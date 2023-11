Nastal čas vlnených svetrov. Vybrali sme najlepšie modely pre mužov, ktoré kúpiš aj za menej ako 100 eur

Nájdi svoj nový obľúbený kúsok, ktorý budeš nosiť celú zimu.

Sezóna vlnených svetrov je oficiálne tu. Tie síce majú svoje chvíle aj počas jari a leta, ale v najbližších mesiacoch pôjde o povinný základ každého šatníka.

Prinášame ti preto zoznam najlepších mužských modelov. Pri našom prieskume sme sa zamerali na hľadanie svetrov, ktoré sú mäkké, štýlové a vyrobené z materiálov nenáročných na údržbu.

Kedykoľvek a akokoľvek sa rád zahalíš pred chladom, prejdi si výber najlepšieho pleteného oblečenia, a to či už z dielní cenovo dostupných značiek ako COS, Massimo Dutti či The Frankie Shop alebo od high-end výrobcov SAINT MXXXXXX, AMI Paris a Marni. Nájdi si svoj milovaný kúsok, ktorý budeš nosiť celú zimu.

Modely od cenovo dostupných značiek do 200 eur

Zdroj: Massimo Dutti

Massimo Dutti Wool-Blend Lettuce Edge Sweater – 69,95 €

Zoznam otvárame výrazným žltým modelom od španielskej značky Massimo Dutti, ktorá má kamenné predajne aj v Bratislave. Mäkký vlnený sveter s prímesou polyamidu (12 %) má klasický rovný strih a rebrované patenty.

Zdroj: Arket

Arket Heavy Knit Wool Jumper – 79 €

Ak neplánuješ za vlnený sveter minúť stovky eur, množstvo skvelých dizajnov nájdeš aj v ponuke značky Arket, a to vrátane tohto hrubého pleteného modelu v béžovej farbe za 79 eur.

Zdroj: Zara

Zara Alpaca Wool V-Neck Sweater – 79,95 €

Hoci na Zaru má každý svoj vlastný názor, no musíme uznať, že v rámci prémiovej selekcie nájdeš niekoľko kvalitných kúskov do svojho šatníka. Napríklad tento vlnený sveter s véčkovým výstrihom a s atraktívnym abstraktným motívom za 80 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Arket

Arket Knitted Wool Zip Polo Shirt – 89 €

Zo širokého produktového portfólia Arketu vyberáme aj túto vlnenú polokošeľu so zapínaním na zips s rebrovanými patentmi a našitým vreckom. Oceňujeme, že model je upradený z vlny zo zodpovedných zdrojov. Tento nadčasový kúsok môžeš mať v šatníku za 90 eur.

Zdroj: COS

COS Double-Faced Merino Wool Jumper – 89 €

COS patrí medzi naše obľúbené cenovo dostupné značky, ktorú nájdeš aj v Bratislave. Kreatívny tím nás tentoraz potešil týmto podareným svetrom z merino vlny s minimálnym šitím v prenikavom modrom odtieni. Je navrhnutý v uvoľnenom strihu, ktorý je ideálny na zastrčenie do nohavíc.

Zdroj: COS

COS Ribbed Wool & Cashmere-Blend Polo Shirt – 99 €

Pri COSe ešte zostaneme. Ďalší sveter, ktorý nás zaujal, je tento rebrovaný vlnený model s prímesou kašmíru v polokošeľovom strihu. Tím mužskej sekcie britskej značky vie o navrhovaní kvalitných zimných úpletov svoje a táto čierna pletená polokošeľa je toho dôkazom. Má voľný strih, plochý golier, zapínanie na gombíky a rebrované lemy.

Zdroj: Zara

Zara Alpaca Wool Sweater – 99,95 €

Návrhársky tím pánskej sekcie v Zare nás potešil aj nadčasovým pleteným svetrom z vlny alpaca, ktorý pôsobí dojmom, akoby pochádzal z dielní módneho domu Bottega Veneta. Limitovaný kúsok v svetlohnedej farbe stojí presne 100 eur a je dostupný v online obchode.

