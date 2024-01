Zimný výpredaj, ktorý nemôžeš zmeškať. Využi mega zľavy a doplň svoj šatník o fresh kúsky The North Face, MISBHV, Y-3 či Nike

V online obchode Footshop nájdeš rôznorodý módny sortiment – od športových búnd cez luxusné pleteniny až po streetwear v jeho najčistejšej podobe. Teraz navyše za atraktívne ceny.

Miluješ zľavy a sleduješ aktuálne módne trendy? Potom si na správnom mieste. V online obchode Footshop sa práve začal veľký zimný výpredaj, ktorý ponúka zľavy do výšky 60 % na vybrané produkty.

Vianočný čas plný prejedania sa a ničnerobenia pred televíziou je úspešne za nami a postupne sa vraciame do kolobehu bežného života. Ešte predtým si však spríjemníme novoročné obdobie výberom najzaujímavejších kúskov od svetoznámych značiek, ktoré kúpiš za výhodné ceny. Chýbať nemôžu ani high fashion modely od Rafa Simonsa, Herona Prestona či Ricka Owensa.

Najzaujímavejšie modely pre ženy

Zdroj: Footshop

Stussy Big Mesh Polo Sweater – 168 € 109,95 €

Zoznam otvárame úpletovým vrchným dielom s otvoreným golierom z dielní streetwearovej značky Stussy, ktorý je ako stvorený na letnú sezónu. Spoločnosť Footshop píše, že ide o unisex model, ale nám sa viac páči na ženách.

Zdroj: Footshop

MISBHV Graphic T-Shirt – 160 € 115,95 €

Unisex strih má aj druhý model v zozname – tričko s krátkymi rukávmi a výrazným grafickým motívom od poľskej značky MISBHV, ktorú nosia celebrity vrátane Kylie Jenner, Billie Eilish alebo Emily Ratajkowski. Tričko je vyrobené z bavlny a vďaka zľave ho kúpiš za približne 115 eur.

Zdroj: Footshop

Daily Paper Rizlan Cardigan – 140,65 € 119,95 €

Vyslovene ženský strih má tento tmavozelený kardigán s kontrastnými patentmi a nápisom Daily Paper na rukávoch, ktorý je vyrobený zo zmesi viskózy a polyamidu.

Zdroj: Footshop

Nike ACG Therma-FIT ADV Puffer Jacket – 344,95 € 249,50 €

Kvalitná zimná bunda je základom dobrého zimného outfitu, a ak hľadáš nový kúsok, máme pre teba tip v podobe puffy siluety s kapucňou a logom línie Nike ACG. Nadčasový model je nabitý technológiami, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mínusových teplotách. Cena na úrovni 250 eur po zľave je ponuka, ktorú by si nemala prehliadnuť.

Zdroj: Footshop

MISBHV Heat Reactive Knit Sweater – 520 € 353,95 €

Náš posledný tip padol na pletený sveter z dielní MISBHV, ktorý je vo výraznej zľave. Je vyrobený z polyesteru, má jemne predĺženú líniu, rebrované telo a malé logo populárnej značky.

Najzaujímavejšie kúsky pre mužov

Zdroj: Footshop

Daily Paper Graphic T-Shirt – 65 € 44,40 €

Tričiek s krátkymi rukávmi nie je v šatníku nikdy dosť a v akciovej ponuke online obchodu Footshop sme našli viacero veľmi atraktívnych vyhotovení vrátane tohto kúska s logom Daily Paper za menej ako 50 eur.

Zdroj: Footshop

PLEASURES Heavyweight Logo T-Shirt – 70 € 50,50 €

Ak sleduješ dianie okolo streetwearu, určite vieš, že značka PLEASURES patrí medzi to najlepšie na trhu. Bavlnený model s vysokou gramážou má mierne nadrozmerný strih a znamenite doplní tvoje každodenné outfity. Cena na úrovni 50 eur je skvelá.

