Toto sú najlepšie tenisky roku 2023. Na ktorých zarobili reselleri najviac a ako vyzerá luxus od Louis Vuitton za tisícku?

Tieto atraktívne modely boli vo väčšine prípadov vypredané rýchlejšie ako lístky na koncerty Taylor Swift.

Tenisky sú alfou a omegou azda každého dobrého outfitu a zároveň jednou z najdiskutovanejších módnych tém v posledných rokoch. Najlepšie vyhotovenia od ikonických športových značiek aj vyhajpované kúsky z dielní módnych domov sú častokrát vypredané za niekoľko sekúnd a reselleri ich následne posúvajú s vysokou maržou.

Výnimkou nie sú ani modely, ktoré nájdeš nižšie. Vybrali sme najlepšie tenisky v roku 2023. Na svoje si prídu milovníci retro basketbalových modelov vrátane ikonických Air Jordan 3, športových línií v podobe siluet od New Balance aj skateboardovej estetiky s podpisom Louis Vuitton a Dior.

Zdroj: Nike

Air Jordan 1 Retro Low OG „Year of the Rabbit“

Príchod čínskeho nového roku oslavuje každá odevná spoločnosť, keďže ide o skvelý marketingový nástroj. Bohužiaľ, len minimum produktov stojí za to.

Vedenie Nike, respektíve Jordan Brand, nás v polovici januára prekvapilo atraktívnou novinkou Air Jordan 1 Low OG „Year of the Rabbit“, z ktorých bolo vyrobených len 5-tisíc párov. Tenisky sú zahalené do neutrálnych farebných odtieňov z kvalitného semišu, majú huňaté šnúrky, ktoré pripomínajú králičiu srsť, a na vnútornej strane jazyka nájdeš ikony králikov.

Retail tenisiek bol 160 eur a cez online obchod StockX sú k dispozícii od približne 600 eur.

Zdroj: BSTN

Air Jordan 3 „White Cement Reimagined“

Na oslavu 35. výročia siluety prichádza model Air Jordan 3 „White Cement Reimagined“ s OG farebnou verziou z roku 1988, ale s menšou, modernou obmenou.

Návrhársky tím spoločnosti Jordan Brand stavil pri tvorbe tohtoročnej novinky na ľahké zažltnutie na zadnej časti, očkách šnurovania aj na najvýraznejšej časti medzipodrážky okolo bubliny, vďaka čomu docielil dokonalý vintage vzhľad, ktorý pripomína dlhú históriu modelu Air Jordan 3. Samozrejmosťou je elephant print, ktorý dopĺňa štruktúrovaná koža v bielom vyhotovení a legendárne logo Nike a odznak Jumpmana.

Tenisky Air Jordan 3 „White Cement Reimagined“ boli v predaji na začiatku marca za 210 dolárov a dobrou správou je, že väčšinu veľkostí kúpiš za približne rovnakú cenu aj v súčasnosti cez StockX.

Zdroj: BSTN

Air Jordan 4 Retro „Pine Green“ x Nike SB

Vydanie modelu Air Jordan 4 Retro „Pine Green“ s podpisom Nike SB je oslavou toho, ako si skateboardisti privlastnili basketbalové tenisky na svoje použitie v deväťdesiatych rokoch.

Zvršok obuvi je pružnejší, zatiaľ čo špic je tvarovaný tak, aby odkazoval na pôvodnú verziu z roku 1989. Farebné blokovanie je ľahko rozpoznateľné, pričom dizajnéri použili zelené akcenty na bielom základe a výraznú gumovú podrážku. Tenisky sú tiež poctou Sandymu Bodeckerovi, zosnulej legende Nike, ktorý na začiatku tisícročia založil skateboardovú divíziu značky a predtým pracoval ako vývojár na siluete Air Jordan 4.

Upravený vzhľad tenisiek Air Jordan 4 „Pine Green“ x Nike SB dosahuje dokonalú rovnováhu medzi starým a novým. Retail týchto minimalistických krások bol 225 dolárov a v súčasnosti sú dostupné od približne 420 eur cez StockX.

Zdroj: Sneaker Politics

Asics GT-2160 x Above The Clouds

Tenisky Asics GT-2160 vzdávajú hold technickému dizajnu série GT-2000. Toto vyhotovenie si zachovalo kľúčové prvky, ako je napríklad elegantná estetika, vlnité tvarovanie prednej časti chodidla alebo segmentovaná štruktúra medzipodrážky a vložky s technológiou Gel™. Celá kombinácia vytvára industriálnu estetiku, ktorá sa stretáva s pokročilými tlmiacimi vlastnosťami.

Vďaka funkčnosti a dizajnu, ktoré sú základom opakovanej spolupráce značiek, je model Asics GT-2160 x Above The Clouds skonštruovaný tak, aby bol zaujímavý a zároveň odolný. Farebné detaily slúžia ako doplnok k metalickým povrchom.

Zdroj: KITH

New Balance 993 x KITH

Odevná spoločnosť KITH aj v roku 2023 obnovila spoluprácu s New Balance, aby spoločne predstavili unikátnu verziu modelového radu 993, ktorá z pultov obchodov zmizla rýchlosťou blesku.

