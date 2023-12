Zateplené martensky, ikonické timberlandy aj fresh verzie čižiem UGG®. Vyber si správnu zimnú obuv do snehu aj dažďa

Zima udrela v plnej sile a ty stále nemáš topánky, ktoré ťa udržia v teple a suchu? Zo stránok online obchodu Footshop určite neodídeš s prázdnym košíkom..

Na kvalite záleží a pri výbere zimnej obuvi to platí dvojnásobne. Topánky, ktoré ti vydržia niekoľko sezón a môžeš si ich vziať na prechádzku do lesa, okolo Štrbského plesa aj do mesta ako voľnočasovú obuv, sú snom každého z nás. Ak hľadáš do svojej zbierky nový model, pokračuj v čítaní.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme zostavili zoznam 10 najlepších zimných topánok od značiek ako Dr. Martens, UGG®, HERON PRESTON či Timberland, spomedzi ktorých si príde na svoje každý.

P. S. Pozri si náš starší zoznam, v ktorom nájdeš aj chuťovky od Burberry či Off-White™.

Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou. V deň publikovania článku bola v online obchodeakcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

Zdroj: Footshop

Converse Geo Forma x A-COLD-WALL* – 150 €

Avantgardná zimná obuv, ktorá je prácou dizajnérskych tímov značiek Converse a A-COLD-WALL* na čele s návrhárom Samuelom Rossom, je dostupná za 150 eur vrátane doručenia.

Futuristický dizajn obuvi so strečovou konštrukciou, s čiernym plášťom na zips a hrubou podrážkou poskytuje dokonalú ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia a jednoduchý vstup s jedinečným štýlom.

Zdroj: Footshop

UGG® Classic Maxi Mini – 179,95 €

Našou prvou voľbou pre ženy sú tieto pohodlné čierne čižmy s telom zo syntetických vlákien od spoločnosti UGG®, ktorá patrí medzi najhorúcejšie značky posledných zimných sezón. Model Classic Maxi Mini má hrubú gumovú podrážku, vďaka ktorej ide o obuv vhodnú aj do snehu. Topánky nájdeš v online obchode Footshop za približne 150 eur vďaka zľave vo výške 15 %.

Zdroj: Footshop

UGG® Classic Mini Platform – 199,95 €

Z produktového portfólia spoločnosti UGG® vyberáme aj ikonickú siluetu Classic v charakteristickej semišovej úprave v tmavohnedom vyhotovení, ktorú dizajnéri posadili na hrubú gumovú platformu s jemnými zúbkami na spodnej časti podrážky. K dispozícii je aj čierny variant za rovnakú cenu. Aj v tomto prípade je topánka vhodná skôr pre ženy.

Zdroj: Footshop

Timberland 6-Inch Waterproof Boots – 239,95 €

Ďalšou ikonou v zozname sú pracovné timberlandy, a to hneď v dvoch farebných vyhotoveniach. Topánky Timberland 6-Inch sú zaujímavé aj po približne štyridsiatich rokoch na pultoch obchodov a pri pohľade na vodoodolnú verziu s telom z brúsenej kože nepochybujeme o tom, že budú fresh ďalších štyridsať rokov. Ich cena je 240 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

Timberland 6-Inch Waterproof Boots – 239,95 €

Ak vlastníš charakteristický hnedý model timberlandov, svoju zbierku môžeš doplniť napríklad o sivé vyhotovenie z brúsenej kože s čiernou gumovou podrážkou, ktoré dodajú tvojim outfitom punc ulice a nekompromisného streetwearu.

Zdroj: Footshop

Jeden z najmladších modelov v portfóliu spoločnosti Dr. Martens zišiel prvý raz z výrobnej linky v roku 2013 a odvtedy si získal srdcia miliónov ľudí v celom svete.

Návrhársky tím Dr. Martens využil bohatý archív a nezameniteľnú DNA značky vyzdvihol na odvážnej platforme. Silueta s ôsmimi očkami je vyrobená z klasickej kože a uložená na podrážke z PVC. Nechýba ani označenie látkovým pútkom AirWair na päte. Cena je 250 eur. Ak máš dostatok odvahy, pozri si modré vyhotovenie s metalickým povrchom.

Zdroj: Footshop

Dr. Martens Jadon III – 249,95 €

Topánky Dr. Martens Jadon III predstavujú evolúciu pôvodnej siluety Jadon. Vysoká obuv je zahalená do mäkkej, jemne zrnitej kože s voskovaným povrchom. Zakončená je pútkom na päte a charakteristickým žltým prešívaním medzi telom a podrážkou z tvrdej gumy.

Zdroj: Footshop

Dr. Martens 2976 Quad Fur-Lined Platform Chelsea Boots – 264,95 €

Naším sezónnym favoritom od značky Dr. Martens sú tieto čierne chelsea boots s číselným označením 2976, ktorých ikonický vzhľad je doplnený o kožušinový lem. Zateplený model je vyrobený z mäkkej kože Pisa a stojí na odolnej podrážke. Ide o univerzálnu zimnú obuv, ktorá sa hodí ku všetkému.

Zdroj: Footshop

Filling Pieces Mountain Boots – 350 €

Topánky sú vyrobené z hrubého nubuku v hnedej farbe, nappy a pogumovanej kože a majú odolnú konštrukciu, ktorá odborne spája funkčnosť s luxusnou estetikou.

Zakladateľ značky Guillaume Philibert prezentuje prémiové remeselné spracovanie prostredníctvom kvalitných materiálov v kombinácii s atraktívnymi detailmi, ako sú napríklad kovové očká, prešité logo a kovovej visačky s podpisom. Topánky Filling Pieces Mountain kúpiš za približne 300 eur vďaka zľave vo výške 15 %. Dostupná je aj čierna verzia.

Zdroj: Footshop

HERON PRESTON Military Boots – 459,95 €

Záver zoznamu najlepších topánok patrí siluete, ktorá bola v ponuke online obchodu Footshop už minulý rok, ale rovnako sexy je aj v túto zimnú sezónu.

Jednoduchá silueta topánok HERON PRESTON Military stojí na tvrdej gumovej podrážke, ktorá je farebne zladená tón v tóne s vrchnou časťou vyrobenou z nubuku a z textilných tkanín. Baví nás predĺžená línia tela aj prepracované detaily v podobe perforácie alebo kontrastných úchytov šnúrok navrchu. Vďaka zľave vo výške 25 % ich kúpiš za 345 eur, čo považujeme za výhodný obchod.