Zdroj: Footshop

Stussy Reversible Quilted Vest – 214,95 € 96,95 €

Za zlomok pôvodnej ceny kúpiš vo veľkom zimnom výpredaji v online obchode Footshop napríklad aj obojstrannú vestu Stussy, ktorá je z jednej strany prešívaná v čiernej farbe a z druhej ponúka štruktúru zvieracej srsti. Cena je necelých 100 eur.

Zdroj: Footshop

HERON PRESTON Graphic T-Shirt – 399,95 € 111,95 €

Zimný výpredaj obsahuje aj high-end chuťovky od renomovaných návrhárov. Čo hovoríš na nadrozmerné tričko s kontrastným grafickým motívom od Herona Prestona, ktoré kúpiš za približne 110 eur, pričom pôvodná cena bola 400 eur?

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP OG Active Jacket – 220 € 165,75 €

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade bundy s logom Carhartt WIP, ktorá nás vrátila do obdobia deväťdesiatych rokov, keď podobné modely nosili áčkoví raperi na čele s Tupacom Shakurom a Diddym. Rifľový kúsok v boxy strihu kúpiš za menej ako 170 eur vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP OG Arcan Jacket – 249 € 180,20 €

V produktovom portfóliu Carhartt WIP nás zaujala aj druhá bunda s vintage nádychom, tentoraz vo svetlom farebnom vyhotovení s malým logom na ľavom spodnom vrecku. Je vyrobená zo 100 % bavlny.

Zdroj: Footshop

Y-3 Graphic Logo Hoodie – 280 € 190,80 €

Nezabudli sme ani na mikiny. Ak si fanúšikom práce návrhára Yohjiho Yamamota, minimalistický čierny model s logom línie Y-3 na prednej časti je ako stvorený pre teba. Obzvlášť ak je k dispozícii v 35 % zľave.

Zdroj: Footshop

MISBHV Graphic Hoodie – 340 € 245,20 €

Ak hľadáš niečo odvážnejšie, možno ťa zaujme návrh z dielní MISBHV, ktorý dodá tvojim každodenným outfitom potrebnú šťavu a originalitu. High-end kúsok s obrovskou potlačou na prednej časti kúpiš za približne 250 eur.

Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Therma-FIT ADV Hooded Jacket – 349,95 € 252,90 €

Presúvame sa do kategórie búnd, spomedzi ktorých vyberáme modely Nike. Prvý kúsok zo športovej línie je vybavený technológiou Therma-FIT ADV, je odolný voči vetru, vodoodpudivý a má nadrozmerný strih. Zľava vo výške takmer 100 eur je lákavá, čo povieš?

Zdroj: Footshop

Nike ACG Therma-FIT ADV Puffer Jacket – 357,95 € 258,80 €

Plný počet bodov udeľujeme aj modelu Nike ACG v jedinečnom modrom odtieni, ktorý rovnako disponuje patentovanou technológiou Therma-FIT ADV, vďaka čomu budeš v teple počas celej zimy, a to bez ohľadu na to, kde sa práve budeš nachádzať. V ponuke online obchodu Footshop je tiež čierny variant.

Zdroj: Footshop

The North Face 1996 Retro Nuptse Jacket – 374,95 € 271,15 €

Ak hľadáš klasiku, potom ti odporúčame ikonický model zimnej bundy The North Face 1996 Retro Nuptse, avšak v tmavofialovej farbe. Cena po zľave je perfektná a pri dobrom zaobchádzaní ti tento kúsok vydrží niekoľko sezón.

Zdroj: Footshop

HERON PRESTON Canvas Carpenter Pants – 525 € 336,95 €

V cenovej kategórii nad 300 eur nás zaujalo viacero high-end dizajnov vrátane týchto pevných pracovných nohavíc v originálnom dvojfarebnom vyhotovení, ktoré sú dielom Herona Prestona pod hlavičkou vlastnej značky. Vďaka zľave vo výške 40 % ich kúpiš za približne 340 eur.

