Tenisky New Balance budeš chcieť nosiť stále. Vybrali sme 10 najkrajších vyhotovení z aktuálnej ponuky

Vedel/-a si, že spoločnosť New Balance založil čašník? Záleží len na tebe, či siahneš po minimalistickej verzii modelu 530, retro basketbalovej siluete s číselným označením 550 alebo po populárnych 990v6 v čiernom vyhotovení.

Legendárny výrobca športových potrieb New Balance je na vrchole popularity vďaka retro bežeckým siluetám aj futuristickým návrhom, ktoré ľahko zladíš v rámci každodenných outfitov.

V portfóliu americkej spoločnosti nájdeš desiatky výnimočných produktov, ktoré vynikajú pre svoje pohodlie, vysokú kvalitu či atraktívny dizajn. V spolupráci s online obchodom Footshop sme zostavili zoznam 10 najkrajších vyhotovení z aktuálnej ponuky.

Ak máš dilemu, po ktorom type s charakteristickým logom New Balance siahnuť, čítaj ďalej a možno ti pomôžeme s výberom.

Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú pred zľavou. V deň publikovania článku bola v online obchodeakcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú pred zľavou.

New Balance 530 – 120 €

Úvod zoznamu patrí minimalistickej verzii modelového radu New Balance 530, ktorý sa vyznačuje bežeckými líniami v štýle deväťdesiatych rokov, avšak v úprave s najnovšími technológiami.

Spoločnosť ich najnovšie dostala do obchodov v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s technológiou ENCAP a s odolnou gumovou podrážkou. Dodaj svojmu kroku šmrnc za skvelú cenu. V online obchode Footshop sú k dispozícii aj ďalšie atraktívne varianty – biely s metalickými prvkami, čierny alebo béžový.

Zdroj: Footshop

New Balance 530 – 130 €

Milujeme model New Balance 530, a preto je v tomto výbere dvakrát. Okrem minimalistického variantu v svetlých tónoch nás oslovila verzia v čierno-bielej schéme so zvrškom zo syntetických tkanín, semišu a textílie.

Novinka New Balance v portfóliu online obchodu Footshop je dostupná v mužských aj ženských veľkostiach za 130 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

New Balance 327 – 130 €

Štýlové vintage tenisky, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň – takto by sme v stručnosti opísali modelový rad New Balance 327.

Návrhári našli inšpiráciu v klasickej bežeckej obuvi zo sedemdesiatych rokov, pričom tenisky vyzbrojili drsnou gumovou podrážkou, ktorá je vhodná do mestských ulíc aj na terénne cesty so zložitejším povrchom. Hranatá silueta, rozšírená medzipodrážka a obopínajúca podošva ti ukážu nový uhol tradičného vzhľadu tenisiek.

Ľahké lifestylové tenisky New Balance 327 padnú na každú nohu a sú v predaji za 130 eur.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 144 €

Z nášho pohľadu možno najatraktívnejší model tenisiek s logom New Balance, ktorý kúpiš za retail.

Tenisky New Balance 2002 vyšli prvýkrát v roku 2010 ako nástupca modelu s označením 2001, po ktorom prebrali množstvo funkčných prvkov. Dizajnéri ich obohatili o gélovú zložku na päte, priedušný zvršok a športovejší vzhľad. Za súčasnú podobu tenisiek New Balance 2002R vďačíme kreatívnemu riaditeľovi japonskej divízie spoločnosti Tecujovi Šonovi, ktorý predefinoval americkú streetwearovú estetiku do trendu, ktorý vládne chodníkom.

Oslovila ťa verzia s podtitulom Concrete Grey, ktorá má zvršok zo zmesi sieťoviny, semišu a kožených prekrytí za 144 eur?

Zdroj: Footshop

New Balance 550 – 144 €

Za rovnakú cenu kúpiš aj túto originálnu úpravu tenisiek New Balance 550 s opotrebovaným efektom na podrážke aj logom spoločnosti.

Táto vintage basketbalová silueta je jedným z hlavných dôvodov, prečo je New Balance na vrchole popularity a doslova ničí konkurenciu. Atraktívne tenisky vynikajú predovšetkým vďaka skvelým tlmiacim prvkom, ktorých prínos oceníš pri každom jednom kroku.

Ak ťa neoslovil bielo-čierno-červený variant, možno si zamiluješ bielo-hnedú schému.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 160 €

Metalické prvky sú v posledných mesiacoch horúcich trendom, na čo reaguje spoločnosť New Balance množstvom ligotavých vyhotovení, ktoré sú fresh.

Obuv New Balance 1906 dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti a dizajnovo vychádza z bežeckých siluet zo začiatku tisícročia. Zvršok z kombinácie syntetických tkanín a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu.

S modelom tenisiek New Balance 1906 získaš štýlovú bežeckú obuv, ktorá funguje so všetkým, čo nájdeš ráno vo svojom šatníku.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 170 €

Jeden z najpredávanejších modelov New Balance v posledných rokoch si môžeš dopriať aj v tomto nadčasovom vyhotovení, pričom aj v tomto prípade disponuje všetkými super technológiami, ktoré ti spríjemnia chôdzu v ktoromkoľvek meste na svete.

Dávaj si pozor, aby ti na zvršok týchto sexy tenisiek nekvapol flat white. Budeš z toho veľmi smutný/-á.

Zdroj: Footshop

New Balance 9060 – 190 €

Tenisky, ktoré miluje Yaksha, nemôžu byť zlé, a to v prípade modelového radu New Balance 9060 platí na sto percent.

Najvýraznejším prvkom tenisiek je výrazná zvlnená medzipodrážka natlačená komfortným gumovým materiálom, ale aj tromi tlmiacimi technológiami – ABZORB, SBS a ENCAP. Popri teniskách stvorených čisto pre výkon párov na každodenné nosenie, vydáva New Balance aj tenisky, ktoré sú perfektným hybridom čerpajúcim to najlepšie z oboch vplyvov.

Presne to je prípad New Balance 9060, ktoré nás tentoraz oslovili v ružovo-sivej schéme. Cena je rovných 190 eur. Skvelo vyzerá aj sivá verzia.

Zdroj: Footshop

New Balance 580 Gore-Tex® – 210 €

Silueta, o ktorej sa veľa nehovorí, ale má šťavu. Tenisky New Balance 580 sú vyrobené z odolného semišu v úprave Gore-Tex®, zo syntetických a z textilných materiálov, pričom majú univerzálny tvar s bežeckými črtami.

Semišové panely v čiernej farbe sú vyplnené spevnenou sieťkou a vysoká medzipodrážka poskytuje obuvi originálny štýl, ktorý ľahko zakomponuješ do svojich každodenných outfitov. Vďaka legendárnej membráne Gore-Tex® aj v nepriaznivom počasí.

Vďaka zľave vo výške 15 % tieto univerzálne tenisky kúpiš za približne 180 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

New Balance 990v6 – 240 €

Tenisky New Balance 990 sú jedným z najvytrvalejších štýlov značky, pričom na pultoch sa objavili v roku 1982 a odvtedy sú stále na vrchole popularity. Verzia v6 je vyrobená z panelov zo sieťoviny, kože a semišu a je vybavená technológiami FuelCell a ENCAP v medzipodrážke, ktoré poskytujú odpruženie a podporu.

V skratke, New Balance 990v6 v čierno-sivej schéme je unisex model pre všetkých, ktorí hľadajú klasický každodenný pár, ktorý bude odlišný od obuvi masovej väčšiny – avšak len do chvíle, kým aj tá väčšina zistí, že lepšie tenisky ako tieto nájdu len ťažko alebo vôbec.