Lifestylové tenisky majú zvršok vytvorený zo semišových panelov, sieťovinovej podšívky a syntetických nubukových prekrytí, ktoré sú zladené v neutrálnych tónoch z farebnej palety Kith Spring 101. Dizajn je vybavený logom N z oboch strán, zatiaľ čo medzipodrážka patentovaným penovým odpružením ABZORB, ktoré poskytuje pohodlie pri každom kroku.

Zdroj: Auralee

New Balance 1906R x Auralee

Vedenie spoločnosti New Balance je na skvelej vlne a predstavuje jeden perfektný release tenisiek za druhým. V októbri uzrela svetlo sveta silueta New Balance 1906R v úprave od populárnej značky Auralee.

Túto sviežu novinku z japonských dielní sme prvý raz videli na prehliadke kolekcie jeseň/zima 2023 a v predaji bola za približne 180 eur. Dostať sa aspoň k jednému páru tenisiek bolo náročné najmä pre obrovský záujem na ázijskom trhu.

Dielo návrhára Ryota Iwaiho je vyrobené zo spraného semišu, z nubukovej kože a zo sieťoviny v kombinácii s voskovanou podrážkou, ktorá pôsobí vintage dojmom. Svetlohnedý exemplár obuvi je zvýraznený limetovozelenou podšívkou a žltou podrážkou. Každé balenie je doplnené o dva typy šnúrok a špeciálne navrhnutou krabicou.

Zdroj: Nike x Tiffany & Co.

Nike Air Force 1 Low „1837“ x Tiffany & Co.

Jedna z najzvučnejších módnych spoluprác v roku 2023 priniesla limitovaný počet tenisiek Nike Air Force 1 Low v charakteristickej tyrkysovej farbe Tiffany & Co. s viacerými luxusnými prvkami, ktoré milujeme.

Unikátna verzia legendárnych tenisiek sa vyznačuje výraznými detailmi – strieborný prvok na päte, semišový zvršok alebo spomínaný tyrkysový odtieň s prívlastkom Tiffany Blue. Nechýba ani čierna podšívka z mäkkej kože či kurzíva „Tiffany“ na jazyku a výsledkom je atraktívny jemný pár pre zberateľov vzácnych modelov tenisiek.

Retail bol stanovený na 400 dolárov vrátane atraktívneho balenia, pričom v súčasnosti túto minimalistickú obuv kúpiš od približne 1 050 eur cez online obchod StockX.

Zdroj: Nike

Nike Air Max 95 x Corteiz

Spolupráca medzi športovým gigantom Nike a streetwearovou značkou Corteiz priniesla okrem série oblečenia a doplnkov aj tenisky Nike Air Max 95 v dvoch farebných vyhotoveniach. Nás oslovila verzia s podtitulom „Pink Beam“, s ktorou sa nestratíš v žiadnom dave.

Tmavé farebné tóny na dominantnom čiernom základe z kože dopĺňajú ružové akcenty v podobe loga londýnskej značky či bubliny v medzipodrážke a armádny vzor vnútri topánky. Výsledná podoba tenisiek je originálna, vďaka čomu budú ozdobou tvojich každodenných outfitov.

Pôvodná cena tenisiek Nike Air Max 95 SP x Corteiz „Pink Beam“ predstavovala 190 dolárov, ale získať ich bolo takmer nemožné. Ak sa ti páčia, v ponuke online obchodu StockX sú dostupné od 450 eur podľa požadovanej veľkosti.

Zdroj: Dior

Dior B9S by ERL

Miesto v tohtoročnom zozname si našli aj dva páry high-end tenisiek z dielní módnych domov.

Model B9S je kľúčovým produktom spolupráce Dior by ERL (Eli Russell Linnetz) a spája v sebe skateboardové kódy a ducha haute couture, ktorý patrí k spoločnosti Dior. Tenisky sú vyrobené z technických tkanín v svetlomodrej farebnej schéme a vyznačujú sa objemnou formou a detailmi vrátane komfortnej vložky so vzorom „Oblique“ a gumovej podrážky.

Podpis Dior by ERL je odhalený z bočnej strany a na mäkkom jazyku. Skateboardové tenisky dodajú záverečnú bodku každému ležérnemu outfitu. Prekážkou môže byť ich cena, ktorá je 1 500 eur.

Zdroj: Louis Vuitton

Louis Vuitton LV Skate

Tenisky Louis Vuitton LV Skate odkazujú na skateboardový dizajn obuvi inšpirovaný deväťdesiatymi rokmi a ich nový, monochromatický zvršok s detailmi monogramu kvetu kombinujú technickú sieťovinu, mäkkú teľaciu kožu a semiš.

Model sa vyznačuje mohutným jazykom, hrubými šnúrkami a dvojfarebnou gumovou podrážkou zdobenou ikonickými prvkami parížskeho módneho domu. Ak ich chceš nosiť v priebehu budúcoročných jarných a letných mesiacov, priprav si približne tisícku a navštív jeden z obchodov Louis Vuitton.

Čestné uznanie si zaslúžia aj ďalšie tenisky, ktoré sa nezmestili do najužšieho zoznamu, a to Adidas Originals Pony Tonal Samba od Wales Bonner, Air Jordan 3 „Sunset“ v úprave od rapera J Balvina, Air Jordan 1 Low OG SP „Olive“ spod rúk Travisa Scotta, Dior B33 alebo denimové krásky New Balance 574 x Miu Miu.