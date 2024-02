Na týchto teniskách zarobíš stovky eur. V najbližších týždňoch sa oplatí investovať do modelov od Nike či New Balance

Tenisky ako spôsob investície. Vo februári budú v predaji atraktívne páry s veľkým potenciálom zisku.

Pravidelne ti predstavujeme najzaujímavejšie páry tenisiek, na ktorých môžeš zarobiť a ich predaj je naplánovaný v najbližšom mesiaci. Február je mimoriadne bohatý napriek tomu, že ide o najkratší mesiac v roku.

Marketingové tímy značiek Nike, Jordan Brand, New Balance či Adidas si pripravili releasy skvelých siluet v originálnych aj nových vyhotoveniach, ktoré potešia každého sneakerheada. Priprav sa na metalickú verziu siluety Air Jordan 1 Retro High 85 OG, sivo-čierne New Balance 990v3 spod rúk Teddyho Santisa či basketbalovú chuťovku v podobe Adidas Harden Vol. 8.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek, respektíve oficiálnych predajcov, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa ešte môžu zmeniť.

Refresher+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

New Balance FuelCell SuperComp Elite v4 – 01. 02. 2024

Tohtomesačný zoznam otvárame trochu prekvapivo bežeckou siluetou, ktorá posúva hranice výkonnostnej obuvi. Futuristické tenisky New Balance FuelCell SuperComp Elite v4 sú v predaji od 1. februára za 250 dolárov a sú určené na chvíle, keď sa sekundy a stotiny naozaj počítajú.

Novinka v produktovom portfóliu spoločnosti s charakteristickým logom v tvare písmena N má úplne novú hranatú, respektíve oblúkovú geometriu a oveľa výraznejšiu, modernú estetiku. Lepší výkon a pohodlie zabezpečuje medzipodrážka z peny FuelCell, tenšia doska Energy Arc so zakrivením vo viacerých rovinách, čo dodáva obuvi svižný ohyb a lepší návrat energie v strednej časti chodidla a zvršok v atraktívnej schéme.

V prípade záujmu navštív online obchod spoločnosti New Balance. Ak sa venuješ behu, neoľutuješ.

Zdroj: New Balance

New Balance 990v4 Made in USA „Grey“ – 01. 02. 2024

Spoločnosť New Balance ohlásila na 1. február aj druhý veľký release tenisiek, v tomto prípade v sekcii lifestylovej obuvi s podtitulom Made in USA, ktorú má na starosti návrhár Teddy Santis z newyorskej značky Aimé Leon Dore.

Prémiová kolekcia New Balance Made in USA spod rúk Santisa sa stala jednou z najžiadanejších línií tenisiek na trhu, pričom prvýkrát bola dostupná len v apríli 2021. Dizajnér narodený v Queense využíva vo svojich návrhoch klasické siluety New Balance ako čisté plátno na experimentovanie.

Tentoraz však Santis predstavuje jednu zo svojich doteraz najstriedmejších kolekcií New Balance, v ktorej využíva odtiene sivej a čiernej farby na siluetách 990v4, 990v6 a 998. Každá silueta uplatňuje rôzne odtiene kože, syntetiky a rôznych semišových textúr spolu s množstvom značiek na bočných stranách, päte a jazyku. Nás najviac oslovili 990v4, ktoré majú nádych bežeckých štýlov z prelomu 80. a 90. rokov a ľahko ich zakomponuješ do svojho šatníka.

Ak si chcel/-a tenisky New Balance 990v4 Made in USA „Grey“ od Teddyho Santisa pre seba, skontroluj online obchod KLEKT. Priprav sa však na fakt, že ich nekúpiš za retail, ktorý bol rovných 200 dolárov.

Zdroj: New Balance

Nike Dunk Low „Coconut Milk“ – 02. 02. 2024

Modelový rad Nike Dunk Low má časy najväčšieho hypu za sebou, čo však neznamená, že ide o zlú obuv. Vedenie firmy so sídlom v Oregone naďalej predstavuje nové vyhotovenia či zvučné spolupráce a vo februári bude v predaji viacero schém, spomedzi ktorých sme vybrali variant s podtitulom Coconut Milk.

Táto jemná iterácia ikonickej siluety sa vyznačuje harmonickou zmesou prírodných odtieňov, ktorú dopĺňa kontrastný swoosh a panel na päte s logom Nike. Zvršok je zahalený do semišu, zatiaľ čo podrážka je z odolnej gumy s vintage efektom v strednej časti.

Retail tenisiek Nike Dunk Low „Coconut Milk“ je 125 dolárov a v predaji sú od 2. februára. Nepochybujeme o tom, že o niekoľko týždňov budú v ponuke resellerov s výraznou maržou.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 3 Retro Craft „Ivory“ – 03. 02. 2024

V zozname pokračujeme retro basketbalovým modelom tenisiek s logom Jumpmana na jazyku – Air Jordan 3 Retro Craft vo vyhotovení s prívlastkom Ivory, ktorý sa vyznačuje jemnými tónmi a poctivým remeselným spracovaním.

