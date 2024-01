TOP 10 bielych párov tenisiek, ktoré môžeš nosiť celý rok. Aké modely sú povinnou výbavou?

Priprav sa na cool modely od značiek On, Loewe, Adidas či Asics.

Len málo typov obuvi môže konkurovať najlepším bielym teniskám, pokiaľ ide o všestrannosť a jednoduchosť. Sme presvedčení, že aspoň jeden pár by nemal chýbať v žiadnom šatníku, a to bez ohľadu na vek či pohlavie.

Postupne si ukážeme aktuálne 10 najzaujímavejších bielych tenisiek, ktoré môžeš nosiť celý rok. Priprav sa na modely od Loewe, Adidas Originals v retroštýle či futuristické línie s podpisom značky Asics. Rozhodnutie záleží na tvojom vkuse.

Adidas Supernova Cushion 7

Adidas Supernova Cushion 7 sú maximálne pohodlné tenisky s lesklými, respektíve metalickými detailmi, ktoré uvidíš tento rok veľmi často, a to vďaka trendy estetike.

Vzhľad siluety vychádza z bežeckých štýlov typických pre obdobie okolo roku 2000, avšak disponuje modernými technológiami vrátane odpruženia EVA. Zvršok tenisiek je zo sieťovinových panelov a z umelej kože, pričom stoja na hrubej gumovej podrážke, a tak budeš cítiť minimum odrazov pri chôdzi. Obuj si ich k voľným rifliam alebo šortkám a vyhral/-a si najlepší outfit v uliciach.

Cena tenisiek Adidas Supernova Cushion 7 je 130 eur vrátane doručenia a nájdeš ich v online obchode Footshop. Podobnú estetiku má aj modelový rad Adidas Response CL, ktorý kúpiš za menej ako 100 eur vďaka výpredaju. Ide o obľúbené tenisky superhviezdy Bad Bunnyho.

Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07

Spomenúť musíme aj legendárne tenisky Nike Air Force 1, ktoré určite dobre poznáš, ale z nášho pohľadu sú stále rovnako fresh ako v roku 1982, keď boli uvedené na trh.

Prvá basketbalová obuv Nike so vzduchovou bublinou v medzipodrážke a spôsobili revolúciu v hre a rýchlo si získali popularitu po celom svete. V súčasnosti zostávajú tenisky verné svojim koreňom s rovnakým mäkkým odpružením, ktoré zmenilo históriu športovej obuvi.

Legenda žije ďalej a prináša nový štýl toho, čo funguje, vrátane odolného prešitia jednotlivých panelov, čistej povrchovej úpravy a množstva detailných prvkov, vďaka ktorým zažiariš. Tenisky Nike Air Force 1 '07 v bielom šate kúpiš za 140 eur v online obchode Footshop. K dispozícii sú v mužských aj ženských veľkostiach.

Zdroj: Footshop

Asics Gel-Nimbus 9

Naše srdcia si na prvý pohľad získali aj tenisky Asics Gel-Nimbus 9 s bielym základom, kontrastnými čiernymi obrysmi a metalickými prvkami, ktoré pridali siluete na atraktivite.

Model Asics Gel-Nimbus 9 prišiel do predaja v roku 2007, aby sa o takmer dve dekády neskôr vrátil s pôvodnými materiálmi, respektíve kľúčovými vlastnosťami a ovládol ulice svetových metropol. Industriálny vzhľad z éry Y2K je vyvážený výraznými kontrastmi, pričom pohodlie zabezpečuje patentovaná technológia Gel®.

Tieto futuristické tenisky sú výstredné a nie sú lacné, ale budeš ich milovať. Cena je rovných 160 eur cez Footshop. Baví nás aj béžová verzia, ktorá je navyše v zľave.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R

Spoločnosť New Balance nás v posledných mesiacoch zásobuje množstvom skvelých siluet zo svojich archívov, čo platí aj v prípade modelového radu New Balance 2002R.

Z nášho pohľadu ide o jeden z najkrajších kúskov s charakteristickým logom New Balance, ktorý kúpiš za retail. Prvotné predaje nenasvedčovali tomu, čo sa s teniskami stane v budúcnosti, avšak ako silnel trend chunky tenisiek, dopyt po línii 2002 bol čoraz vyšší.

K číslu 2002 pribudlo písmeno R, ktoré potvrdilo prechod z kategórie performance do lifestylu, v ktorom tenisky vynikajú najmä vďaka pohodliu a príjemným materiálom. Za ich súčasnú podobu vďačíme kreatívnemu riaditeľovi japonskej divízie spoločnosti Tecujovi Šonovi, ktorý predefinoval americkú streetwearovú estetiku do trendu, ktorý aktuálne vládne chodníkom.

Tenisky New Balance 2002R s prívlastkom „Bright White“ sú v predaji za 160 eur v online obchode Footshop.

Zdroj: Footshop

Salomon XT-4

Prvú polovicu uzatvárame outdoorovou obuvou Salomon XT-4 vo farebnej schéme „Lunar Rock“, ktorá má čistý biely podklad a sivé detaily.

