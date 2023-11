Zatoč so zimou v jednofarebných outfitoch v univerzálnych odtieňoch. Toto sú top kúsky pre tvoj šatník

Kombinácie, v ktorých budeš vyzerať skvelo nájdeš v online obchode Queens.

Módny trh počas posledných sezón zaplavili dizajny oblečenia, obuvi aj doplnkov v jednotných farebných tónoch, ktoré sa ľahko dopĺňajú a svojim majiteľom uľahčujú každodenný život.

Sú predzvesťou zaujímavých a jedinečných outfitov, keďže nechajú vyniknúť strihy, kvalitu materiálov, štruktúry či rôzne detaily, ktoré zaujmú aj náročných milovníkov módy. Monochromatické kombinácie vrstiev sú skvelou voľbou počas zimných mesiacov a v spolupráci s online obchodom Queens predstavujeme desiatky tipov pre mužov aj ženy.

Ak nepatríš medzi fanúšikov výrazných farieb a vzorov, monochromatická skladba outfitov je ako stvorená pre teba. Nájdi si vlastný štýl pri výbere jednotlivých modelov a zvládni ladenie tón v tóne. Inšpiruj sa nižšie.

Jean-Claude Mpassy má monochromatické outfity vychytané do najmenších detailos. Zdroj: Instagram/@newkissontheblog

V deň publikovania článku bola v online obchode Queens akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

Svetlohnedé modely oblečenia a doplnkov

Zdroj: Queens

Carhartt WIP Dune Cap – 49 €

Poznáme veľa ľudí, ktorí aj počas zimy uprednostňujú šiltovky pred čiapkami a práve pre nich sme vybrali túto svetlohnedú pokrývku hlavy od značky Carhartt WIP. Univerzálny model sa pýši logom streetwearovej ikony a bavlneným telom.

Zdroj: Queens

Karl Kani Signature Washed Parachute Pants – 90 €

Doplň svoju zbierku nohavíc o tento nadčasový model v rovnom strihu Karl Kani, ktoré ľahko zladíš tón v tóne s ostatnými vrstvami v rámci outfitu. Sú vyrobené z bavlny, majú dve veľké vrecká nad kolenami a vyšité kontrastné logo značky.

Zdroj: Queens

Karl Kani OG Teddy Jacket – 90 €

Ako vidíš, nohavice vyššie ľahko zladíš napríklad s flísovou bundou so zapínaním na zips od rovnakej značky, ktorá má atraktívné svetlozelené prvky vrátane náprsného vrecka s tonálnym logom. Je vyrobená z polyesteru, vďaka čomu sa môže pochváliť vysokou tepelnou odolnosťou.

Zdroj: Queens

Carhartt WIP Active Cold Jacket – 289 €

Dobrá bunda je základom každého zimného outfitu a ak plánuješ ísť do svetlohnedých kombinácií, odporúčame univerzálny model Carhartt WIP Active Cold, ktorý ťa udrží v teple aj v mínusových teplotách.

Zdroj: Queens

Daily Paper Rasra Varsity Jacket – 344,95 €

Pre ženy vyberáme bundu v skrátenom strihu a s výraznými manžetami/patentmi od značky Daily Paper. Dizajn vychádza z klasických univerzitných búnd, ktoré sú stále veľmi aktuálne, a ak hľadáš ideálny kúsok na zimu, siahni po tejto svetlohnedej „huňatej“ verzii.

Sivé modely oblečenia a doplnkov

Zdroj: Queens

Karl Kani Small Signature Rib Longsleeve T-Shirt – 38,95 €

Vedenie značky Karl Kani myslí aj na ženy a v novej kolekcii predstavilo okrem hrubých vrchných vrstiev a túto sivú súpravu s rebrovaným vzorom, ktorú tvorí skrátené bavlnené tričko s dlhými rukávmi a nohavice v zvonovom strihu.

Zdroj: Queens

PLEASURES Everyday Beanie – 42 €

Ak sleduješ dianie okolo streetwearu, vieš, že PLEASURES patrí medzi najviac hot značky v posledných sezónach, a to najmä vďaka jedinečným grafickým motívom a zvučným spoluprácam. V portfóliu však ukrýva aj minimalistické modely, napríklad čiapku s logom, ktorú využiješ každý deň.

