Kto vyrába najlepšie zimné čiapky? Pozri si výber od značiek Carhartt WIP, Nike, Y-3 aj C.P. Company

Dobrý outfit nie je len o obuvi, bunde a kabelke. Ovládni tohtoročnú zimu vďaka týmto kúskom.

Určite si už počul/-a, že cez hlavu strácame najviac tepla, a preto by si nemal/-a zabúdať na kvalitnú zimnú čiapku. V posledných sezónach boli trendom rybárske klobúky, ktoré návrhárske tímy prispôsobili chladným podmienkam.

Tento rok si prídu na svoje ľudia, ktorí preferujú klasiku v podobe vlnených modelov, respektíve čiapok zo syntetických tkanín. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš množstvo zaujímavých vyhotovení, a to už od približne 20 eur. K dispozícii sú aj dizajnérske kúsky, za ktoré si budeš musieť priplatiť. Rozhodnutie necháme na tebe. Určite však nezabudni využiť zľavový kód FS15EXTRA na nezľavnené produkty. Akcia platí do 15. decembra.

Footshop FTSHP Logo Beanie – 23,95 €

Náš prvý tip je priamo z dielní spoločnosti Footshop, a to v podobe pletenej čiapky zo zmesi bavlny a elastanu v svetlom vyhotovení s vyšitým logom FTSHP v kontrastnom zelenom odtieni. Univerzálny model kúpiš vďaka zľave za menej ako 20 eur, pričom v ponuke nájdeš napríklad aj sivý variant s tyrkysovým znakom alebo tmavomodrú verziu.

Nike Terra Futura Beanie – 26,95 €

V širokom produktovom portfóliu online obchodu Footshop nás zaujala táto modrá čiapka s malým štítkom s logom Nike, ktorá je z pevného syntetického vlákna (polyester) a stojí približne 23 eur vďaka zľave 15 %. Ak neplánuješ minúť veľa peňazí a hľadáš niečo originálne, neváhaj.

New Era MLB New Traditions Beanie – 37 €

Bejzbalové šiltovky so znakmi tímov MLB určite poznáš. V ponuke značky New Era nájdeš aj zimné čiapky s rovnakým motívom. Ak miluješ mesto New York a sivú farbu, odporúčame variant s vyšitým logom Yankees na prednej časti za 37 eur.

New Era MLB New Traditions Beanie – 37 €

Za rovnakú cenu je k dispozícii aj čiapka v tmavozelenej farbe s logom tímu Los Angeles Dodgers, ktorá je z materiálov polyester a akryl v pomere 60 : 40. My v redakcii odporúčame kúpiť obe verzie a nosiť ich na striedačku.

Nike ACG Therma-Fit Peak Beanie – 42,95 €

Zaujímavý tip máme aj pre fanúšikov streetwearu a outdoorovej módy, a to v podobe čiapky s logom Nike ACG, ktorú návrhári zahalili do čierno-bielej schémy. Je vyrobená z polyesteru s technológiou Therma-Fit, ktorá používa tvoje telesné teplo a stará sa o to, aby ťa oblečenie v chladnom počasí príjemne zahrialo.

Carhartt WIP Anglistic Wool Beanie – 45 €

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov, vieš, že milujeme streetwearovú značku Carhartt WIP, a to aj vďaka legendárnym zimným čiapkam. V tomto prípade sme vybrali pletený model Anglistic vyrobený zo zmesi vlny (80 %) a bavlny (20 %) v univerzálnom hnedom vyhotovení. Vďaka zľave vo výške 15 % môže byť táto čiapka tvoja za menej ako 40 eur.

PLEASURES PBR Beanie – 49,95 €

Chválou nebudeme šetriť ani pri značke PLEASURES, ktorá patrí medzi to najlepšie v segmente streetwearu v posledných rokoch. Táto pletená čiapka v sýtej modrej farbe s vyšitým logom vyzerá skvelo a stojí 42 eur vďaka zľave. V zozname síce nie je, ale nás oslovil aj batikovaný model v modro-sivej schéme s vyšitým logom za podobnú cenu.

Ak je tvoj rozpočet na zimnú čiapku na hranici 100 eur, máme pre teba pripravenú trojicu modelov, pričom prvý je z dielní avantgardnej línie Y-3. Jamamoto spoločne so svojím tímom v tomto prípade stavili na jednoduchosť a výsledkom je čierna vlnená čiapka s charakteristickým logom.

C.P. Company Fleece Knit Beanie – 99 €

Náš favorit v zozname pochádza z dielní talianskej odevnej spoločnosti C.P. Company, ktorú založil Massimo Osti v roku 1971, a ponúka prvotriedne produkty. Dôkazom je táto pletená čiapka s obsahom vlny v atraktívnom čierno-zelenom vyhotovení, ktorá povýši tvoje každodenné outfity na nový level.

HERON PRESTON Rib Beanie – 165 €

Šach-mat dáš zime aj v čiapke spod rúk návrhára Herona Prestona, ktorý v rámci sezónnej ponuky vytvoril tento pletený model zo 100 % vlny v netradičnom odtieni zelenej a s charakteristickým oranžovým logom svojej rovnomennej značky. Cena je rovných 165 eur. K dispozícii je aj čierny variant, ktorý ľahko zladíš s čímkoľvek, čo nájdeš v šatníku.