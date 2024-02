TOP čierne tenisky pre každý rozpočet. Vybav svoj šatník kúskami s rukopisom Travisa Scotta či Wales Bonner

Po ktorom z týchto vyhotovení siahneš? Nájdi si vysnívaný pár od známych značiek.

V módnej sekcii pravidelne predstavujeme výber najlepších, limitovaných či luxusných tenisiek, v ktorých si získaš pozornosť na každom kroku – bez ohľadu na to, či budeš v Prešove, Bratislave, Prahe alebo Paríži.

V januári sme zostavili zoznam TOP bielych vyhotovení tenisiek, ktoré považujeme za základnú časť každého šatníka a môžeš ich nosiť celý rok, aby sme tentoraz vyzdvihli krásu čiernych modelov. Z nášho pohľadu ide o rovnako veľkú a obľúbenú klasiku, pričom množstvo ľudí ich má ešte radšej z dôvodu, že sú menej náročné na údržbu a pravidelné čistenie.

Cez Refresher Market kúpiš (takmer) všetky siluety, na ktoré si spomenieš, vrátane exkluzívnych párov, a to od overených predajcov. Vybrali sme 10 najlepších čiernych vyhotovení tenisiek, medzi ktorými nájdeš populárnu novinku od značky Vans, Nike Air Force 1 vo viacerých schémach či dvojicu retro basketbalových modelov Air Jordan.

Vans Knu Skool – 81 €

Najlacnejšie tenisky v zozname sú Vans Knu Skool, ktoré vychádzajú z línií modelu Old Skool a odkazujú na zlatú éru skateboardingu zo začiatku tisícročia. Návrhári doplnili charakteristický vzhľad o výrazné logo, široké šnúrky a vystužené panely z oboch strán.

Ak máš rozpočet nižší ako 100 eur, nemáš nad čím rozmýšľať. Krajšie tenisky za takúto cenu nenájdeš ani vo výpredajoch. Využiješ ich na milión spôsobov, a keď ich zničíš v uliciach, stále pôjde o tvoju obľúbenú obuv na letných festivaloch.

Cez Refresher Market ich môžeš mať už od približne 80 eur v závislosti od veľkosti.

Adidas Originals Samba OG – 100 €

V cenovej kategórii tenisiek do 100 eur nás zaujal ešte jeden model, a to Adidas Originals Samba OG s charakteristickou semišovou špicou v tvare písmena T a odolnou gumovou podrážkou.

Spoločnosť Adidas Originals predstavila v posledných mesiacoch desiatky zaujímavých vyhotovení svojej najväčšej teniskovej ikony, avšak OG verzia v čierno-bielej schéme má jedinečný retro vibe, ktorý skvelo doplní každý outfit.

Obľúbenú športovú obuv celebrít kúpiš od 100 eur cez Refresher Market. My ich už dávno máme a s radosťou nosíme.

Nike Air Force 1 Low Retro QS – 132,95 €

Spoločnosť Nike nemá takú históriu ako Adidas, ale vo svojich archívoch ukrýva množstvo siluet, ktoré považujeme za najväčšie klenoty. Jedným z nich je modelový rad Nike Air Force 1 Low, ktorý vyzerá dobre so všetkým.

Konštrukcia je vyrobená z hladkej teľacej kože v čierno-bielej schéme a neobsahuje nič navyše, čo by ťa mohlo vyrušiť. Tento minimalistický variant je dostupný v mužských aj ženských veľkostiach za približne 130 eur.

Ak sú na teba príliš obyčajné, pozri sa na záver článku.

Adidas Originals Campus 00s – 135 €

Z portfólia Adidas Originals vyberáme ďalší vintage model, tentoraz Campus 00s, ktorý vychádza z estetiky nultých rokov a vyzerá naozaj cool.

Najvýraznejšou zmenou oproti pôvodnému, trochu jednoduchšiemu vyhotoveniu sú širšie šnúrky a celkovo viac bulky vzhľad, ktorý je typický pre skateboardovú obuv zo začiatku milénia. A či už do skateparku, alebo na každodenné nosenie, tenisky Adidas Originals Campus 00s budú pre teba obľúbenou voľbou za férovú cenu.

Čierno-biely semišový variant s koženými prekrytiami budeš milovať. Kúpiš ich za 135 eur vrátane doručenia cez Refresher Market.

New Balance 1906 „Protection Pack“ – 180 €

Obuv New Balance 1906 dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti so sídlom v americkom Bostone a dizajnovo vychádza z bežeckých siluet z prelomu tisícročí. Zvršok z kombinácie syntetických tkanín, kože a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a stabilitu.

Celočierna schéma s metalickými detailmi týmto teniskám pristane, a ak máš k dispozícii 180 eur, neváhaj ani sekundu. Využiješ ich.