Firma Jordan Brand rozširuje svoju sériu Craft o jednu z najpopulárnejších siluet športovej obuvi, ktorú navrhol legendárny Tinker Hatfield. Tenisky sú zahalené do mäkkej kože s perforáciou a semišovými prekrytiami, ktoré považujeme za atraktívne oživenie modelu Air Jordan 3. Dizajn je dotvorený podrážkou s technológiou Air vo farbe slonovinovej kosti a polopriehľadnou gumovou podrážkou.

Tento elegantný pár, ktorý skvelo doplní každý outfit, mal retail 210 dolárov, ale v ponuke resell platformy KLEKT sú tenisky v predaji od 300 eur.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Air Force 1 Low (GS) „Valentine's Day“ – 04. 02. 2024

Sviatok všetkých zamilovaných oslavuje značka Nike každý rok, pričom tentoraz si návrhári pripravili balík s označením Valentine's Day, v ktorom nájdeš romantickú, červeno-bielu verziu modelového radu Air Force 1 Low.

Dopraj svojim nohám niečo teplé a huňaté v podobe tejto sladkej valentínskej edície siluety Nike Air Force 1 Low. Plyšový, ľahký úplet a hladké menčestrové akcenty dodávajú luxusný pocit, ktorému ľahko prepadneš. Navyše, špeciálny balíček so samolepkami ti umožní podeliť sa o lásku s partnerom či partnerkou.

Zaujímavá novinka je v predaji za 110 eur, bohužiaľ, len v malých veľkostiach. Valentínsky balík obsahuje aj červené vyhotovenie modelu Nike Dunk Low.

Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 2 Retro Low „Python“ – 07. 02. 2024

Slovami chvály nebudeme šetriť ani pri druhom kúsku z dielní spoločnosti Jordan Brand, ktorý bude v predaji vo februári a môžeš na ňom slušne zarobiť.

Minimalistický – áno, nudný – nikdy. Model Air Jordan 2 Retro Low, ktorý debutoval v roku 1986, je známy svojím elegantným, úsporným dizajnom. Toto hadie vyhotovenie sa drží vzorca s čistou kombináciou bielej a cementovosivej farby, ktorý dopĺňajú luxusné akcenty. Ale sú to práve prekrytia s potlačou pytóna, ktoré tieto nízke tenisky posúvajú do chladnokrvnej triedy.

Retail tenisiek Air Jordan 2 Retro Low je 160 eur. Či si ich necháš pre seba, alebo posunieš ďalej s maržou, záleží len na tebe.

Zdroj: A Ma Maniére

Air Jordan 1 Retro Low 85 OG „Neutral Grey“ – 07. 02. 2024

Zastúpenie v tohtomesačnom zozname majú aj najvyhľadávanejšie tenisky s rukopisom basketbalistu Michaela Jordana – Air Jordan 1 Retro v nízkej verzii. Nová iterácia s prívlastkom Neutral Grey nás oslovila vďaka minimalistickému vzhľadu, ktorý môžeš nosiť s čímkoľvek a bude vyzerať fresh.

Legendárna obuv dostala pôvodný retro vzhľad z roku 1985 s prémiovým koženým zvrškom s perforovanou špicou na lepšiu priedušnosť. Silueta disponuje efektnými koženými prekrytiami okolo špice, panelov s očkami aj päty. Samozrejmosťou sú nášivky v tvare motívu loga Nike z oboch bočných strán. Všetko v neutrálnych tónoch, ktoré jednoducho milujeme.

Do rafflu o tenisky Air Jordan 1 Retro Low 85 OG „Neutral Grey“ sa môžeš zapojiť do 7. februára v online obchode A Ma Maniére, pričom cena je 160 dolárov.

Zdroj: A Ma Maniére

Air Jordan 4 Retro „Reimagined Bred“ – 17. 02. 2024

Záver zoznamu patrí očakávanému páru Air Jordan 4 Retro v úprave Reimagined Bred, ktorý by mal byť dostupný v obchodoch počas NBA All-Star zápasu 17. februára, pravdepodobne len v Severnej Amerike. Cena tenisiek by mala byť na štandardnej úrovni 210 dolárov.

Kúsok Air Jordan 4 „Reimagined Bred“ sa pýši návrhom, ktorý je takmer identický s dizajnom Motorsports Alternate – samozrejme, s červenou farbou namiesto modrej. Dizajnéri odstránili nubukové prvky typické pre túto siluetu a nahradil ich zvršok vyrobený prevažne z prémiovej kože. Detaily ako podporné panely, medzipodrážka s technológiou Air a dokonca aj nápis „Nike Air“ na päte sú však verné originálu, v ktorom predvádzal svoje majstrovstvo Michael Jordan v 80. rokoch.

Ak ťa tento model zaujal, odporúčame ti skontrolovať ponuku overených resell platforiem StockX a KLEKT. Z nášho pohľadu ide o veľmi atraktívnu verziu siluety, ktorú máme z modelového radu Air Jordan možno najradšej zo všetkých.

Zdroj: Nike

Okrem týchto ôsmich párov tenisiek očakávame v predaji aj ďalšie fresh novinky od značiek Asics, Adidas, Reebok či Puma, ktoré si v správny čas predstavíme.