Vedenie značky tenisky opisuje ako „oslavu najväčších výkonnostných vlastností Salomon“ a sú vybavené skeletom Agile Chassis a medzipodrážkou EnergyCell pre pohodlie a stabilitu bez ohľadu na vzdialenosť, ktorú v obuvi prejdeš. Stoja na odolnej, ale pružnej gumovej podrážke All Terrain Contagrip a majú bezšnurovaciu prednú časť so zapínaním na sťahovanie.

Cena v online obchode Footshop je 199,95 eura vrátane doručenia.

Zdroj: Footshop

On Cloudtilt x Loewe

Španielsky módny dom Loewe patrí v posledných sezónach medzi najhorúcejších výrobcov luxusného tovaru, avšak v rámci spolupráce so švajčiarskou spoločnosťou On ukazuje lásku k pohybu. Bežecký model On Cloudtilt dostal luxusný makeover pre mužov aj ženy a my ho milujeme.

Tenisky sú precízne vyrobené tak, aby poskytovali vynikajúce odpruženie a dokonalé pohodlie pri celodennom nosení, a to vďaka počítačom generovanej technológii medzipodrážky, ktorá poskytuje hladký a veľmi ľahký krok. Lifestylová novinka je stvorená na pohyb a prispôsobuje sa pohybu svojho nositeľa.

V online obchode sú k dispozícii za 400 eur a budú tvojím obľúbeným partnerom na každodenné nosenie do školy či práce.

Zdroj: MR PORTER

Off-White™ Out Of Office

Tenisky Off-White™ Out Of Office už na prvý pohľad pripomínajú oldschoolovú skateboardovú obuv zo začiatku tisícročia, ktorá sa teší obrovskej popularite medzi generáciou Z.

Sú vyrobené z kože s perforáciu na vrchnej časti pre lepšiu priedušnosť a majú všetky charakteristické prvky produktov Off-White™ vrátane loga so šípkami, odnímateľného zip-tie označenia alebo šnúrok s nápismi.

Cena je 490 eur cez MR PORTER. O pätnásť eur lacnejšia biela verzia s kontrastnou gumovou podrážkou tiež stojí za pozornosť.

Zdroj: MR PORTER

Loewe Flow Runner

Pri módnom dome Loewe chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu tenisiek s retro estetikou s názvom Flow Runner, ktoré sú pre mužov aj ženy, ale lepšie vyzerajú na ženských nohách. Pozri si outfity slávnych influenceriek na Instagrame a pochopíš prečo.

Ako uvádza výrobca, tenisky Loewe Flow Runner sú vytvorené podľa štýlu sedemdesiatych rokov, keď dominovali subtílne línie a bežecké tvary. Pýšia sa štítkom „made in Italy“, pričom zvršok je z kombinácie kože, semišu a odolnej látky. Z oboch strán je potlač ikonického loga spoločnosti, ktoré je známe ako anagram. Zúbková podrážka sa tiahne až nad pätu a je vyrobená z priľnavej gumy.

Ak ťa oslovili, priprav si 650 eur. V ženských veľkostiach sú v predaji napríklad cez NET-A-PORTER.

Zdroj: NET-A-PORTER

Celine CT-07

Pre mužskú časť čitateľov sme vybrali chuťovku z dielní Celine. Celobiele kožené tenisky sú vždy dobrou voľbou, obzvlášť ak ide o naozaj kvalitný kúsok, ktorý môžeš nosiť niekoľko sezón po sebe a stále bude cool. Samozrejme, ak nezanedbáš správnu starostlivosť.

Vzhľad tenisiek Celine CT-07 je viditeľne inšpirovaný basketbalovými siluetami a má črty z retro modelov s logom značiek Nike, Puma či Reebok, avšak kreatívny riaditeľ Hedi Slimane dodal obuvi luxusný šmrnc, ktorý milujeme. Sú vyrobené z mäkkej teľacej kože s odolnými gumovými prekrytiami a zakončené vyrazenými detailmi parížskeho módneho domu.

Cena je 750 eur a nájdeš ich v MR PORTER. Ak si ťa získali, neváhaj.

Zdroj: MR PORTER

Gucci Run Trainers

Na úplný záver zoznamu najzaujímavejších bielych tenisiek, ktoré môžeš nosiť celý rok, sme vybrali siluetu z dielní módneho domu Gucci. Na model Run Trainers sme v minulosti tak trochu zabudli, ale vďaka nadčasovým športovým líniám ho môžeš doplniť do svojej každodennej rotácie aj v roku 2024 a budeš cool.

Dizajn tenisiek Gucci Run Trainers je inšpirovaný pohybom a svetom športu, avšak interpretovaný optikou talianskeho módneho domu s výraznými detailmi loga GG z oboch bočných strán, vďaka čomu je vhodný skôr na menej aktívne dni v meste. Tento luxusný pár je vyrobený z bieleho semišu, kože a priedušnej sieťoviny, pričom je osadený na pružnú gumovú podrážku v sivých farebných tónoch.

Cena týchto pohodlných krások, ktoré sú dostupné v ženských veľkostiach, je 895 eur v online obchode NET-A-PORTER. Dáš im šancu?