Zdroj: Queens

Karl Kani Small Signature Rib Leggings – 47,95 €

Spomínané nohavice zo súpravy s rebrovanou štruktúrou Karl Kani sú vyrobené z kombinácie bavlny a elastanu, vďaka čomu sa dokonale prispôsobia každému typu postavy. Vďaka zľave ich získaš za približne 35 eur.

Zdroj: Queens

Carhartt WIP OG Single Knee Pants – 129 €

Pre mužov, ktorí majú radi sivú schému v rámci outfitov, sme vybrali tieto pracovné nohavice v širokom strihu Carhartt WIP. Sú vyrobené zo 100 % bavlny a pri dobrom zaobchádzaní ti vydržia možno aj celý život. Cena je úplne v poriadku.

Zdroj: Queens

Carhartt WIP Hawkins Shirt – 129 €

Doplniť ich môžeš napríklad o atraktívnu flanelku s károvaným vzorom v sivých tónoch, ktorú vytvoril návrhársky tím značky Carhartt WIP pre tohtoročnú zimnú sezónu.

Tmavohnedé modely oblečenia a doplnkov

Zdroj: Queens

New Era MLB Wool Cap – 35 €

Ak máš rád klasické bejzbalové šiltovky, potom musíš poznať značku New Era, ktorá vyrába najlepšie modely s motívmi tímov MLB. V tomto prípade dávame do pozornosti tmavohnedé vyhotovenie s vlneným telom, ktoré ťa udrží v teple aj v zimných mesiacoch, so znakom Los Angeles Dodgers.

Zdroj: Queens

New Era MLB Sweatpants – 60 €

Vedenie spoločnosti New Era rozšírilo svoj sortiment aj o komfortné teplákové súpravy. Zlaď svoju šiltovku s ostatnými vrstvami tón v tóne a neurobíš krok vedľa. Cena nohavíc je 60 eur.

Zdroj: Queens

New Era MLB Hoodie – 75 €

Čo dodať? Vytvor si kompletný vzhľad fanúšika tímu LA Dodgers vďaka bavlnenej mikine s vyšitým znakom na hrudi. Nemáme výhrady.

Zdroj: Queens

Daily Paper Evvie Type Hoodie – 100 €

Pre ženy sme vybrali tmavohnedé modely od značky Daily Paper, a to konkrétne túto bavlnenú mikinu s vyšitým logom vpredu, ktorú kúpiš za 75 eur vďaka zľave vo výške 25 %.

Zdroj: Queens

Daily Paper Epuffa Jacket – 264,95 €

Obleč si mikinu Daily Paper pod túto vatovanú bundu v rovnakom odtieni a dosiahneš dokonalý monochromatický look, ktorým zaujmeš okolie. Vďaka zľave bude bunda tvoja za približne 210 eur vrátane doručenia.

Čierne modely oblečenia a doplnkov

Zdroj: Queens

PLEASURES Impact Watch Cap – 54 €

Ak hľadáš originálnu čiapku na zimu, čo tak model Impact Watch od značky PLEASURES, ktorý stojí 45 eur vďaka zľave? Čierny pletený základ je doplnený o kontrastné biele nitky a tmavozelené logo na prednej časti.

Zdroj: Queens

Nike Sportswear Tech Fleece Turtleneck Sweatshirt – 108 €

Milujeme celočierne outfity, a to najmä v priebehu chladného obdobia. V portfóliu Nike Sportswear sme našli túto mikinu so stojačikom, ktorá skvelo doplní každý šatník.

Zdroj: Queens

Nike Sportswear Tech Fleece Tailored Pants – 151 €

Mikina vyššie sa skvelo hodí k sofistikovaným nohaviciam v rovnom strihu v rovnakom materiálovom vyhotovení. Tento univerzálny dizajn od Nike Sportswear kúpiš za menej ako 130 eur vďaka výraznej zľave.

Zdroj: Queens

PLEASURES Ultra Utility Pants – 159,95 €

Zladiť nohavice s čiapkou do dokonalosti môžeš vďaka značke PLEASURES. Tieto voľné čierne nohavice s bielym prešívaním majú rovnaký zelený nápis na páse ako čiapka. Ich cena je 160 eur.

Zdroj: Queens

PLEASURES Twitch Chunky Knit Sweater – 219,95 €

Záver zoznamu patrí hrubému pletenému svetru z najnovšej kolekcie PLEASURES, ktorý budeš nosiť celú zimu. Je vyrobený z materiálov ako vlna, nylon a polyester, pričom na prednej časti nájdeš logo značky s vintage vyblednutým efektom.