiami a trendmi vo svete doplnkov. Spoločnosť využíva 3D dizajn a tlač, ale aj tradičné techniky ručnej práce na výrobu svojich kúskov z recyklovaných kovov a materiálov.

Všetky šperky s podpisom Hatton Labs sú vyrobené v Taliansku, čo je zárukou prvotriednej kvality.

Zdroj: Hatton Labs

Značku založil Jack Cannon, ktorý podľa vlastných slov pre GQ cítil na trhu so šperkami medzeru: „Uvedomoval som si, že na trhu s cenovo dostupnými striebornými šperkmi je medzera, pretože jediným, kto robil súčasné veci, bola spoločnosť The Great Frog.“

Výsledkom sú atraktívne šperky, ktoré budeš chcieť skutočne nosiť – od sofistikovaných náhrdelníkov s príveskami cez neprehliadnuteľné spony a brošne až po perlové a strieborné náramky, s ktorými doplníš svoje každodenné outfity. Takto vyzerá cenovo dostupný luxus, ktorý ťa neprestane baviť.

Zdroj: Hatton Labs

Čestné uznanie a tvoju pozornosť si zaslúžia aj ďalšie značky, ktoré sa nezmestili do zoznamu, ale perfektne reprezentujú streetwear. Pozri si produkty s logom Cole Buxton, SAINT Mxxxxxx, PDF, Cherry LA či SoulGoods.