Zdroj: Footshop

Daily Paper Rovin Jacket – 552,95 € 376,40 €

Ďalšia bunda v zozname je od holandskej streetwearovej značky Daily Paper a s radosťou by sme ju nosili aj my. Model s názvom Rovin je vyrobený z prémiovej kože s vyšúchanou úpravou, má dve šikmé vrecká z bočných strán, rebrované manžety a zapínanie na gombíky. Výšivka Daily Paper zdobí hruď, zatiaľ čo na zadnej strane je autorské umelecké dielo s nápisom Wake To Action.

Zdroj: Footshop

RAF SIMONS Oversized Denim Shirt – 8 89,95 € 427,20 €

Ak nemáš po vianočných sviatkoch hlboko do peňaženky, možno prídeš na chuť denimovej košeli v čierno-bielej schéme s charakteristickým rukopisom belgického módneho mága Rafa Simonsa. Je vo výhodnej polovičnej cene.

Zdroj: Footshop

Rick Owens Zipfront Jacket – 1 205 € 819,60 €

Charakteristický rukopis v avantgardnom štýle má aj Rick Owens, ktorého dizajny sú v prémiovej kvalite. V tomto prípade ide o klasickú pracovnú bundu so zapínaním na zips v tmavohnedej farbe.

Najzaujímavejšie tenisky

Zdroj: Footshop

Puma Palermo Leather – 97,95 € 62,80 €

Vedenie spoločnosti Puma reaguje na hype okolo tenisiek Adidas Originals Samba vlastným vintage modelom, ktorý v osemdesiatych rokoch nechýbal na žiadnom futbalovom štadióne.

Rovnako ako pôvodná verzia siluety Puma Palermo, aj aktualizovaná verzia nesie podpisový štítok na zvršku, konštrukciu v tvare písmena T a klasickú gumovú podrážku. Tenisky majú kožený základ so semišovými prekrytiami a dostupné sú aj v čiernom vyhotovení za trochu vyššiu cenu.

Zdroj: Footshop

Vans Vault OG Style 36 LX – 100 € 68,40 €

Pomaly sa blížime do finále dnešného výberu, v ktorom si svoje miesto našli aj tenisky Vans Vault OG Style 36 LX z prémiovej kože v tmavočervenej schéme s bielymi prvkami.

Zdroj: Footshop

Adidas Response CL – 140 € 95,60 €

Bad Bunny, Pusha T či Rita Ora. To je len krátky zoznam celebrít, ktoré sme minulý rok videli v teniskách Adidas Response CL.

V ponuke online obchodu Footshop nás zaujala tmavomodrá verzia so zvrškom z kombinácie semišu, textílie a syntetických tkanín. Tenisky sú inšpirované outdoorovým aj bežeckým štýlom, sú nabité funkčnými technológiami a udržia ťa v pohodlí pri každej príležitosti.

Zdroj: Footshop

Nike Attack SP – 140 € 95,60 €

Spoločnosť Nike je od svojho založenia v roku 1963 jednou z najúspešnejších a najobľúbenejších značiek na svete vďaka revolučným modelom tenisiek, ktoré navždy zmenili náš pohľad na športovú obuv.

Výnimkou nie je ani modelový rad Nike Attack, ktorý disponuje ikonickým tenisovým štýlom osemdesiatych rokov a je pripravený na to, aby prelomil hranice súčasnej módy. Táto silueta s vintage atmosférou je v predaji v nadčasovej bielo-čiernej schéme za 95 eur.

Zdroj: Footshop

New Balance 1906 – 160 € 128,50 €

Legendárne tenisky New Balance 1906 sú späť v novom štýle. Táto klasická obuv dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti a dizajnovo vychádza z bežeckých siluet zo začiatku milénia. S týmto modelom získaš štýlovú bežeckú obuv, ktorá funguje v kombinácii s rifľami, so šortkami a v prípade žien aj so šatami. Cena je priamoúmerná kvalite tenisiek.