Uchmatni si najlepšie zľavnené tenisky od značiek Adidas Originals, Asics, New Balance aj Puma

Využi veľký zimný výpredaj v online obchode Queens a kúp si nový pár tenisiek za zlomok z ich pôvodnej ceny.

Predajca, ktorý má obrovský podiel na zlepšení vnímania tenisiek a streetwearu v našich zemepisných šírkach, si pre svojich zákazníkov pripravil veľký zimný výpredaj.

V zľavnenej ponuke online obchodu Queens sú k dispozícii okrem modelov oblečenia a doplnkov aj stovky fresh tenisiek od svetoznámych značiek, ktoré budú ozdobou tvojich každodenných outfitov.

Zdroj: Queens

Puma Palermo Leather – 97,95 € 62,80 €

Vedenie spoločnosti Puma reaguje na hype okolo tenisiek Adidas Originals Samba vlastným vintage modelom, ktorý v osemdesiatych rokoch nechýbal na žiadnom futbalovom štadióne.

Rovnako ako pôvodná verzia siluety Puma Palermo, aj aktualizovaná verzia nesie podpisový štítok na zvršku, konštrukciu v tvare písmena T a klasickú gumovú podrážku. Tenisky majú kožený základ so semišovými prekrytiami a dostupné sú aj v čiernom vyhotovení za trochu vyššiu cenu. V zbierke by sme privítali obe verzie vďaka maximálnej univerzálnosti.

Zdroj: Queens

New Balance 997 – 130 € 78 €

Modelový rad New Balance 997 je možno najznámejší a najkultovejší v celej ponuke značky. Tenisky spájajú skvelý dizajn, kvalitné materiály a mimoriadny komfort, čo z nich robí ideálnu voľbu na každodenné nosenie.

V akciovej ponuke v online obchode Queens nás zaujalo vyhotovenie v svetlých farebných tónoch so semišovými prekrytiami a s priedušnou sieťovinou na vrchnej časti, ktoré vďaka zľave 45 % kúpiš za menej ako 80 eur.

Zdroj: Queens

Puma Slipstream Lo – 121 € 82,80 €

Slipstream Lo je jeden z našich obľúbených modelov tenisiek v portfóliu spoločnosti Puma. Návrhársky tím v prípade siluety Slipstream Lo stavil na retro vzhľad a išlo o správne rozhodnutie.

Biele kožené tenisky sú povinnou výbavou v každom šatníku a tento minimalistický pár s tmavohnedými prvkami zo semišu budeš milovať. Ak hľadáš inšpiráciu, ako ich zladiť, skontroluj sociálne siete futbalových hviezd Neymara Jr. a Memphisa Depaya, ktorí sú aj tvárami reklamnej kampane. Cena okolo 80 eur po zľave v obchode Queens je perfektná ponuka, ktorú by si nemal/-a prehliadnuť.

Zdroj: Queens

Tenisky s logom spoločnosti Asics sú horúcim trendom a môžeš ich vidieť na nohách Dalyba, Davida Easta aj A$AP Rockyho. Modelový rad Gel-1130 je pastvou pre oči každého milovníka bežeckých tenisiek.

Dizajnérsky tím japonskej značky zaujal k vzhľadu tenisiek prístup absolútneho minimalizmu, keďže odstránil obvyklé vlastnosti a estetiku tradičnej športovej obuvi. Namiesto toho sa rozhodli zvýrazniť retrofuturistickú formu a tvar archívnej bežeckej siluety prostredníctvom použitia nádherných textúr a neutrálnych farebných tónov. Za približne 90 eur ide o steal, ktorý neoľutuješ.

Zdroj: Queens

Tenisky Asics GT-2160 vzdávajú hold technickému dizajnu série GT-2000. Vyhotovenie v čierno-bielej schéme s kontrastnými zelenými prvkami si zachovalo kľúčové prvky, ako je napríklad elegantná estetika, vlnité tvarovanie prednej časti chodidla alebo segmentovaná štruktúra medzipodrážky a vložky s technológiou Gel™.