P. S. Pozri si 10 najkrajších vyhotovení tenisiek New Balance, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň.

Air Jordan 4 Retro „Thunder“ – 254 €

Pokračujeme limitovanou chuťovkou z dielní spoločnosti Jordan Brand – modelom Air Jordan 4 Retro vo farebnom vyhotovení s prívlastkom Thunder, ktorý má krásne žlté akcenty pod sieťkou aj na medzipodrážke a úchytoch šnúrok z oboch strán.

Priamo z trezoru značky sa vrátil vytúžený farebný variant, ktorá je verný svojej podobe. Má rovnaké materiály a neprehliadnuteľné prvky, ktoré zaujali sneakerheadov už v roku 2006, plus originálne ozdoby, ako je odvážny Jumpman na jazyku a slávne „krídla“, ktoré umožňujú prispôsobiť si nastavenie šnúrok.

Toto nie je žiadna napodobenina. Kúp si ich, kým môžeš. Cena bude už len vyššia.

Nike Air Max 95 SP x Corteiz – 404 €

V našom zozname TOP čiernych tenisiek pre každý rozpočet nechýba ani spolupráca medzi značkami Nike a Corteiz v podobe siluety Air Max 95 SP v úprave s prívlastkom Pink Beam.

Tmavé farebné tóny na dominantnom čiernom základe z kože dopĺňajú ružové akcenty v podobe loga ateliéru Corteiz či bubliny v medzipodrážke a armádny vzor vnútri topánky. Výsledná podoba tenisiek je originálna, vďaka čomu budú ozdobou tvojich každodenných outfitov. Nestratíš sa v žiadnom dave.

Limitovaný model od londýnskej streetwearovej značky bol aj v zozname najlepších tenisiek roku 2023 a cez Refresher Market ho kúpiš od 400 eur.

Adidas Originals Samba x Wales Bonner – 444 €

Zastúpenie v zozname má aj dielo spod rúk Wales Bonner, ktorá patrí medzi najlepšie mladé návrhárky v odevnom priemysle a v rámci spolupráce so značkou Adidas Originals predstavila skvelú kolekciu na sezónu jeseň/zima 2023.

Bonner pretvorila futbalovú siluetu z archívov nemeckej spoločnosti za pomoci technických inovácií a elegantného štýlu. Na teniskách sa vynímajú charakteristické tri prúžky a vrstvy, ktoré v kombinácii s huňatým zvrškom vyzdvihujú pôvodný vzhľad modelového radu Samba.

Zatiaľ čo pôvodná cena tenisiek bola 180 eur, teraz ich kúpiš od približne 440 eur vo vybraných veľkostiach cez Refresher Market.

Air Jordan 1 Low OG SP x Travis Scott – 667 €

O tvoju pozornosť sa uchádza aj celočierne vyhotovenie modelu Air Jordan 1 Low OG SP s kontrastným bielym prešívaním a charakteristickým rukopisom Travisa Scotta vrátane obráteného swooshu s podtitulom Phantom.

Raper z Houstonu zostal verný svojej láske k vintage štýlu, keď na čiernom základe z prémiového semišu ukázal podpisovú značku Cactus Jack na jazyku a chrobáka na ľavej päte (ide o symbol pokroku, stability, lásky a prírody, pozn. red.), ale aj ostré prešívanie, ktoré spolu tvoria nádherný a výnimočný celok.

Retail týchto sexy tenisiek bol 160 eur a aktuálne sú dostupné od približne 660 eur.

Nike Air Force 1 Low x Tiffany & Co. – 1 313 €

Spoločnosť Nike má vo výbere najpočetnejšie zastúpenie, čo je dôkazom dominancie na trhu so športovou obuvou. Vôbec prvá spolupráca Nike s Tiffany & Co. získala podobu luxusného vyhotovenia modelu Air Force 1 v nízkej verzii.

Limitovaná verzia ikonických tenisiek sa vyznačuje výraznými detailmi, ako napríklad strieborný prvok na päte, semišový zvršok a charakteristický tyrkysový odtieň s prívlastkom „Tiffany Blue“. Nechýba ani čierna podšívka z mäkkej kože a kurzíva „Tiffany“ na jazyku a výsledkom je atraktívny, decentný pár so zaujímavým zhodnotením.

Tak ako je Tiffany & Co. ikonickou newyorskou značkou, aj obľúbenú siluetu Air Force 1 a jej farebný odtieň Triple Black formoval čas strávený v New Yorku. Ak to neohrozí tvoj rozpočet, kúp si ich.

Tenisky Nike Air Force 1 Low v úprave Tiffany & Co. boli v predaji 7. marca za rovných 400 eur. V súčasnosti však nenájdeš veľkosť, ktorá by bola dostupná za menej ako 1 300 eur.