Zdroj: COS

COS Striped Boiled-Wool Jumper – 115 €

Značka COS má v zozname najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka tomuto svetru s prúžkami. Typický vzor získal v roku 2023 novú podobu. Je tvarovaný do uvoľneného strihu, žakárovo pletený s nepravidelnými líniami a vyrobený z čistej vlny, ktorá je mimoriadne odolná a má atraktívnu štruktúru. Rovnako dobre sa hodí k rifliam aj k chinos nohaviciam.

Zdroj: The Frankie Shop

Samsoe Samsoe Viktor Wool Turtleneck – 165 €

V šatníku by ti okrem klasického svetra s okruhlým alebo véčkovým výstrihom nemal chýbať ani poctivý vlnený rolák, ktorý využiješ na desiatky spôsobov v každodenných outfitoch a stále bude fresh. Čo hovoríš na túto nadčasovú verziu v hnedom odtieni zo škandinávskych dielní za 165 eur?

Zdroj: The Frankie Shop

The Frankie Shop Arne Wool Sweater – 195 €

Slovámi chvály nemôžeme šetriť ani v prípade kúsku od newyorskej značky The Frankie Shop, ktorá má obchod v Paríži, odkiaľ aj posiela objednávky v Európe. Svetlosivý sveter má uvoľnený strih s mierne padnutými ramenami, rebrované lemy a okrem vlny obsahuje aj syntetické tkaniny vrátane nylonu. Cena je necelých 200 eur.

High-end modely vlnených svetrov

Zdroj: MR PORTER

Stone Island Logo-Appliqued Wool-Blend Sweater – 345 €

Značka Stone Island je našou srdcovou záležitosťou od čias, keď sme si mohli dovoliť prvé kvalitné cargo pants. Aj napriek tomu, že už nemá taký hype ako v období, keď ju nosil Drake, stále ponúka skvelé modely oblečenia.

Len sa pozri na tento univerzálny svetlozelený sveter s vlneným základom a charakteristickým odznakom na ľavom rukáve. Cena na úrovni 350 eur je úplne v poriadku vzhľadom na top kvalitu tohto výrobku.

Zdroj: MR PORTER

AMI Paris Logo-Intarsia Virgin Wool Sweater – 380 €

Francúzsky módny dom AMI Paris má obrovský potenciál a ešte ani zďaleka nedosiahol svoj vrchol popularity, napriek tomu, že je v šatníkoch množstva známych tvári. Tento sveter s hravým znakom značky, ktorý tvorí srdce vznášajúce sa na veľkom písmene „A“ je vyrobený z mäkkej panenskej vlny certifikovanej podľa normy Responsible Wool Standard. Navrstvi pod tento sveter základné tričko a obleč si ho k rifliam alebo vlneným nohaviciam v sivej farbe.

Zdroj: MR PORTER

Dries Van Noten Cable-Knit Wool Sweater – 775 €

Vo svete luxusnej módy je značka Dries Van Noten skutočný pojem, a to vďaka perfektne prepacovaným odevom, ktoré ti vydržia celý život. To je prípad aj tohto vlneného pleteného svetra v jedinečnom svetlozelenom odtieni. Sezónna novinka má rebrovanú textúru látky a vyzerá skvelo. Cena je 775 eur.

Zdroj: MR PORTER

SAINT MXXXXXX Logo-Jacquard Mohair-Blend Sweater – 1 050 €

Našu pozornosť si získal aj mohérovo-vlnený sveter od populárnej high-end streetwearovej značky SAINT MXXXXXX, ktorú môžeš poznať napríklad z videoklipov raperov alebo od zámorských športovcov. Tento sveter je inšpirovaný vintage štýlmi z osemdesiatych rokov, je vyrobený z huňatej zmesi a na prednej strane má žakárový nápis Saint v kontrastnej bielej. Cena je 1 050 eur.

Zdroj: MR PORTER

Maison Margiela Sandstorm Wool Sweater – 1 250 €

To najlepšie sme si nechali na záver. Sveter z dielní Maison Margiela je upravený efektom „Sandstorm“, ktorý vytvára jedinečný kontrastný motív. Je pletený z vlny a má spadnuté ramenné švy a charakteristické štyri stehy na zadnej strane. Tento kúsok neuvidíš na každom, a to aj kvôli cene na úrovni 1 250 eur. Ak máš neobmedzený rozpočet, neváhaj ani sekundu. My si zatiaľ vystačíme s lacnejšími alternatívami vyššie.