Silueta s Asics GT-2160 spĺňa najvyššie štandardy dizajnu, komfortu aj funkčnosti a ide o skvelého spoločníka na každodenné nosenie. Cena po zľave je aj v tomto prípade okolo 90 eur.

Zdroj: Queens

Puma Velophasis Technisch – 149 € 102 €

Predstavujeme ti avantgardný model Puma Velophasis Technisch – tenisky, ktoré sú inšpirované dedičstvom spoločnosti a berú si príklad z bežeckých siluet zo začiatku tisícročia. S plynulými líniami a zmesou textúr na čiernom sieťovinovom zvršku majú jedinečný progresívny vzhľad, ktorý sa nestratí v dave.

Z nášho pohľadu ide o dokonalú ódu na módny trend Y2K. Pozdrav svoje nové obľúbené tenisky. Cena je približne 100 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Samba – 150 € 102 €

Samby sú najvyhľadávanejší model tenisiek v posledných sezónach a vedenie Adidas Originals vytvorilo okrem klasických verzií aj túto minimalistickú chuťovku v svetlohnedom vyhotovení s charakteristickou gumovou podrážkou.

Tenisky debutovali v päťdesiatych rokoch minulého storočia ako futbalový štýl – v súčasnosti ich mimo ihriska uvidíš nosiť ku všetkému od šiat až po nohavice na mieru. Tento pár je vyrobený z pružného nubuku lemovaného kožou a jemne zdobený tromi prúžkami. Dáš im šancu? Cena na úrovni 100 eur je perfektná.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Orketro 2.0 – 160 € 109,20 €

Silueta Adidas Originals Orketro 2.0. má rebelský vzhľad inšpirovaný bežeckými modelmi tenisiek z deväťdesiatych rokov. Model je odvážny v každom ohľade, čo jasne vidno už pri pohľade na ich otočené tri prúžky a vrchné vrstvy, ktoré pripomínajú plamene. Samozrejmosťou je aj nadštandardné pohodlie vďaka patentovanému tlmeniu s technológiou Adiprene+.

Zaviaž si šnúrky a upútaj pozornosť v týchto športových teniskách v minimalistickom farebnom vyhotovení s atraktívnou fialovou linkou cez vrchnú časť. V predaji je aj aj biela verzia s metalickými detailmi, pri ktorých je cena o trochu nižšia, avšak k dispozícii sú len tri mužské veľkosti.

Zdroj: Queens

New Balance 1906 – 160 € 120,50 €

Legendárne tenisky New Balance 1906 sú späť v novom štýle. Táto klasická športová obuv dizajnovo vychádza z bežeckých siluet zo začiatku milénia a vyzerá fantasticky, nech si k nim oblečieš čokoľvek.

Dekonštruovaný zvršok z kombinácie semišu a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu pri každom kroku. Vďaka zľave vo výške 25 % ich získaš za 120 eur.

Zdroj: Queens

New Balance 990v3 – 242 € 170,50 €

Vysoké číselné označenie modelov New Balance symbolizuje technologickú vyspelosť tenisiek pre čo najväčšiu podporu pri fyzickom výkone. Komfort a estetika radu 990 však zapríčinili, že pôvodne bežecký model sa v posledných rokoch ujal hlavne v mestskom prostredí. Nie je to však len o jednej siluete, New Balance 990 si zaobstaráš v pôvodnom vyhotovení V1, ale aj v upravených formách s označením V2, V3 až V6.

V prípade siluety New Balance 990v3 nájdeš unisex voľbu určenú pre všetkých, ktorí hľadajú klasický pár tenisiek na každodenné nosenie, ktorý bude odlišný od obuvi väčšiny – neprehliadnuteľný zelený zvršok so semišovými prekrytiami, sieťovinovou vrchnou časťou a žltým logom budeš milovať. Rukopis Teddyho Santisa vidieť na prvý pohľad a my nenamietame.